HS 20190321 Toimittaja Susanna Laari kolumnikuva Kuva: Valtteri Heinonen / HS

Liikutus tuli täysin yllättäen. Osaan kyllä varautua siihen, että silmäkulma kostuu Netflixin ihmissuhdedraamoja ahmiessa tai maailman pahuutta esittelevien dokument­tien äärellä, mutta tähän en.

Ystäväni oli suositellut Radio Suomen Kutsuvieras-ohjelman jaksoa, ja lomapäivän toimettomana hetkenä päätin kuunnella sitä hetken. Nauliinnuin sen ääreen ensiminuutista lähtien ja kahdenkymmenen minuutin kohdalla purskahdin itkuun.

Toimittaja Päivi Storgård oli siihen mennessä ehtinyt kuvailla kaksisuuntaisen mielialahäiriönsä puhkeamista monin tavoin. Hän oli kertonut, miten ripusti auton ikkunoihin pyyhkeitä näkösuojaksi yön ajaksi, kun oli yllättäen ajanut Pohjois-Tanskan rannikolle. Hän oli kuvaillut, miten kukaan ei voinut pysäyttää häntä, kun hän riipi otsalampun valossa juuria ja sammalta kotipihansa kalliolta.

Koskettavimmassa kohdassa Storgård menee työterveyslääkärin vastaanotolle flunssan takia. Ja tulee viimein nähdyksi.

”Keski-ikäinen mieslääkäri vaikuttaa siltä kuin hänellä olisi käytössään kaikki maailman aika minua varten. Hän kääntää tuolinsa minua päin ja katsoo suoraan silmiin. Hän on ensimmäinen, joka kysyy: mitä sinulle oikeasti kuuluu, ei vaan potilaana? - - Mitä mieltä olet, haluaisitko päästä lepäämään, hän kysyy”, Storgård kertoo.

Ähkyvisuaalisessa maailmassa Kutsuvieras-ohjelman kaltainen upeasti toimitettu radio-ohjelma kolahtaa voimalla. Ääni tuo haastateltavan aivan liki – varsinkin, kun toimittajan kysymykset on häivytetty siitä kokonaan. Selvää kuitenkin on, että dokumentaristi Katarina Blomqvist on tehnyt valtavan työn rakentaessaan kokonaisia elämänkaaria haastateltaviensa tarinoista.

Heinäkuun aikana sarjassa itselleen tärkeistä teemoista ovat puhuneet muun muassa Anna Puu, Juha Itkonen, Syksy Räsänen ja Osmo Rauhala. Kokemuksen täydentää musiikki, jonka jokainen on itse jaksoonsa valinnut ja joka tekee siitä vielä enemmän omankuuloisen.

Ajan hermoon osuu erityisesti muusikko Samuli Putro puhuessaan luopumisesta, yksin vanhenemisesta ja siitä, millaista on elää sinkkuna koronaeristyksen aikana. Jaksossa kuullaan avointa puhetta julkisuuden vaikutuksesta ja paljon putromaista elämänviisautta, joka varmasti uppoaa ikätovereihin ja faneihin.

”En pelkää kuolemaa. Pelkään toimettomuutta. Pelkään alkuillan hidasta hetkeä, kun en jaksa enää kirjoittaa ja suoratoistopalvelut on loppuunkatsottu.”