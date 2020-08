Viulisti Kreeta-Maria Kentala on Oulunsalo soi -festivaalin taiteellinen johtaja.

Kamarimusiikkiin keskittyneellä Oulunsalo Soi -festivaalilla esiintyvät tänä kesänä muun muassa Kreeta-Maria Kentala, viulu, Andrew Lawrence-King, harppu, Virpi Räisänen, laulu ja viulu, Virve Räisänen, piano ja Meri-Lapin jousikvartetti. Festivaalin vuoden kuvataiteilija on Seija Ulkuniemi. Oulunsalo Soi alkaa torstaina 6. elokuuta. Ohjelmistossa on kamarimusiikin lisäksi myös teatteria ja sanataidetta. Esiintyjiin kuuluu myös näyttelijä Kaija Pakarinen.

Festivaalijärjestelyissä on huomioitu riittävä väljyys ja konsertit esitetään ilman väliaikoja, jotta festivaalille olisi mahdollisimman turvallista tulla. Oulunsalo Soi on osa Oulun juhlaviikkoja ja sen tuottaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry. Festivaalin taiteellinen johtaja on Kreeta-Maria Kentala.