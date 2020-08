Valokuvaaja Olli Jaatinen on asunut Mikkelissä vuodesta 1988.

Valokuvataiteilija Olli Jaatinen ei pahoita mieltään, vaikka tittelistä jättäisi taiteilijan pois tahallaan.

Pikemminkin päinvastoin, sillä hän kutsuu itseään pelkäksi valokuvaajiksi. Eikä päätä ole kääntänyt edes se, että Valo­kuvataiteilijoiden liitto valitsi hänet, perustajansa ja entisen puheenjohtajansa, kaksi vuotta sitten kunniajäsenekseen.

”Valokuvataiteilija kuulostaa yhteydessäni hienostelevalta, vaikka en missään tapauksessa kiistä valokuvan taideluonnetta”, sanoo Mikkelissä asuva Olli Jaatinen, Taideteollisessa korkeakoulussa valokuvataidetta opiskellut taiteen maisteri.

Taiteilija-tittelin karttamista saattaa selittää myös se, että Jaatisesta on valokuva-alalla poikkeuksellisen moneksi, kuten hänen lähettämästään kuuden sivun ansioluettelosta selviää.

Hän on kuvaamiseen ohella opettanut, ohjannut ja kuratoinut, ollut läänintaiteilija ja osallistunut tiivisti järjestötoimintaan sekä toimittanut tai tehnyt kuusitoista kirjaa – ja johtanut neljännesvuosisadan perustamaansa Mikkelin valokuvakeskusta. Se on museon statuksen viime keväänä saanut taidekeskus, jonka viidessä eri galleria­tilassa on järjestetty yli 250 näyttelyä.

Vaikuttaakin vahvasti, että kaikki Jaatisen vaiheet kiertyvät valokuvan ja kuvaamisen ympärille. Paitsi ehkä basistin pesti raskaasti rockanneessa Lyijykomppania-yhtyeessä.

”No ei ihan, kamera johdatti siihenkin”, nauraa Jaatinen. Hän lähti 1981 kuvaamaan varhaislapsuutensa eteläsavolaista kylää ja päätyi basistinsa menettäneen yhtyeen kolmanneksi pyöräksi – sattumalta, ilman esiintymis­kokemusta.

Ammattivalokuvaajan ura oli kuitenkin tietoinen valinta, haave, jonka eteen hän teki töitä.

”Teksteistäni pitänyt äidinkielen opettaja ehdotti peruskoulun viimeisellä, että minun kannattaisi harkita ryhtymistä kirjailijaksi. Häkeltyneenä kiitin ehdotuksesta, mutta kerroin ryhtyväni valokuvaajaksi, vähän omaksikin yllätykseksi.”

Olli Jaatinen otti ensimmäiset dokumentaariset kuvansa kesällä 1968 äitinsä kameralla, jonka lainasi ilman lupaa. Hän kuvasi kahdelle rullalle muun muassa leikkikavereitaan ja lähisukulaisiaan – kuten Ahti-serkkunsa Hankasalmen ratapihalla.

Pieksämäellä koulunsa käynyt Jaatinen ei osaa sanoa, mikä häntä valokuvissa ja kuvaamisessa alussa kiinnosti, mutta muistaa edelleen ensimmäisen ”keikkansa”. Hän lainasi kahdeksanvuotiaana kesälomalaisena luvatta äitinsä kameraa ja kuvasi sillä kahden filmirullan verran kavereitaan.

”Minulla oli pakonomainen tarve dokumentoida heidät. Ja ne ruudut ovat yhä loistavia, vaikka itse sanon.”

Valokuvataiteilijana Jaatinen onkin ennen kaikkea dokumentaristi. Ja ehkä vielä yhteiskunnallisella näkökulmalla – kuten jo ensimmäinen oma Replika-kirja osoitti. Se perustui mustavalko­kuviin, jotka hoitoapulaiseksi pestautunut 18-vuotias harrastelija otti taskukamerallaan 1979 Vaalijalan keskuslaitoksessa, kehitysvammaisten miesten osastolla.

Olli Jaatinen työskenteli Vaalijalan keskuslaitoksessa (Pieksämäen maalaiskunta) hoitoapulaisena kehitysvammaisten miesten osastolla kesällä 1979. Kuva Olli Jaatisen kirjasta Replika (1997).

Replikan tekemiseen ja julkaisemiseen liittyi myös oivallus, joka vaikuttaa hänen tekemisiinsä edelleen.

”Kirja on valokuvan tärkein muoto – se millä kuvat siirretään tulevaisuuteen ja myös histo­riaan. Ja nyt digiaikana se on vielä entistäkin tärkeämpi.”

Kuva Olli Jaatisen kirjasta Replika.

Mikkelin valokuvakeskuksen toiminnanjohtajana ja nykyisenä taiteellisena johtajana Jaatinen onkin korostanut oman julkaisutoiminnan merkitystä. Hän on toimittanut sen nimissä toistakymmentä kirjaa, muun muassa teokset Stereovalokuvan taika, Virne Press – Huumori suomalaisessa kuvajournalismissa ja Mikkeli – Kaupunki muutoksessa.

Tuorein on viimevuotinen Veskansan tarina, joka todella toteuttaa ajatuksen valokuvien siirtämisestä tulevaisuuteen ja historiaan. Sen Jaatinen ja filo­sofian tohtori Päivi-Maria Jaatinen – keskuksen nykyinen toiminnanjohtaja – toimittivat Saimaan saaristossa kuvanneen tuntemattoman Leo Montosen ottamista kuvista.

”Tuollaiseen historialliseen aarteeseen voi törmätä korkeintaan kerran”, huokaa Jaatinen, joka on työstämässä Montosen tuhannesta negatiivista noin 300-sivuista toista kirjaa, tiiserinä toimineen Veskansan tarinan jatkeeksi.

Montosen löytyminen pakotti Jaatista muuttamaan myös omia suunnitelmiaan. Hänellä oli työn alla neljä omista kuvista koottua teosta, muun muassa savolaisista matkasynnyttäjistä ja eurooppalaista metropoleista. Toisessa tilanteessa ne olisivat valmistuneet ehkä jo tänä vuonna.

”Päätin, että Jaatisen aika on myöhemmin Montosen jälkeen”, sanoo Jaatinen, joka täyttää keskiviikkona 60 vuotta. ”Tuntuu hyvältä ajatella, että paremmat ajat ovat vielä edessä.”

Olli Jaatinen rakensi Vaalijalan keskuslaitoksessa ottamistaan kuvista Kluuvin galleriaan vuonna 1997 Replika-installaation. ”Tein etenkin 1990-luvulla useita tämän kaltaisia näyttelyitä, joissa rakentelu ja valaisu olivat keskeisessä roolissa”, kertoo Jaatinen.