Nippu wunderbaumeja killuu taustapeilissä ja poppi soi. Jätkäporukka ajelee autolla ja kinaa siitä, mikä energiajuoma on paras. Norjan yleisradion NRK:n tuottama Ihan romuna (Rådebank) osoittaa sympaattisuutensa jo alkukohtauksessa.

Sarja on uusin tulokas norjalaisen nuortendraaman kovaan ytimeen. Tyypillistä viime vuosien menestyssarjoille, kuten Skamille, on, että ne ovat nuortensarjoja olematta kuitenkaan vain nuortensarjoja. Vaikka päähenkilöt ovat vielä elämänsä keväässä, heidän tarinansa kerrotaan syvyydellä, joka puhuttelee myös jo nuoruutensa ajat sitten ohittaneita.

18-vuotias Glenn-Tore (Odin Waage) – tuttujen kesken reteästi GT – on Bøn pikkukaupungin kaveriporukan kingi. Hän työskentelee autokorjaamossa, asuu omillaan ja on ihan romuna. Ero pitkäaikaisesta tyttöystävästä Inestä (Mathlide Thomine Storm) on tosiasia. Eletään siis elämänvaihetta, jossa kolme vuotta on jotakuinkin ikuisuus ja eron syy, erilleen kasvaminen, kuin haistatus päin naamaa.

Ine (Mathlide Thomine Storm) ei enää halua olla Glenn-Toren (Odin Waage) kanssa.

Linn-Jeanethe Kyedin käsikirjoittama kahdeksanosainen sarja vangitsee täydellisesti täysikäisyyden kynnyksellä ja nippa nappa sen yli olevien nuorten levottomuuden. Tunnelmassa on samaa haikeutta kuin kehutussa irkkusarjassa Normaaleja ihmisiä, joka kuvaa niin ikään nuorten ihmisten valintoja ja hapuilua.

Ihan romuna puhuttelee tavallisuudellaan. Se tekee päähenkilöidensä elämästä suurta draamaa kuin huomaamatta. Tarina viedään sinne, missä elämä tapahtuu: oman tai kaverin auton penkille, parkkipaikoille ja someen. Nuorten päivät lipuvat huoltoaseman pihalla hengaillessa ja tietysti ajellessa ympäriinsä. Bileet tulevat ja menevät, mutta GT ei saa Ineä mielestään. Kavereilta salaa hän selaa vanhoja kuvia, pommittaa Ineä viesteillä ja takertuu takertumasta päästyään. Ja silti elämän pitäisi jotenkin myös jatkua.

Miljöö ja henkilöt ovat tarkkaan hahmoteltuja aina pieniä yksityiskohtia myöten: lippikset on liimattu päähän, hupparin­hihat käärittynä, ja rehvakkailla jutuilla peitetään pienetkin epävarmuuden pilkahdukset.

Ja jälleen on löytynyt iso joukko nuoria, itsevarmoja näyttelijöitä, joita katsellessa unohtuu, että kyse on fiktiosta.

Ihan romuna, Yle Areena