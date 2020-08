Helsingin Sanomille on myönnetty kaksi pronssipalkintoa arvostetussa espanjalaisessa Malofiej-infografiikkakilpailussa.

Toinen pronssipalkinto tuli jutulle nimeltä Suuret suunnitelmat. Se havainnollisti 50 vuotta sitten tehtyä liikennesuunnitelmaa, joka olisi toteutuesaan mullistanut Helsingin täysin ja murjonut sen hienoimmat osat. Jutun voi lukea täältä.

Kalle Silfverbergin kirjoittaman jutun 3d-animaatioista vastasi Uolevi Holmberg ja ulkoasusta sekä koodista Elisa Bestetti. Juttua olivat tekemässä myös Maria Lähteenmäki, Lauri Malkavaara ja Emma-Leena Ovaskainen.

Lisäksi HS:n datatoimitus sai pronssipalkinnon Malofiejin portfolio-kategoriassa.

Kilpailuun osallistui 162 media-alustaa 34 maasta. Yhteensä kilpailuun lähetettiin 1 000 infografiikkaa, joista 400 oli tehty lehteen ja 600 verkkosivuille.

Tuomaristo antoi palkinnon 170 infografiikalle. Tuomaristoon kuului jäseniä arvostetuista sanomalehdistä, kuten The Wall Street Journalista, The New York Timesista ja Le Mondesta.