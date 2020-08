Golden Globe -palkintoja jakavaa elokuvajournalistien ryhmää syytetään viihdejournalismin laittomasta monopolisoinnista Los Angelesissa.

Hollywood Foreign Press Associationia (HFPA) syytetään jäsenistöönsä kuulumattomien toimittajien sabotoinnista samalla kun ryhmän jäsenet nauttivat merkittävistä eduista ja heillä on asemansa ansiosta parempi pääsy Hollywood-tähtien lähelle.

Järjestöä vastaan on nostettu kanne kartellirikoksista. Kanteen mukaan järjestö on paitsi luonut laittoman monopolin, se myös periaatteessa estää jäseneksi pääsyn uusilta hakijoilta, joilla olisi tarvittavat pätevyydet. Kanteessa todetaan, että järjestö vaatii hyväksyttäviltä hakijoilta, etteivät he kirjoita HFPA:n nykyisten jäsenten kanssa kilpaileviin julkaisuihin.

HFPA koostuu Yhdysvalloissa asuvista ulkomaisista toimittajista.

Kanteen mukaan HFPA:n jäsenet pääsevät muun muassa matkustamaan filmifestivaaleille ympäri maailmaa niin, että kaikki heidän kulunsa maksetaan ja elokuvastudiot kestitsevät heitä ylellisesti.

Järjestön jäseniksi pyrkivät pätevät hakijat hylätään käytännössä aina, sillä valtaosa HFPA:n 87 jäsenestä ei halua jakaa tai heikentää jäsenyytensä vuoksi saamiaan valtavia taloudellisia hyötyjä, kerrotaan kanteessa.

Kanteen on nostanut norjalaisjournalisti Kjersti Flaa.

HFPA:lla on huomattavaa valtaa Hollywoodissa jokavuotisen Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaalan vuoksi.

Journalistiryhmän jakamat kultaiset maapallot antavat myös osviittaa siihen, miten elokuva-alan pääpalkintoina pidettyjen Oscar-palkintojen kohdalla käy. Menestys Golden Globe -gaalassa ennakoi usein palkintoja myös Oscareissa.

Ryhmän jäsenyyden kerrotaan kuitenkin olevan arvoitus. Vaikka osa jäsenistä toimii arvostettujen ulkomaisten mediatoimijoiden leivissä, ovat monet jäsenistä freelancereita, jotka kirjoittavat epämääräisiin julkaisuihin. Siitä huolimatta jäsenistö nauttii merkittävistä taloudellisista eduista ja vallasta elokuva-alalla. Esimerkiksi yksi 87:n hengen suuruisesta jäsenistöstä on kanteen mukaan yli 90-vuotias ”kuuro ja juridisesti sokea” henkilö.

Kanteen asianomistaja, Flaa on hakenut HFPA:n jäsenyyttä vuosina 2018 ja 2019. Hänen jäsenhakemuksensa hylättiin molemmilla kerroilla. Flaa on työskennellyt toimittajana muun muassa tv-ohjelmassa God Kveld Norge (Hyvää iltaa Norja).

Kanteessa hän syyttää kilpailevien skandijournalistien torpanneen hänen jäsenyytensä, vaikka hänellä on ollut HFPA:n kriteerien vaatimat pätevyydet liittymiselle.

Kahden nykyisen jäsenen tulee kannattaa jäsenyyttä haluavaa toimittajaa. Flaa kertoo tunisialaisen ja ranskalaisen jäsenen kannattaneen häntä kunnes HFPA:n jäsenistössä heräsi huoli kilpailun lisääntymisestä Skandinaviassa. Jäsenhakemuksen hylkäämiseen riittää, että yksi ainoa jäsen käyttää veto-oikeuttaan.

Kanteessa kuvaillaan yksityiskohtaisesti esimerkkitapauksia, joissa elokuvastudiot ovat kestinneet HFPA:n jäseniä. Kanteessa on muun muassa kuvailtu Disneyn viimevuotista lehdistömatkaa Singaporeen, jossa ryhmän jäsenet majoittuivat viiden tähden hotellissa. Kuuden HFPA:n jäsenen matkalla ei kuitenkaan kanteen mukaan ollut tekemistä työtehtävien kanssa.

Kanteen mukaan studiot eivät ole mielissään siitä, että ne joutuvat syytämään ylenpalttisia summia rahaa miellyttääkseen muutamaa kymmentä ikääntyvää toimittajaa, jotka usein kuorsaavat lehdistönäytöksissä.

”Golden Globejen tärkeyden huomioiden, ne eivät näe mitään tapaa saada loppua tälle farssille”, kanteessa kuvaillaan.

HFPA kiistää väitteet ja syyttää Flaata jatkuvista pyrkimyksistä kiristää HFPA:ta. Ryhmä kertoi lausunnossaan uutistoimisto AFP:lle, ettei se suostu maksamaan lunnasvaatimuksia ja painottaa, ettei jäsenyyttä saa pelottelun kautta.

”Flaa ja hänen asianajajansa pyytävät nyt tuomioistuinta määräämään hänet organisaatioon ja maksamaan hänelle”, ryhmä kertoi.

HFPA kertoo myös suhtautuvansa vakavasti velvollisuuksiinsa järjestönä ja puolustautuvansa tarmokkaasti edellä mainitun kaltaisia perättömiä väitteitä vastaan.