Sketsihahmokilpailu on ollut aina oleellinen osa Putousta. Kuva on kaudelta 12.

Suomen katsotuimpiin viihdeohjelmiin kuuluvaa Putousta on nähty nyt 12 kautta, ja syksyllä alkaa aiempien kausien huippunäyttelijöiden tähdittämä Allstars-kausi.

Kauden näyttelijävalintoja on julkistettu pikku hiljaa kesäkuusta lähtien. Lopullista näyttelijöiden lukumäärää ei ole vielä paljastettu. Nyt on kuitenkin jo selvää, että näyttelijöitä on nousemassa lavalle enemmän kuin millään aiemmalla kaudella.

Putous lähti liikkeelle miesten luomuksena. Historiallisesti tarkasteltuna lähes kaikkien kausien näyttelijäjoukkoihin on valittu enemmän miehiä kuin naisia. Myös ohjaajien ja pääkäsikirjoittajien kohdalla ohjelma on ollut selkeästi miesvoittoinen.

Viime vuosina sukupuolijakauma on kuitenkin mennyt tasa-arvoisempaan suuntaan.

Helsingin Sanomat pyysi Yellow Film & TV -tuotantoyhtiötä kommentoimaan sukupuolijakaumaa sekä sitä, millä perusteella tulevan kauden näyttelijät on valittu. Kommenttia pyydettiin, kun kymmenen näyttelijää oli julkistettu ja heistä seitsemän oli miehiä. Lisäksi tiedossa oli, että Riku Nieminen ohjaa Allstars-kauden.

Tuottaja Essi Hellén ei kommentoi sukupuolijakaumaa eikä näyttelijöiden valintaperusteita.

Niina Lahtinen on valloittanut Putouksessa niin käsikirjoittajana kuin ohjaajanakin.

Alkaessaan 2010 Putous oli Tuomas Summasen ja Jani Volasen luomus. Sarjan alkukausilla miehet hallitsivat pääkäsikirjoittajina ja näyttelijäkaartikin oli miesvoittoinen. Ensimmäisellä kaudella lavalla nähtiin Jukka Rasila, Krista Kosonen, Eero Ritala, Kari Hietalahti, Pirjo Lonka, Riku Nieminen, Aku Hirviniemi ja Elina Knihtilä. Juontajana oli Jaakko Saariluoma, joka oli useina kausina vakiojuontajana.

Alkukausina sarjan tuotantoyhtiönä oli Story of, joka myytiin myöhemmin Yellow Film & TV:lle, joka vastaa nykyisin Putouksen tuotannosta.

Viime kausina Putouksen näyttelijöiden sukupuolijakauma on ollut suhteellisen tasainen, kun osaan sketseistä osallistuva juontaja on laskettu osaksi miesnäyttelijöiden joukkoa. Parilla kaudella miehiä ja naisia on ollut yhtä paljon. Kahtena viime vuonna juontajana toiminut Roope Salminen mukaan lukien miesnäyttelijöitä on ollut viisi ja naisia kolme.

Sarjan pääkäsikirjoittajista suuri osa on nähtyjen 12 kauden aikana ollut miehiä. Naisia pääkäsikirjoittajien pestissä on nähty kolmella kaudella. Sarjan käsikirjoitusvastuussa ovat olleet muun muassa Melli Maikkula, Anna Brotkin ja Niina Lahtinen. Nimetty pääkäsikirjoittaja ei ole ainoa sketsien kirjoittaja, vaan hänen lisäkseen huumoria luovat näyttelijät ja muut sarjan käsikirjoittajat.

Myös ohjaajapuolella on ollut miesvaltaista ja Lahtinen oli sarjan ensimmäinen naisohjaaja, kun hän aloitti pestissään kaudella 11.

Mistä sitten johtuu, että Suomen katsotuimpiin ohjelmiin kuuluvassa Putouksessa näyttelijöiden, pääkäsikirjoittajien ja ohjaajien sukupuolijakauma on ollut miesvoittoinen?

Raija Talvio

Aalto-yliopiston elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen professori Raija Talvion mukaan historiallisesti tarkasteltuna Suomessa on vahva perinne naisten tekemästä huumorista televisiossa ja elokuvissa. 1940-luvulla Lea Joutseno näytteli useissa komediaelokuvissa, joita hän kirjoitti itse. Samoihin aikoihin sijoittuu Eine Laineen alun perin radioon luotu Elviira Suulasvuon hahmo.

Saman aikakauden stand up -taiteilijoita olivat myös Olivia Gebhard ja Lulu Paasipuro. Myöhemmin myös Maj-Brit Heljon hahmo Suhina-Lempi jatkoi samankaltaista stand up -estetiikkaa, joka perustui tiettyihin hahmoihin.

Talvion mukaan Gebhardin, Paasipuron ja Heljon tapa tehdä komiikkaa muistuttaa Putouksen sketsihahmoja.

”Ei naiskoomikkous ole uutta historiallisesti. Meillä on hirveän rikas ja syvä naiskoomikoiden perinne elokuvissa ja televisiossa.”

Näyttelijöiden ja koomikoiden lisäksi pitkät perinteet ovat käsikirjoituksen puolella. Esimerkiksi 1880-luvulla syntyneet näytelmäkirjailijat Maria Jotuni ja Hella Wuolijoki taisivat komedian kirjoittamisen. Myös tv-komedian puolella perinteet ovat pitkät. Talvio mainitsee esimerkkeinä kaksi sarjaa: 1990-luvun Hynttyyt yhteen -sarjaa kirjoitti Eija Vilpas, ja Muodollisesti pätevä oli Venla Mäkelän käsialaa.

Talvio toteaa, että sukupuolijakauman vinoutuneisuuden taustalla on laajempi televisio-, elokuva ja viihdealaa koskeva ongelma, joka ei liity pelkästään komiikkaan. Asia kytkeytyy alan miehiseen perinteeseen sekä rahoitukseen.

Tutkimuspuolella on näyttöä siitä, että naiset joutuvat perustelemaan taiteen ja viihteen kentällä miehiä enemmän tekemistään esimerkiksi rahoitusten kohdalla. Talvion mukaan rahoitukseen liittyvät keskustelut ovat tiukkoja kaikille, mutta naiset joutuvat käymään vielä toisen keskustelun tavanomaisen laadun arvioinnin lisäksi.

”Naisten pitää oikeuttaa tekemistään, aiheitaan ja havaintojaan maailmasta naisina. Vasta-argumentit voivat olla, että jutut ovat tyttöjen höpötyksiä tai aiheet epäkiinnostavia.”

Lisäksi sukupuolijakaumaa ei välttämättä tulla ajatelleeksi eikä siihen tule kiinnitettyä huomiota.

Viihde-, televisio- ja elokuva-ala on perinteisesti nähty miesten alana ja miehet ovat hallinneet alaa. Aivan viime vuosien aikana naisten osuus tekijöinä on kasvanut. Naisohjaajat olivat vielä vuonna 2018 ohjanneet Yhdysvaltojen sadan katsotuimman elokuvan listan teoksista vain neljä prosenttia, mutta viime vuoden osalta vastaava luku oli noussut 12:een prosenttiin.

Kiti Kokkosen suorapuheinen Tanhupallo-hahmo hellyytti katsojia.

Miten alan epätasainen tilanne sitten saataisiin korjattua?

Talvion mukaan yhtenä ratkaisuna voisi olla se, että television, elokuvien ja viihteen puolella tuotannoista, rahoituksesta sekä muista päätöksenteoista vastaavissa tehtävissä olisi laaja-alaisesti eri sukupuolien edustajia.

Lisäksi hän toteaa, että niin käsikirjoituksen, tuotannon kuin näyttelijävalintojen kohdalla tulisi tiedostaa alan asetelma ja se, että helposti ajaudutaan toistamaan vanhaa perinnettä sen kummemmin sukupuolijakaumaa ajattelematta.

”Tarkentakoot katsettaan ne, jotka päättävät kaupallisten ohjelmien kohdalla siitä, keitä castataan [valitaan näyttelijöiksi]. Potentiaalia, lahjakkuutta ja perinnettä löytyy myös naisten puolelta.”

”Jos ei ole tarkkaavainen tai jos päätöksentekijöiden joukossa ei ole ihmisiä, jotka haluavat nähdä kaikenlaista komiikkaa, niin silloin tulee valinneeksi sitä mitä on aina ennenkin tehty.”

Putouksen näyttelijäjulkistukset jatkuvat vielä pitkälle elokuuhun. Vielä on siis liian aikaista sanoa, jatkaako sarja miehisen perinteen linjallaan vai onko tuleva kausi tasapuolisesti miesten ja naisten luomus.

Tämän jutun kirjoitushetkellä tiedossa on, että syksyllä lavalle nousevat Jenni Kokander, Riku Nieminen, Joonas Nordman, Kiti Kokkonen, Christoffer Strandberg, Jussi Vatanen, Mikko Töyssy, Minka Kuustonen, Mikko Penttilä, Ernest Lawson ja Mari Perankoski.