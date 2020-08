Heino Eller oli myös viulisti, tosin hän aloitti myöhään viulunsoiton. Kuva on otettu vuosien 1907–1908 vaiheilla, kuvauspaikka ei ole tiedossa.

Albumi / klassinen

Eller: Viulukonsertto ja -fantasia, sinfoninen legenda, sinfonia 2. Ondine ★★★★★

Eller: Sinfoniset runot Öö hüüded, Videvik ja Koit; sinfoninen sarja Valge Öö. Ondine ★★★★

Viron kansallinen sinfoniaorkesteri, joht. Olari Elts, Baiba Skride (viulu).

Eller: Pianomusiikki, osa 6. Sten Lassmann. Toccata.★★★★

”Heino Ellerin teoksille on tyypillistä ankara logiikka, tyylin aistikkuus, mestarillinen orkestrointi ja selkeän persoonallinen sävellystyyli. Hän kuuluu suurten pohjoismaisten säveltäjien joukkoon. Paljolti hänen ansiostaan Viron musiikki pystyi saavuttamaan kulttuurisen ja ammattimaisen arvoaseman.”

Säveltäjä Arvo Pärt kuvattuna Viron Laulasmaalla 2015.

Näin kauniisti kirjoitti Heino Ellerin (1887–1970) oppilas Arvo Pärt (s. 1935) opettajastaan. Pärtin tavoin sinfonikko Eduard Tubin (1905–82) ja valtaosa 1900-luvun virolaissäveltäjistä saivat koulutuksensa Ellerin johdolla.

Eller, ”modernin virolaismusiikin isä”, on jäänyt suomalaisille ­liki tuntemattomaksi nimeksi. Lähinnä hänen musiikkiaan on kuultu radiossa ja balttimusiikin katselmuksissa. Heimoinnostus 1920–30-luvulla ja Viron tilanne 1990-luvun vaihteessa loivat suotuisia olosuhteita Ellerille meilläkin.

Tartossa syntynyt Heino Eller oli Pietarin konservatorion kasvatti, kuten lähes kaikki hänen ikä­polvensa edustajat. Musiikin­teorian perusteet hän oppi tosin Viron ensimmäiseltä ammattisäveltäjä Rudolf Tobiakselta (1873–1918).

Pääsy 1907 Pietarin kuuluisaan opinahjoon Stravinskyn ja ­Prokofjevin opettajana toimineen Vassily Kalafatin sekä Šosta­kovitšia ohjanneen Maximilian Steinbergin sävellysluokille takasi ammattitaidon.

Heino Eller (keskellä). Kuvassa lisäksi Eduard Tubin, Olav Roots, Karl Leichter ja Alfred Karindi.

Valmistuttuaan 1920 Eller aloitti mittavan uransa opettajana. Hän perusti ns. ”Tarton sävellys­koulun” (1920–40), jonka oppilaisiin lukeutuivat Tubinin ohella Olav Roots, Eduard Oja, Alfred Karindi ja Karl Leichter.

Siirryttyään neuvostomiehityksen jälkeen vuonna 1940 Tallinnaan Eller kasvatti vielä konservatorion professorina uuden säveltäjäpolven, tärkeimpinä niminä Willem Kapp, Kaljo Raid, Leo Normet, Jaan Rääts, Lepo Sumera – ja tietenkin Arvo Pärt.

Jo opintoaikana ja 1920-luvulla Eller sävelsi orkesterille, jolle kertyi lähes 40 teosta.

Ellerin kamarimusiikki käsittää liki 50 sävellystä, joukossa kuusi jousikvartettoa. Säveltäjän noin 200 pianoteosta ovat saatavilla kuudella levyllä. Joukkoon kuuluu neljä piano­sonaattia, sonatiini sekä variaatiosarja, loput ovat pienimuotoisia kappaleita.

Niistä tunnetuin on varhainen pianoteos (1918), josta jousiorkesterisovituksena nimellä Kodumaine viis (Kotimaan laulu, 1953) kehkeytyi Viron kansallistunteen symboli miehitysaikana.

Sinfonisilla runoillaan Videvik (Hämärä, 1917), Koit (Aamurusko, 1920), Öö hüüded (Yöhuutoja, 1921) ja Viirastused (Aaveita, 1924) Elleristä tuli maansa johtava ”modernistisäveltäjä” ja ”impressionisti”.

Videvik ja Koit ovat lyyristä ja pastoraalista musiikkia, joissa modaalinen sävelmaailma on tuntuvilla. Säveltäjän mukaan Koit henkii ”suurta rakkautta luontoa kohtaan, mikä juontuu lapsuuteen, jolloin usein vaelsin Emajoen penkereillä”. Öö hüüded on Elleriä moderneimmillaan, orkesterimaalailua, jonka taustalla on myrsky-yö. Tosin säveltäjä joutui 1950 vastaamaan ”ranskalaisvaikutteisena ­impressionistina” formalismi­syytöksiin, jolloin hän puolustautui viittaamalla Modest Musorgskin teokseen Yö autiolla vuorella inspiraation lähteenä.

Sinfoninen legenda (1923/38) on vetävä teos ideoidensa pursuavuudessa ja verrattomassa orkestraa­tiossaan. Sinfonia nro 2 (1947) jäi kesken Ždanovin vaatiman sosialistisen realismin ristipaineessa, mutta vahvistaa kuvaa Elleristä etevänä orkesterisäveltäjänä.

Eller oli myös viulisti, joka Sibeliuksen tapaan aloitti soiton liian myöhään.

Mutta hän sävelsi soittimelleen sonaattien ja noin 30 kappaleen ohella fantasian (1916/64) ja konserton (1934/64). Viulukonsertto on hieno teos lyyristen, tanssillisten ja virtuoosielementtien tasapainossaan.

Toivottavasti Olari Elts ja Viron kansallinen sinfoniaorkesteri tal­tioivat Heino Ellerin koko orkesterituotannon!

Kriitikon valinnat: Latvialaisen Juris Karlsonsin musiikki rantautuu Suomeen

Albumi / klassinen

Karlsons: Oremus, kirkkomusiikkia. Latvian radiokuoro, Sinfonietta Riga, joht. Sigvards Kļava. Ondine. ★★★★

Latvialais­säveltäjä Juris Karlsonsin (s. 1948) musiikki rantautuu vihdoin Suomeen. Kuoro lienee hänen tärkein instrumenttinsa, jo Latvian huikean radiokuoron ansiosta.

Tyylillisesti laaja-alaisessa, pelkistyneessä musiikissa meditatiivisuus yhdistyy liikkeeseen ja dramatiikkaan.

Oremus etenee napakasta rytmisyydestä ihmeellisiin tilasointeihin, ja Ora pro nobis hurmioituu korkeassa rekisterissä. Kuoro-orkesterisinfonia Adoratio on laaja fresko, ­jossa tuomion ja armon sävyt kontrastoituvat.

Albumi / Klassinen

Čiurlionis: orkesteriteoksia. Liettuan kansallinen sinfoniaorkesteri, joht. Modestas Pitrėnas. Ondine. ★★★★

On vaikea sanoa, onko Konstantinas Čiurlioniksella (1875–1911) ollut suurempi merkitys Liettuan kulttuurille taiteilijana vaiko säveltäjänä. Jos aiemmin hänet tunnettiin omaperäisenä symbolistisena maalarina, viime aikoina hänen pianoteoksensa ja myös orkesterimusiikkinsa ovat saanet huomiota.

Keskeisten orkesteriteosten uutuuslevytys onkin maineteko.

Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)

Čiurlionisin pianomusiikki on kenties ”edistyk­sellisempää” skrjabin­maisine piirteineen, kun taas orkesteriteokset ovat myöhäis­romanttisia. Ohjelmallinen alkusoitto Kęstutis (1902) kuvaa 1300-luvun pakanallisen liettualaisruhtinaan sotaisaa elämää ja kiellettyä lemmensuhdetta, kunnes kuolo koittaa.

Sinfoninen runo Metsässä (1900–01) henkii säveltäjän suurta rakkautta kotimaansa luontoa, ”satavuotisten metsien huminaa” kohtaan. Musiikin alkurauha yltää pieneen hurmioon.

Yli puolituntinen sinfoninen runo Meri (1903–07) on yhä Liettuan orkesterikirjallisuuden ylittämätön merkkiteos. Se on Richard Straussin tapaan ison koneiston moniteemainen sävellys, jonka aallot kohoavat komeiksi mainingeiksi myös urkujen voimin.

Albumi / Klassinen

Lüdig, Lemba, A. Kapp: orkesteriteoksia; solisteja, Viron kansallinen sinfoniorkesteri, joht. Neeme Järvi. Chandos. ★★★★

Viron 1900-luvun alun musiikkia ei meillä juuri tunneta. Pietarin-opintojen vuoksi venäläisvaikutteet ovat ilmeisiä. Artur Lemban (1885–1963) pianokonsertto nro 1 (1905/10) on löytö. Glazunov-henkinen nautinnollinen melodiikka ja piano-osuuden säkenöivyys tekevät siitä Mihkel Pollin soittamana romanttisen helmen. Mihkel Lüdigin (1880–1958) alkusoittofantasiat sekä Kesäyö tarjoavat rapsodista folklorea. Artur Kappin (1878–1952) mallikas Nuorisosinfonia (1948) sai Stalinin palkinnon.