Disneyn tuleva uusi versio Mulan-elokuvasta julkaistaan useissa maissa ensin suoratoistopalvelu Disney+:ssa ilman teatterilevitystä. Yhtiö kertoi asiasta tiistaina tulosjulkistuksen yhtedessä. Mulan julkaistaan 4. syyskuuta suoraan palvelussa vuokrattavaksi esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja osassa Euroopan maista.

Suomen Disneyn edustaja kertoo HS:lle, että Mulan julkaistaan myös Suomessa suoraan Disney+-palvelussa ilman teatterilevitystä. Disney+-palvelun on aiemmin kerrottu tulevan käyttöön Suomessa ja seitsemässä muussa Euroopan maassa 15. syyskuuta.

Yhdysvalloissa Disney+-palvelun käyttäjät joutuvat maksamaan uuden Mulanin katsomisesta 30 dollaria eli noin 25 euroa. Yhtiön pääjohtaja Bob Chapek kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että hinta tulee vaihtelemaan hieman eri maissa. Lisäksi käyttäjän pitää ilmeisesti olla palvelun tilaaja, eli maksaa jo valmiiksi 6,99 dollaria eli noin kuusi euroa kuussa tai 69,99 dollaria eli noin 60 euroa vuodessa.

Mulan on yksi monista elokuvista, joiden julkaisua on siirretty useasti koronaviruspandemian vuoksi. Sen oli alun perin tarkoitus saapua elokuvateattereihin maaliskuussa. Sittemmin julkaisua on siirretty elokuulle ja sen jälkeen levitystä on lykätty toistaiseksi.

Yhtiön kotimaassa Yhdysvalloissa Mulanista oli Christopher Nolanin Tenet-elokuvan tavoin toivottu elokuvateatterien ehtyneiden tulojen osittaista pelastajaa. On kuitenkin epäselvää, milloin maan elokuvateatterit pystytään avaamaan.

Disneyn päätöksen taustalla on Reutersin mukaan luultavasti myös Universal Picturesin emoyhtiö Comcastin ja elokuvateatteriketju AMC Entertainmentin sopimus, jonka myötä Universalin elokuvia voidaan julkaista suoraan kuluttajille jo kolmen viikon teatterilevityksen jälkeen. Aiemmin varoaika on ollut kolme kuukautta.

Uuden Mulan-elokuvan tuotannon on kerrottu maksaneen Disneylle 200 miljoonaa dollaria eli noin 167 miljoonaa euroa. Päätös julkaista se suoratoistopalvelussa on yksittäistapaus koronaviruspandemian keskellä, eikä kerro yhtiön muuttuneesta strategiasta elokuvalevityksen suhteen, Chapek kertoi Reutersin mukaan.

”Sen sijaan että olisimme julkaisseet elokuvan ilmaiseksi, ajattelimme, että voimme kokeilla mitä tahansa, kun meillä on oma alusta. Yritämme luoda uuden premium-luokan saadaksemme investointimme [elokuvaan] takaisin. Meillä on tässä oppimismahdollisuus”, Chapek sanoi.

Disney kertoi Mulanin levityksestä tiistaina tulosjulkistuksensa päätteeksi. Yhtiö kertoi menettäneensä kuluneella neljänneksellä 4,7 miljardia dollaria eli noin neljä miljardia euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten Disneyn tulos oli noin 1,4 miljardia dollaria eli noin 1,2 miljardia euroa. Koronapandemian vaikutusten kerrottiin silti olleen pelättyä pienemmät.

Disney+-palvelulla kerrottiin olevan yli 60 miljoonaa maksavaa käyttäjää.