Hanna Västinsalon ohjaama vr-hanke osallistuu Venetsian elokuvajuhlien vr-kilpailuun ja toinen hakee rahoitusta. Västinsalo on itse parhaillaan Los Angelesissa, jonne juuttui koronan takia.

Kaksi Hanna Västinsalon ohjaamaa virtuaalitodellisuustyötä on valittu Venetsian elokuvafestivaalille. Siltojen alta tulevaisuuden ihmiselle kilpailee vr-teosten sarjassa ja Yksin yössä lähtee hakemaan rahoitusta festivaalin Gap-Financing Marketista.

Virtuaalitodellisuus jäljittelee kokemusta, jossa luotu maailma aukenee katsojan ympärille lasien ja kuulokkeiden kautta. Siitä käytetään yleensä englanninkielistä lyhennettä vr (virtual reality).

Vr-kilpailu järjestettiin Venetsiassa ensimmäisen kerran vuonna 2017. Tänä vuonna siihen osallistuu 31 työtä. Västinsalon viime vuonna valmistunut työ hahmottaa kodittoman ja alkoholisoituneen kirjailija J. K. Harjun (1910–1976) maailmaa muun muassa animaatiolla.

Rahoitustapahtumaan hyväksyttiin 12 vr-hanketta. Yksin yössä on ainoa Pohjoismaista. Se on Västinsalon kolmas vr-hanke.

Yksin yössä -teos hakee rahoitusta Venetsian elokuvajuhlien yhteydessä järjestettävästä tapahtumasta. – Tuotantoluonnos teoksesta.

”Ensimmäinen sai alkunsa, kun tanssikaverini ehdotti elokuvaa raskausajastaan. Ajattelin, että vr sopii hyvin viemään siihen tilaan”, Västinsalo kertoo.

Kohtulaulu pyrkii välittämään tanssijan avulla sikiön kokemuksen. Vuonna 2018 valmistunut teos on kiertänyt tusinalla festivaalilla.

Västinsalolla on monipuolinen tausta. Hän aloitti tanssiopinnoilla Lontoossa, mutta vaihtoi Helsinkiin opiskelemaan genetiikkaa, josta väitteli. Lopulta hän opiskeli Yhdysvalloissa elokuvaa ja tekee nyt myös vr-teoksia.

”Yksin yössä lähti liikkeelle, kun puhuimme Beata Harjun kanssa kävelemisestä yksin öisin Los Angelesissa ja Helsingissä. Meillä oli samanlaisia ahdistavia kokemuksia siitä.”

Harju käsikirjoittaa Yksin yössä -teoksen. Hän ja Västinsalo tapasivat opiskellessaan elokuvaa Los Angelesissa, maineikkaassa American Film Instituten koulussa, josta ovat valmistuneet muun muassa Andrea Arnold ja Terrence Malick.

Västinsalo kehaisee opinahjoaan elokuvan Juilliardiksi puhelimessa, johon vastaa Los Angelesista. Hän oli siellä työasioissa, kun korona iski ja on venyttänyt oleskelua jo kuukausilla.

”Jos sinä ja minä kävelemme Aleksanterinkatua, näemme sen eri tavalla. Julkinen ympäristö on aina erilainen eri ihmisille ja se koetaan subjektiivisesti. Vr antaa mahdollisuuden jäljitellä sitä, viedä toisen mielenmaisemaan ja näyttää, kuinka joku muu näkee ja kokee.”

Ilmeisin ero yöllisen kaupunkiympäristön kokemisessa on miesten ja naisten välillä. Vr-teos, joka välittää miehille(kin) naisten kokemuksen tuntuu kuin räätälöidyltä metoo-liikkeen herättämään tasa-arvoistumisen uuteen aaltoon.

Päälle kymmenminuuttinen teos toteutetaan näyttelijöiden kanssa, kuten perinteinen elokuva. Sen kuvaa dokumenteillaan kansainvälistä mainetta niittänyt Pirjo Honkasalo. Surrealistiset animaatioelementit tehostavat psykologista vaikutusta.

”Elokuvakin on vasta vähän päälle satavuotias, mutta vr tosi uusi. Siinä ei ole vielä sääntöjä, joten mahdollisuudet kokeilla ovat auki. Elokuvassa voi päättää, mitä katsoja näkee, mutta vr levittäytyy ympärille eikä sen kokemista voi täysin hallita.”

”Katsojan huomiota voi ohjailla valoilla ja äänellä, mutta osittain hallinnasta täytyy antaa periksi. Se on kiinnostavaa ja hauskaa. Jos ympäristöstä onnistuu tekemään tarpeeksi kiinnostavan, se voi kestää monta katsomista”, Västinsalo pohtii.

Jo muutama vuosi sitten povattiin vr:n suurta läpimurtoa kuluttajamarkkinoille, mutta toistaiseksi se on vielä marginaalissa. Yksi syy lienee, että oikeissa ympäristöissä kameroilla toteutettuna tekeminen on mutkikasta.

Jos teoksen sisällä voi katsoa minne vain, mihin pannaan kuvaaja ja muu tekninen väki niin, etteivät he näy kuvissa? Vr-ympäristöt voi tehdä tietokoneanimaationa, mutta sittenkin dramaturgiassa on omat metkunsa, mikä on puuttuvien sääntöjen ja vapauden kääntöpuoli.

”Ehkä myös vr-lasien kehitys on ollut hidasta. Kun ne kevenevät yhtä mukaviksi kuin silmälasit, asiat alkavat edetä. Nyt korona on varmaankin hidastanut myös vr:n kehitystä ainakin vuodella.”

Virtuaalitodellisuutta käytetään kuitenkin jo muun muassa koulutussimulaattoreissa. Kaupallisista sovelluksista pelit yleistynevät ensimmäisinä. Mutta taidettakin tehdään. Suomessa ainakin Dave Berg ja Hanna Arvela ovat kokeilleet sitä jo joitakin vuosia sitten.

”Suomi ei kulje ainakaan jälkijunassa vr:n kehityksessä. Esimerkiksi Kölnin tanssielokuvafestivaalille kesäkuussa otettiin kuusi vr-teosta. Niistä kaksi oli suomalaisia tuotantoja”, Västinsalo huomauttaa.

Toinen oli Västinsalon Kohtulaulu.

Venetsian elokuvafestivaali 2.–12.9. Gap-Financing Market 4.–6.9. Korjaus 5.8. klo 12:10: Yksin yössä -kuvat ovat tuotantoluonnoksia, ei kuvakaappauksia.