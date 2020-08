Historian elävöittäjille menneisyys ei ole pölyyntynyttä eikä vakavaa. He pyrkivät kokemaan jonkin menneen aikakauden konkreettisesti.

Tiina Hapfin ja Tiina Hihnavaaran radiodokumentissa ihmetellään esimerkiksi 1700-luvun kampauksia ja toimivaa muskettiasetta, maistellaan ”villin lännen” kuivalihaa sekä nukutaan tiipiissä biisonintaljoilla.

Liveroolipelaamista muistuttavalle harrastukselle omistautuneet kertovat dokumentissa, miten historiaan sukeltaminen on opettanut paljon myös nykyisyydestä – siitä, miten tähän on tultu. Osa haastateltavista on myös alkanut suhtautua hyvin kriittisesti nykyiseen kulutusyhteiskuntaan.

Dokumentti häivyttää tekijänsä onnistuneesti taustalle, eikä selittele turhia. Katja Kostiaisen äänisuunnittelu on elävää, mutta hetkittäin tarpeettoman alleviivaavaa.

Karkuteillä historiankirjasta, Radio1 klo 22.05 ja Areena