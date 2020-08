Mikä onkaan parempaa kuin tulla täysin yllätetyksi hyvän kirjan, elokuvan tai sarjan äärellä?

Aivoja kutkuttaa, kun päähenkilön odottamattomat sukulaisuussuhteet paljastuvat, murhaaja selviää tai koko teoksen ajan kehitelty juoni avautuu ja kaikki kääntyy päälaelleen.

Odotettujen juonenkäänteiden toinen puoli ovat juonipaljastukset, joita yritetään vältellä kaikin tavoin. Viime kesänä sosiaalisessa mediassa sai sukkuloida varoen, kun paljastuksia tv-sarja Game of Thronesin viimeiseltä kaudelta ja Avengers-elokuvasarjan viimeisestä osasta leviteltiin jopa kiusallaan.

Myös ohjaaja Quentin Tarantino toivoi Cannesin elokuvajuhlilla, että kriitikot eivät mitenkään paljastaisi elokuvan juonta arvostellessaan Once Upon a Time... In Hollywoodia.

Quentin Tarantino ei halunnut, että hänen tuoreen elokuvansa loppua paljastetaan.

Juonipaljastuksen englanninkielinen käännös spoiler tulee verbistä spoil, pilata. Luku- tai katseluelämys ei kuitenkaan välttämättä ole pilalla, vaikka keskeinen juonenkäänne paljastuisi ennen aikojaan. Tutkimuksen mukaan ihmisillä on nimittäin tapana yliarvioida juonipaljastusten merkitystä.

Eräät tutkijat totesivat, että juonipaljastukset voivat jopa parantaa lukukokemusta. Loppuratkaisun tietäminen voi vapauttaa lukijan kiinnittämään huomiota kirjan muihin ansioihin ja tulkitsemaan oikein vihjeitä tulevista tapahtumista.

Silti yllätyksen mahdollisuus on niin kutkuttava, että sillä on helppo markkinoida kulttuurituotteita.

Varmin tapa saada ihminen houkuteltua uuden sarjan, kuten Westworldin tai Black Mirrorin, pariin on luvata nerokkaita käänteitä.

Elokuvissa yllätyksellisistä loppuratkaisuista tuli trendi 2000-luvun alussa M. Night Shyamalanin Kuudennen aistin myötä. Ohjaaja tuli muutenkin tunnetuksi elokuvistaan, joiden lopussa vedettiin matto katsojan jalkojen alta.

Samaan aaltoon voi laskea kuuluvaksi myös Christopher Nolanin läpimurtoelokuvan Mementon, The Matrixin, Number 23:n ja Oldboyn.

Tuoreiden Hollywoodin hittielokuvien puolella Avengers: Endgame nousi viime kesänä kaikkien aikojen tuottavimmaksi elokuvaksi. Yhtenä syynä huipputulokseen voi pitää Marvelin juonipaljastusten vastaista #DontSpoilTheEndgame -kampanjaa.

Onko yllättävyydestä tullut menestyksen edellytys?

Avengers-elokuvasarjan viimeisen osan, Endgamen, juonipaljastuksilla jopa kiristettiin ihmisiä sosiaalisessa mediassa.

Tässä jutussa on käytetty esimerkkeinä erilaisia juonipaljastuksia useista elokuvista, sarjoista ja kirjoista. Ne aukeavat klikattavista Näytä lisää -laatikoista eli jutun voi lukea ilman yhtään juonipaljastusta.

Tarinallisuus, eli tarinamuodon ja selkeän juonenkäänteen korostuminen, liittyvät Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen dosentti Maria Mäkelän mukaan siihen, että maailma ympärillä on monimutkainen ja masentava.

”Tarina on kuin hygge-viltti, jonka voi vetää päälle. Tarinan ja juonenkäänteen ymmärtämisen avulla saa otteen jostain suuremmasta kokonaisuudesta ja sen myötä hetkellisen hallinnan tunteen”, Mäkelä kertoo.

Hän antaa esimerkin: alkoholismi on vaikea ja moniulotteinen sairaus, mutta ilmiö tuntuu yksinkertaisemmalta ja hallittavalta, kun lukee elämänmuutoksen tehneen alkoholistin haastattelun.

Vaikka yllätyskäänteiden merkitys onkin korostunut, tarinassa on aina pitänyt Mäkelän mukaan olla käänteitä, jotta se on ylipäätään tarina.

”Ihminen ei edes tunnista aivan tavallisen arjen kuvausta tarinaksi. Elämässä pitää olla jokin murtuma, jota käsitellään.”

Kaiken muuttavan yllätyskäänteen eli peripeteian käsite juontaa juurensa antiikin Kreikkaan ja filosofi Aristoteleeseen, Mäkelä kertoo. Peripeteia osuu tragediassa draaman kaaren huippukohtaan ja kääntää juonen kulun päinvastaiseen suuntaan.

Peripeteian alalaji on anagnorisis, tunnistaminen. Siinä päähenkilölle vieraasta asiasta tulee yllättäen tuttua. Näin käy esimerkiksi silloin, kun tarinan vihollinen paljastuu ystäväksi tai sukulaiseksi.

Kuningas Oidipusta käytetään usein esimerkkinä hyvin rakennetusta juonenkäänteestä. Kuvassa Oidipusta esittää Esa Ruuttunen ja Iocastea Margareta Hintermeier.

Mäkelän mukaan Aristoteleelle ei ollut tärkeää juonen sisältö vaan se, miten juoni kerrotaan. Yllätyskäänne oli Aristoteleen mukaan paras tapa hallita ihmisen tunteita, herättää sääliä ja kauhua. Näiden kautta ihminen pystyi Aristoteleen mielestä parhaiten kokemaan katharsiksen eli tunteiden puhdistumisen.

Yllättävä juonenkäänne tarjoaa Mäkelän mukaan laboratorio-olosuhteet ihmiselle käsitellä sitä, miltä ikävät yllätykset tuntuvat ilman, että niitä tarvitsee kohdata omassa elämässä.

”Lukija ei ole ikinä oikeasti vaarassa, joten fiktio on turvallinen laboratorio omien tunteiden tutkimiseen”, Mäkelä sanoo.

Hänestä Aristoteleen oppeja on Hollywoodissa alettu tulkita liian yksioikoisesti. Filosofin ajatuksissa on enemmän nyansseja, kaikessa ei tarvitsisi tähdätä yhteen yllätyskäänteeseen.

”Tarinoiden yksipuolistumiseen saattaa johtaa se, että Aristotelestä luetaan kirjoittajakouluissa liian yksinkertaistaen”, Mäkelä kertoo.

Moni jännitti Game of Thronesin juonenkäänteitä niin paljon, että joutui välttämään sosiaalisen median käyttöä.

Ulkopuolelle tarinallisuuden trendistä jäävät tarinat, joissa katsojan tai lukijan on siedettävä epävarmuutta. Sellaiset, joissa ei tiedä, mitä ”oikeasti” tapahtui. Fiktiolla on erityinen mahdollisuus monitulkintaisuuteen, jossa moni näkemys tarinasta voi olla totta yhtä aikaa.

”Tällainen pallottelu ei ole mahdollista tosimaailmassa. Todellisuudessa puoliso esimerkiksi on väkivaltainen tai ei ole. Fiktiossa tekijä voi esittää tällaisesta tilanteesta kuvan, jossa moni tulkinta on yhtä pätevä.”

Mäkelän mukaan ”tylsällä tavalla perinteikkään” tarinan liiallinen suosiminen vähentää tämän mahdollisuuden hyödyntämistä.

Selkeästi etenevän tarinan menestyksen myötä ulos jää myös fiktion kokeilevampia muotoja, Mäkelä kertoo. Esimerkiksi kirjallisuudessa romaanin ei tarvitsisi aina olla kertomus, mutta äänikirjojen räjähdysmäisen suosion keskellä selkeät juonet menestyvät.

”Romaanissa voi olla mitä vaan, kuten ostoslista, somepäivitys tai vaikka mainoskatko. Äänikirjatuotanto suosii yksioikoisempaa kertomusmuotoa”, Mäkelä sanoo.

Tarinallisuuden ja juonenkäänteen merkitys näkyy Mäkelän mukaan yhteiskunnassa laajemminkin kuin vain fiktiossa, sillä ihmiset etsivät samanlaisia suuria käänteitä omasta elämästään.

Esimerkiksi journalismissa suositaan sellaisten ihmisten elämäntarinoita, jotka ovat yhden merkittävä oivalluksen jälkeen tajunneet jotain suurta elämästä ja näkevät nyt kaiken selkeämmin, Mäkelä kertoo. Hän on analysoinut paljon tällaisia tarinoita Kertomuksen vaarat -tutkimusprojektissaan.

Samanlainen narratiivi liittyy hänen mukaansa myös esimerkiksi miesasialiikkeeseen, jossa puhutaan paljon siitä, miten yhden oivalluksen jälkeen tajuaa feminismin pahuuden. Tämä niin sanottu red pill -ajatus pohjautuu Matrix-elokuvaan, jonka hahmolle tarjotaan mahdollisuus ottaa sininen pilleri ja jatkaa elämäänsä uskoen mihin haluaa tai punainen pilleri, jolloin näkee ”miten syvälle kaninkolo jatkuu”.

Elämä ei kuitenkaan typisty yhteen oivallukseen vaan pysyy monimutkaisena ja välillä masentavana. Tarinallisuuden hygge-peiton alle voi välillä kadota, mutta sieltä pitää tulla myös pois kohtaamaan ja myöntämään maailman sotkuisuus.

Olkoon tuo tämän jutun suuri käänteentekevä oivallus.