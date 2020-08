Liekit leimuavat keskellä öistä metsää. Pimeässä vilahtelee verenhimoisten intiaanien hahmoja. Nuori, vaaleaihoinen nainen juoksee henkensä hädässä.

National Geographicin uusi historiallinen draama Barkskins (2020–) alkaa Amerikan uudisasukastarinoiden kliseillä, ja lisää on luvassa.

Seuraavaksi kaksi sarjan monista keskushenkilöistä, René Sel (Christian Cooke) ja Charles Duquet (James Bloor), istuvat hiljaisina veneessä, joka vie heitä kohti tuntematonta. He ovat juuri saapuneet Ranskan Atlantin takaiseen siirtomaahan, Uuteen Ranskaan.

Samoja Pohjois-Amerikan seutuja ja luonnonvaroja havittelevat myös muut eurooppalaiset ja alueella asustavat irokeesit.

Perillä odottaa parin kolmen vuoden mittainen velkaorjuus ja kovaa metsätyötä ankarissa olosuhteissa. Siihen sarjan nimikin viittaa: raatajien parkkiintuneeseen ihoon. He päätyvät omalaatuisen Claude Trepagnyn (David Thewlis) tiluksille.

Miesten kanssa samaan aikaan saapuu myös joukko nuoria naisia. Heidän kohtalonaan on tulla naitetuksi paikallisille uudisasukkaille. Kukin on jättänyt taakseen elämän, jonka salaisuudet vähitellen paljastuvat. Resursseista ja kaupankäynnistä on siis kyse monella tapaa.

Barkskins perustuu amerikkalaiskirjailija Annie Proulx’n samannimiseen, vuonna 2016 julkaistuun romaaniin.

Siinä missä kirjan suurena teemana on metsien globaali hävittäminen, ja se seuraa päähenkilöitään sekä näiden jälkeläisiä kolmensadan vuoden aikajänteellä eri puolille palloa, on Elwood Reidin käsikirjoittaman sarjan avauskausi huomattavasti suppeampi.

Vaikea tosin sanoa parin ensimmäisen ennakkojakson perusteella, miten pitkälle tarinaa on tarkoitus viedä tulevissa kausissa, jos sellaisia edes on luvassa. Kovin varma en olisi.

Eurooppalaisen kolonisaation kuvaukset Pohjois-Amerikassa on kuorrutettu tv- ja elokuvadraaman piirissä useimmiten naiivilla romantiikalla tai naiivilla mystiikalla. Barkskins edustaa jälkimmäistä.

Itse aikakaudesta sarja kertoo melko vähän. Historia ei tunnu riittäneen tekijöille. Tarpeetonta jännitystä haetaan tutuilla keinoilla: vähän väliä metsässä rapisee jokin, ja hahmojen puhe on jumiutunut pysyvästi kohtalokkaan kuiskinnan ja murahtelun taajuudelle. Luonto ja metsät taas toimittavat lähinnä salaperäisen kulissin virkaa, joka saa ihmisetkin käyttäytymään eläinten lailla. Niinpä historiallinen draama antaa pian tilaa haluille ja himoille.

Silti hahmokavalkadi jää etäiseksi. Salaisuudet ja juonittelut eivät auta avaamaan henkilöiden sielunmaisemaa kyllin kiinnostavasti. Lujatahtoinen majatalonemäntä (Marcia Gay Harden) on harvoja poikkeuksia. Hänenkin hahmonsa on tosin nähty monta kertaa aiemmin.

Barkskins, National Geographic klo 23.00