Muusikkolegenda Neil Young on haastanut Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin oikeuteen hänen kappaleensa luvattomasta käytöstä. Asiasta uutisoi aiemmin muun muassa BBC.

Youngin mukaan Trump on rikkonut tekijänoikeuslakeja soittamalla hänen kappaleitaan poliittisissa kokouksissa ja muissa presidentin uudelleenvalintakampanjan tilaisuuksissa.

Trump on soittanut tilaisuuksissaan Youngin kappaleita Rockin’ in the Free World ja Devil’s Sidewalk.

Trumpin kampanja ei ole vielä kommentoinut tapausta.

Young on valittanut Trumpin käyttävän luvatta hänen musiikkiaan vuodesta 2015 asti. Nyt Kanadassa syntynyt muusikko hakee presidentin toiminnasta vahingonkorvausta 150 000 dollarin eli noin 126 000 euron edestä yhtä tapausta kohti. Tähän kuuluvat Trumpin kokous Oklahoman Tulsassa kesäkuussa ja vierailu Mount Rushmorella heinäkuussa.

Neil Youngin asianajajat kirjoittavat muusikon verkkosivuilla julkaistussa tekstissä, kuinka Young ”ei voi sallia hyvällä omallatunnolla musiikkiaan käytettävän ’tunnusmusiikkina’ tietämättömyyden ja vihan epäamerikkalaisessa, kahtiajakavassa kampanjassa”.

Neil Young ei ole ainoa muusikko, joka syyttää Trumpia musiikin luvattomasta käytöstä poliittisissa tilaisuuksissa. Kesäkuussa Rolling Stones uhkasi haastaa Trumpin oikeuteen, jos heidän musiikkinsa käyttäminen ei lopu kampanjatilaisuuksissa.

Mick Jagger ja Keith Richards liittyivät Elton Johnin ja muiden artistien joukkoon hiljattain julkaistusa avoimessa kirjeessä, jossa poliitikkoja vaaditaan hankkimaan lupa ennen kuin kappaleita voi soittaa poliittisissa tilaisuuksissa tai kampanjoinnin yhteydessä.

Lue lisää: Mick Jagger, Lorde ja kymmenet muut muusikot vaativat poliitikkoja kysymään lupaa musiikin käyttöön kampanjatilaisuuksissaan: ”Musiikin käyttö voi johtaa äänestäjiä harhaan”

Musiikkiorganisaatio BMI:n mukaan tavalliset musiikkilisenssit eivät kata poliittisia tilaisuuksia. Yhdysvalloissa ehdokkaiden pitää poliittisissa kampanjoissa hankkia erillinen lisenssi, joka antaa oikeuden 15 miljoonaan kappaleeseen. Trumpin kampanjalla on kyseinen lisenssi.

Artisteilla on kuitenkin oikeus ottaa musiikkinsa pois listalta. BBC:n mukaan The Rolling Stones on tehnyt niin, mutta Neil Young ei ole kertonut vielä selvästi julkisuudessa, onko hän tehnyt samoin.