Festivaalit

Suomen suurin elokuvafestivaali Rakkautta & Anarkiaa järjestetään syyskuussa. Tapahtumassa palkitaan Nordic Flair -palkinnolla foley-artisti Heikki Kossi.

Elokuvien ääniefektejä työkseen tekevä Kossi on saanut työstään laajaa kansainvälistä arvostusta. Hänen työnsä jälkeä on kuultu muun muassa James Grayn ohjaamassa Ad Astrassa, Sofia Coppolan Lumotuissa ja Juho Kuosmasen Hymyilevä mies -elokuvassa.

”Olen otettu ja kiitollinen saamastani huomionosoituksesta. Rakkautta & Anarkiaa on merkittävä festivaali, ja palkinto osoittaa syvää ymmärrystä elokuvan eri tasoista. Ennen kaikkea olen iloinen elokuvaäänen saamasta huomiosta. Ääni on kerronnan tunne ja sen ymmärtäminen avaa ihmeellisiä mahdollisuuksia”, Kossi kertoo tapahtuman tiedotteessa.

Kossi esiintyy yleisölle ja kertoo työstään festivaalin Masterclass-tilaisuudessa. Festivaalilla Kossin ääniä voi kuulla hänen omassa suosikkiprojektissaan Pikku prinssi (Le Petit Prince, 2015) sekä Kossin ja kuvataiteilija Saara Ekströmin yhteistyötä esittelevässä lyhytelokuvasarjassa Sight and Sound: Ekström & Kossi.

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin ja Finnish Film Affair -ammattilaistapahtuman palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle elokuvantekijälle, joka vie pohjoismaista osaamista maailmalle. Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet näyttelijät Pilou Asbæk ja Laura Birn sekä elokuvaohjaaja Lone Scherfig.

Tapahtumassa nähdään tuttuun tapaan kaikki Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoa tavoittelevat elokuvat. Ehdokkaat julkistetaan 18.8. Haugesundin elokuvafestivaalilla Norjassa.

Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmisto julkistetaan 27. elokuuta. Cut to the Chase – R&A Shorts -ohjelmisto on esillä jo 20. elokuuta. Näytöskohtainen lipunmyynti alkaa 10. syyskuuta.

Tänä syksynä elokuvafestivaali järjestetään 17.–27.9.2020.