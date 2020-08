Muotoilutapahtuma Helsinki Design Week 2020 järjestetään 3.–13. syyskuuta. Päätapahtumapaikkana on juuri remontista valmistunut Olympiastadion, jossa järjestettävä näyttely on auki yleisölle viikonlopun ajan 11.–13. syyskuuta. Vuositeemana on ”Sitoutumisen merkit”, jonka kautta festivaali haluaa nostaa esiin kestävää muotoilua.

Stadionilla järjestetään päänäyttely, esitelmäiltama PechaKucha Night sekä lasten designviikonloppu. Päänäyttely esittelee ajankohtaista muotia, muotoilua ja arkkitehtuuria. Sen sisältö ulottuu yksittäisistä tuotteista ja installaatiosta aina laajoihin nuorten muotoilijoiden katselmuksiin.

Mukana ovat muun muassa puuseppä Antrei Hartikaisen Seitikki-teos, Caracara-studion sienirihmastosta ja betonista valmistettu installaatio ja Jasper Morrisonin kuratoima penkkinäyttely.

Anna van der Lei ja Kristos Mavrostomos toteuttivat vuonna 2016 astioita lasten piirroksista Chil-Dish-projektissa.

Päätapahtumapaikka tarjoaa puitteet myös Euroopan suurimmalle PechaKucha Nightille lauantai-iltana 12. syyskuuta. Alun perin arkkitehtien keksimässä, ripeätahtisessa esitelmöintityylissä kukin esitys kestää 6 minuuttia ja 40 sekunta.

Helsinki Design Weekin tapahtumassa lavalle nousevat muun muassa apulaispormestari Anni Sinnemäki, Aalto-elokuvan ohjaaja Virpi Suutari, Hakolan toimitusjohtaja Anna-Leena Hakola sekä Amos Rexin suunnitelleen JKMM:n perustaja, arkkitehti Teemu Kurkela.

”Ainutlaatuisen arkkitehtoonisen elämyksen lisäksi Olympiastadion tarjoaa meille poikkeuksellisen tilavat puitteet. PechaKucha-iltana ulkokatsomoon mahtuu 1 000 ihmistä, ja silti voidaan säilyttää riittävät turvavälit”, sanoo festivaalin johtaja Kari Korkman.

Lasten designviikonloppuna on luvassa muotoilijaduo Anna van der Lein ja Kristos Mavrostomoksen suunnittelema suunnistus ympäri Olympiastadionin nurmikenttää. Lasten tapahtumaan on perheillä vapaa pääsy.

Koronaviruspandemia vaikuttaa myös muotoilufestivaaliin.

”Helsinki Design Week voidaan toteuttaa turvallisesti, sillä kyse on sarjasta vastuullisesti järjestettyjä erikokoisia tapahtumia, ei niinkään yksittäisestä massatapahtumasta”, sanoo festivaalin ohjelmajohtaja Anni Korkman tiedotteessa.

Ohjelmasisältöä on myös muokattu enemmän virtuaaliseksi ja tapahtumat on suunniteltu väljiksi. Esimerkiksi aiempina vuosina yli 20 000 kävijää Kaapelitehtaalle kerännyt muotoilun myyntitapahtuma Design Market järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti verkossa ja kivijaloissa 3.–5. syyskuuta.

Myös kuudetta kertaa järjestettävä, datan hyödyntämistä käsittelevä Data-Driven Design Day järjestetään tänä vuonna digitaalisesti 8. syyskuuta.

Helsinki Design Week näkyy myös mainostauluilla ympäri Helsingin keskustaa. Esillä on kolmiulotteista animaatiota. Mukana ovat työt studio Wang & Söderströmiltä, Anna Alangolta, Ada Sokolilta sekä Matti Vesaselta.

Viime vuonna alkanut tiivis sisältöyhteistyö Aalto-yliopiston kanssa jatkuu toisella Designs for a Cooler Planet -näyttelykokonaisuudella. Tapahtumassa käsitellään uusia materiaaleja, kuten bioliimaa, selluloosavaahtoa ja puuglitteriä, esillä on moniaistillinen merileväpaviljonki ja sienien tulevaisuuden mahdollisuuksia käsittelevä näyttely Fungi.

Helsingin kaupungintalolla järjestetään 4. syyskuuta Ilmastokorkeakoulu, jonka puhujat tarjoavat erilaisia ratkaisuja entistä ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen kaupungeissa.

Designmuseossa aukeaa Soil Matters -näyttely, joka tekee maaperän näkyväksi ja kannustaa katsojaa pohtimaan omaa suhdettaan maahan. Maaperän materiaalisuutta käsitellään näyttelyssä muotoilun ja taiteellisen tutkimuksen keinoin.