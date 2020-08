Draama

Eden, ohjaus Ulla Heikkilä. Pääosissa Aamu Milonoff, Linnea Skog, Bruno Baer, Amos Brotherus, Jere Ristseppä, Satu Tuuli Karhu ja Tommi Korpela. 93 min. K7. ★★★

Kuinka olla osa yhteisöä ja kuulua joukkoon? Ja samalla säilyttää itsensä? Näitä kysymyksiä pohtii elokuva Eden.

Se kertoo 15-vuotiaista nuorista, jotka lähtevät rippileirille. Viikon aikana he joutuvat pohtimaan suhdettaan sekä itseensä että muihin. Jännite rakentuu siitä, millaisia ratkaisuja he tekevät.

Erikoisena voi pitää, että rippikoulusta ei ole tehty Suomessa aiemmin elokuvaa. Ei, vaikka se on säilyttänyt asemansa kirkon jäsenmäärän laskiessa. Eikä vaikka rippikoulu on suomalainen keksintö: maailman ensimmäinen rippileiri järjestettiin Nurmijärvellä vuonna 1936.

Mutta nyt sellainen elokuva on tehty. Ohjaaja-käsikirjoittaja Ulla Heikkilän Edenissä on kesä. Itsevarma Aliisa (Aamu Milonoff), seurueensa keskipisteenä oleva Jenna (Linnea Skog) ja hiljainen, herkkä Panu (Bruno Baer) lähtevät rippileirille, kukin omista syistään.

Vaikka lähtöasetelmassa henkilöt ovat nuorisoelokuvan arkkityyppejä, viikon aikana tutut roolit ja hierarkia muuttuvat.

Heikkilä on kertonut olleensa pitkään kiinnostunut erilaisista yhteisöistä. Aihe näkyy Edenissä siinä, miten se käsittelee kysymyksiä sopeutumisesta ja sopeutumattomuudesta, ryhmään kuulumisesta ja ulkopuolisuudesta.

Kyse ei ole vain nuorista. Pappien kautta käsitellään valta-asetelmia.

Satu Tuuli Karhu tekee uskottavan roolisuorituksen nuorena pappina Tiinana, joka kokee vähättelyä ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Auktoriteetin hakeminen aiheuttaa kitkaa hänen ja nuorten välillä.

Ristiriitoja syntyy myös hänen ja kokeneemman papin Juhanin (Tommi Korpela) kesken. Siinä missä Tiina takertuu perinteisiin, Juhani yrittää olla rento, hyvä kaveri, joka mukautuu leiriläisten toiveisiin. Tosin ei Juhanikaan pääse kaikista traditioista eroon. Elokuvassa järjestettyjä leikkihäitä on nykypäivänä kritisoitu haitallisena, sukupuolittavana performanssina.

Tommi Korpela ja Satu Tuuli Karhu.

Yhtymäkohta nuorten ja pappien välillä on heidän pohdintansa siitä, hyväksytäänkö heidät.

Heikkilä on sanonut halunneensa tehdä nuorista kertovan ja heille suunnatun elokuvan. Asetelma ei ole uniikki. Elokuvan voi rinnastaa teemoiltaan esimerkiksi Selma Vilhusen Hölmöön nuoreen sydämeen (2018), joka niin ikään käsitteli nuoruutta ja sen paineita.

En välty mielleyhtymältä myöskään samoja teemoja käsittelevään norjalaiseen nuortensarja Skamiin, jossa kohtauksia on jaksotettu myös viikonpäivien mukaan.

Silti pidän Edeniä raikkaana näkökulmana nuorten elämää käsittelevien elokuvien joukossa. Se kuvaa monitasoisesti nuoria aikuistumisen kynnyksellä. Viikko on kerronnallisesti tällaiseen teemaan nähden lyhyt aika, mutta henkilöiden kasvu tuntuu aidolta. Loppukohtauksesta jää kuitenkin olo, että näinkö helposti kaikki tapahtui?

Kiinnostava sivujuoni on myös, miten perheen vaikutus heijastuu, vaikka vanhemmat ovat leiriltä kaukana.

Elokuva ei toimisi, jos päähenkilöt eivät olisi uskottavia. Erityisen ilahduttavaa on tunteiden kuvaaminen: aina ei tarvitse puhua, eleet ja katseet riittävät.

Vaikka näyttelijäkaarti on laaja, tasapainottelu eri henkilöiden välillä on sujuvaa. Se on osoitus siitä, kuinka Heikkilä pitää langat käsissään ja kuljettaa tarinaa.

Eräässä kohtauksessa rippileiriläiset pohtivat Hyvän ja pahan tiedon puun merkitystä. Vanhassa testamentissa on kertomus: Jumala asettaa Eedenin puutarhaan, paratiisiin, ensimmäiset ihmiset. Lopulta Aatami ja Eeva karkotetaan syntiinlankeemuksen tähden heidän syötyään puusta. Kertomusta on pidetty ihmisen historian symbolina, joka kuvaa ihmistä suhteessa luontoon, itseemme ja toisimme.

Yhden tulkinnan mukaan kertomuksessa on kyse inhimillisyydestä ja siihen kuuluvasta epätäydellisyydestä.

Juuri se tuntuu olevan Edenin kantava teema: virheiden tekeminen, inhimillisyys. Ja siksi elokuvan filosofia puhuttelee.

Vaikka juoni on ennalta-arvattava, elokuva on Ulla Heikkilältä vahva avaus pitkän elokuvan parissa. Aiemmin hän on tehnyt lyhytelokuvia ja muun muassa ollut dramaturgina Aikuiset-televisiosarjassa. Edenin perusteella häneltä voi odottaa paljon.