Kauhu

The Witch in the Window, ohjaus Andy Mitton pääosissa Alex Draper, Charlie Tacker, Arija Bareikis, Carol Stanzione. 77 min. K12. ★★★★

Amerikkalainen ohjaaja Andy Mitton on tehnyt yhteistyössä Jesse Hollandin kanssa pari yliluonnollisia teemoja käsittelevää elokuvaa (YellowBrickRoad ja We Go On), mutta The Witch in the Window on hänen ensimmäinen oma pitkä ohjaustyönsä. Se on 2018 valmistunut pieni kauhu­elokuva, joka on kerännyt kriitikoilta jonkin verran kehuja.

Paitsi, ettei The Witch in the Window oikeastaan ole kauhu­elokuva, kauhukliseisestä lähtöasetelmastaan huolimatta. Mitton on paitsi ohjannut elokuvan, myös käsikirjoittanut ja leikannut sen sekä säveltänyt siihen minimalistisen musiikin.

Moninaisista kauhufilmeistä tuttu vanha, synkkä talo on taas kerran tapahtumien keskipiste. Eronnut Simon (Alex Draper) tuo poikansa Finnin (Charlie Tacker) Vermontiin remontoimaan vanhaa ankeaa taloa. Finnille Simon sanoo remontoivansa talon myyntiä varten, mutta itse asiassa hän toivoo yhdistävänsä perheensä lahjoittamalla talon maaseutua rakastavalle ex-vaimolleen Beverlylle (Arija Bareikis).

Hommassa on vain yksi mutta: talossa on kummitus, noidaksi väitetty vanha nainen Lydia (Carol Stanzione), jonka sanotaan murhanneen perheensä. Ja mitä pitemmälle Simonin korjaustyö edistyy, sitä vahvemmaksi kummitus tulee.

Pääpaino elokuvassa on isän ja teini-ikää lähestyvän pojan suhteella. Sitä Mitton käsittelee paljon raikkaammin kuin amerikkalaiselokuvissa yleensä. Isän ja pojan välit ovat luontevat ja Mittonin heille kirjoittama dialogi on nasevaa ja uskottavaa.

Pienellä budjetilla ja ilman erikoistehosteita tehdyn elokuvan kuvaus (kuvaajana Justin Kane) sekä hitaasti tihentyvä tunnelma ovat myös sen ansioita.

En voinut olla elokuvaa kat­soessani ajattelematta, että se olisi toiminut aivan hyvin pelkkänä kuvauksena isän ja pojan suhteesta ja perheen yhdistämisestä. Toki kummitusteema tuo siihen tietynlaista kiinnostavuutta, mutta toisaalta se on melkeinpä turha.

Elokuvan kohtalonomainen päätös on jotenkin katkeransuloinen. Kadonnut yhteys löytyy, mutta sillä on talon aaveen määräämä hinta.

Sekä Draper että nuori Tacker tekevät hyvää työtä Simonin ja Finnin rooleissa. Paljon tv-sarjoissa nähty Arija Bareikis lienee elokuvan tunnetuin näyttelijä, mutta hänen osuutensa jää pieneksi.

Mitton on The Witch in the Window -elokuvan perusteella tekijä, jota kannattaa seurata. Hän ei turvaudu helppoihin efekteihin tai kuluneisiin kuvioihin, vaan malttaa kehitellä henkilöitä ja tunnelmia dialogin ja kuvauksen avulla. Omaperäisyydellään The Witch in the Window jää mieleen paljon paremmin kuin kauhtuneita kauhukikkoja viljelevät tusinaelokuvat.