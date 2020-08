Lastenelokuva

Lasse-Maijan etsivätoimisto (Tågrånarens hemlighet), ohjaus Moa Gammel. Rooleissa Nils Kendle, Polly Stjärne, Rany Pyne, Alexej Manvelov, Tomas Norström, David Wiberg, Anna Bjelkerud, Tomas von Brömssen. Suomenkielisinä ääninä Alek Perez Lahtinen, Oona Puhakka, Taisto Oksanen, Alissa Kovalainen, Petri Hanttu, Jukka Voutilainen, Jenni Sivonen, Jarmo Koski. 82 min. K7. ★★★

Mainiota! Kesän loppuun saatiin vielä vanha kunnon kesädekkari. Elokuvassa Lasse-Maijan etsivätoimisto: Junan arvoitus Vallilan idyllisen pikkukaupungin terävät etsivät Lasse ja Maija saavat käsiinsä visaisen tapauksen.

Marsipaaniksi kutsuttu junanryöstäjä on karannut vankilasta. Samalla, kun vankikarkuria yritetään napata, olisi myös selvitettävä, mihin ihmeeseen ryöstösaalis on kätketty. Kaiken lisäksi pelkona on, että rikollinen iskee uudestaan arvokuljetuksen kimppuun.

Lasse ja Maija ryhtyvät karkurijahtiin yhdessä lupsakan ystävänsä Vallilan poliisimestarin kanssa, mutta naapurikaupunki Kirstilän topakka poliisipäällikkö hätistää lapset sotkemasta tutkintaa. Mysteeri imaisee kaksikon kuitenkin mukaansa, kun isänsä syyttömyyteen uskova Marsipaanin tytär pyytää apua tämän maineen puhdistamisessa.

Tarina pohjaa Martin Widmarkin suosittuun lastenkirjasarjaan (2002-), joka on poikinut jo aiemmin muutaman elokuvaversion.

Nyt käsissä on perinteikäs salapoliisitarina, jossa arvoituksen selvittäminen on etusijalla. Junamysteeri tuo tarinaan klassisen dekkarin tuulahduksen, jota puvustus ja lavastus kiepsauttavat vähän fantasiamaailman suuntaan.

Aivan kuten kirjoissa lukija, myös elokuvassa katsoja pääsee mukaan tapauksen ratkomiseen. Moa Gammelin ohjauksessa tahti on leppoisa, muttei missään nimessä lälly. Välillä pysähdytään tekemään yhteenvetoja sekä erittelemään mahdollisia epäiltyjä ja tilaisuuksia, jotka saattaisivat tehdä varkaan.Jännitystäkin irtoaa, vaikka meno on hillitympää. Yritysten ja erehdysten, nokkeluuden ja yhteistyön avulla verkko syyllisen ympärillä kiristyy.

Nils Kendle ja Polly Stjärne tekevät tomerista lapsietsivistä vähän turhan ryppyotsaisia, mutta koheltavat aikuiset pitävät tunnelman hilpeänä. Suomeksi dubatussa versiossa ääniroolit sujahtavat paikoilleen ihan kelvollisesti.