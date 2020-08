Jännitys

Peninsula

Ohjaus Sang-ho Yeon. Pääosissa Dong-Won Gang, Jung-hyun Lee, John D. Michaels. 116 min K16. ★★

★

Train to Busan (2016) oli jännittävä ja viihdyttävä zombijännäri. Korealaiselokuvan konsepti oli simppelin toimiva. Zombivirus leviää junassa, josta tulee vertauskuva korealaisesta yhteiskunnasta.

Ohjaaja Sang-ho Yeon on nyt tehnyt hitiksi nousseelle elokuvalleen jatko-osan. Peninsulassa zombivirus on levinnyt ja koko Etelä-Korea on karanteeniin suljettu autiomaa. Joukko Hongkongissa ilman virallista statusta eläviä pakolaisia lähtee uhkarohkealle tehtävälle hakemaan Koreaan jäänyttä rahalastia.

Epätoivoisen joukon henkinen johtaja on upseeri Jung-seok (Gang Dong-Won), joka joutui Koreasta paetessaan tekemään raskaita valintoja. Menneisyys tulee häntä vastaan, kun mukaan lähtee hänen kuolleen sisarensa mies Chul-min (Kim Do-yoon).

Korean niemimaa, elokuvan nimen Peninsula, paljastuu tuhon jälkeiseksi Mad Max -maailmaksi, jossa ihmisyys on halpaa.

Genre on muuttunut Train to Busanista. Päivänvalossa kuvattu arkinen juna on vaihtunut apokalyptisiin kaupunkiraunioihin ja siniseen hämärään. Peninsula on edeltäjänsä tapaan viihdyttävä, mutta sitä tylympi ja synkempi. Suru oli suurta edellisessäkin, mutta nyt huumori pilkahtaa harvoin.

Peninsula on verinen ja jännittävä, paikoitellen todella jännittävä. Toimintakohtaukset ovat kekseliäitä ja hauskoja. Ideat on saatu pitkälti “zombisäännöistä”, eli siitä mitä tarinan zombit pystyvät tekemään. Vauhdikkaimpia osia ovat Mad Maxin oloiset hurjat autorallit.

Night of the Living Deadista lähtien zombielokuviin on kuulunut kevyt yhteiskuntakritiikki. Ohjaaja Sang-ho Yeolla on taito tehdä poliittiset metaforansa selkeiksi ja yksinkertaisiksi. Suomalainenkin katsoja osaa ne ainakin pintapuolin tunnistaa. Pohjois-Korean varjo on kaiken yllä.

Train to Busan kysyi, mikä on Korean kovassa yrityskulttuurissa etenemisen hinta. Peninsulan kysymys on, miten vaikuttaa eläminen rajojen sisälle suljettuna ja mitä on valmis tekemään vapauden takia. Vaikka hirviöt ovat rajan takana, niitä on myös rajojen sisäpuolella.