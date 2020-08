Draamakomedia

Terapiaa tunisialaisittain (Une divan à Tunis), ohjaus Manele Labidi. Pääosissa Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aisha Ben Miled. 88 min. K7.

★★

Tätä Manele Labidin käsikirjoittamaa ja ohjamaa elokuvaa on ehkä suunniteltu komedialliseksi, mutta vaikka siinä sellaisiakin aineksia on, päällisin vaikutelma on kuitenkin vähän kitkerä.

Jim Jarmuschin mainiosta Paterson-elokuvasta muistettava iranilaissyntyinen näyttelijä Golshifteh Farahani esittää Ranskasta koti-Tunisiaan palaavaa Selma Derwichia. Kymmenvuotiaana Ranskaan muuttanut Selma on kouluttautunut psykoanalyytikoksi ja aikoo nyt perustaa vastaanoton Tunisiin setänsä taloon.

Ympäristö naureskelee. Eiväthän arabit mitään psykoanalyysia tarvitse. Alku onkin kuoppainen. Potilaita riittää, mutta he eivät tunnu oikein tajuavan, mitä psykoanalyysi oikein on. Ja kun toimilupaa ammatin harjoittamiseen ei millään tunnu irtoavan, Selma on pian poliisin hampaissa.

Terapiaa tunisialaisittain kertoo kulttuurien yhteentörmäyksestä. Vaikka onkin syntynyt Tunisiassa, Selma on läpikotaisin ranskalainen. Hän ei ymmärrä tunisialaista arabikulttuuria, eivätkä tunisialaiset häntä. Setä vaimoineen haluaisi Selman lähtevän takaisin Ranskaan, kun taas heidän kapinallinen tyttärensä toivoo Ranskan-serkulta tukea tempauksilleen.

Sinänsä sympaattinen pieni esikoispitkä etsii tyylilajiaan koko kestonsa ajan, mutta ei oikein löydä sitä, vaan alkaa harhailussaan tuntua paljon kestoaan pitemmältä. Se vaikuttaakin venytetyltä lyhytelokuvalta, josta ideat ovat alkaneet loppua.

Lopun voi mieltää jollain tapaa onnelliseksi, mutta sitä ennen henkistä närästystä on kestänyt liian pitkään. Farahani on hyvä ketjupolttavana Selmana, joka etsii tietään samalla kertaa sekä tutussa että täysin oudossa kulttuurissa.