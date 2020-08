Tanssii tähtien kanssa -viihdeohjelma alkaa jälleen syyskuussa.

Uudella kaudella nähdään poliitikko Touko Aalto, muusikko Jesse Markin, räppäri Jare Brand JVG:stä, somevaikuttaja Miisa Rotola-Pukkila eli Mmiisas, suunnittelija ja yrittäjä Janina Fry, jääkiekkoilija Niklas Hagman, näyttelijä Kristiina Halttu, Duudsoneista tuttu Jukka Hildén, juontaja Shirly Karvinen, suunnittelija Minna Parikka, hiihdon moninkertainen maailmanmestari Virpi Sarasvuo ja muotitoimittaja Sami Sykkö.

Touko Aalto kertoo tiedotteessa lähteneensä mukaan ohjelmaan, koska haluaa kohdata pelkonsa, ylittää itsensä, oppia tanssimaan niin hyvin kuin mahdollista ja lisäksi kannustaa katsojia kohtaamaan jännittäviä asioita.

”Tanssi on monella tapaa keino vapauttaa tuntemuksia, joita on puristanut itsensä sisälle ja rohkeutta olla oma itsensä. Mahdollisuus oppia tanssimaan on keino avata itseäni rohkeasti. Kaiken ei tarvitse olla niin ryppyotsaista ja vakavaa. Sitä viestiä minä haluaisin välittää”, Aalto kertoo tiedotteessa.

Touko Aallon tanssiparina nähdään Jutta Helenius. Helenius voitti viime vuoden Tanssii tähtien kanssa -kauden parinsa Christoffer Strandbergin kanssa.

Tuomaristossa on tälläkin kaudella Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen.

Ohjelman juontajina jatkavat Vappu Pimiä ja Mikko Leppilampi. Tuija Pehkonen on äitiyslomalla, mutta palaa mahdollisesti myöhemmin kaudelle mukaan.

Ohjelman esittelyjakso nähdään MTV3:lla lauantaina 5. syyskuuta. Varsinaiset suorat lähetykset alkavat seuraavana päivänä.