Tommi Hakala ottaa taskustaan mustan kasvomaskin. Sen hän laittaa aina suunsa eteen nykyisessä kotikaupungissaan Wienissä, jossa maskia on käytettävä julkisissa tiloissa, ulkona ja sisällä.

Vapaa hengitys on laulajalle a ja o. ”Kun maskia on käyttänyt yli tunnin, hengitys muuttuu”, Hakala sanoo. Laulaa sen kanssa ei kuitenkaan tarvitse.

Wienistä Hakala ehti Suomeen juuri ennen kuin Itävaltaa koskevat matkustusrajoitukset astuivat uudelleen voimaan. Suomen kansallisoopperassa alkoivat Covid fan tutte -oopperan harjoitukset.

Kansallisooppera mainostaa ”jymy-yllätyksenä” Esa-Pekka Salosen johtamaa Mozartin koomisen Così fan tutte -oopperan tiivistettyä versiota.

Poliittista satiiria ja realitya yhdistävä esitys lupaa ”tuulettaa korona-ajan traumoja”.

Ensi-ilta on 28. elokuuta ja esityksiä on yksitoista. Kansallisoopperan paikoista myydään puolet.

Herää kysymys, miten koronaepidemiaa esityksessä oikein käsitellään. Aihe on kuoleman­vakava, eikä se juuri naurata.

”Kysymys on käynyt mielessäni. Koronaepidemia ei ole leikin asia. Esityksestä on tulossa makaaberi. Se on näyttämöllistä dadaa.”

Niin hauskaa kuin Hakalasta on päästä harjoituksiin, häntä huolettaa, milloin hän voi matkustaa perheensä luokse Wieniin. Kotona Wienin Hietzingissä odottavat laulajapuoliso Ursula Pfitzner ja 12-vuotias tytär.

”Tyttärellä on hyvä kielipää ja hän haluaa oppia suomea, jota olen aina puhunut hänelle.”

Hakala kuuluu freelance-oopperalaulajien joukkoon, jolta koronavirus lopetti työt moneksi kuukaudeksi. Hänen oli määrä laulaa keväällä ylijumala Wotanin osa Richard Wagnerin Valkyyriassa Kansallisoopperassa. Ensi-ilta siirtyy ensi vuoden alkuun.

Ensi vuoden alussa Hakalaa odottaisi myös Wagnerin Lentävän hollantilaisen nimirooli Tampere-talossa.

”Siinä on ongelma. Kahdessa paikassa ei voi olla samaan ­aikaan, ja molemmat ovat kuitenkin upeita rooleja. Neuvottelut siitä kummassa lopulta olen, ovat kesken. Aika näyttää, mutta toinen jää joka tapauksessa tekemättä, ja se on ikävää.”

Kansallisoopperan esitysten lisäksi Hakalan kalenterista jäi pois vain vähän muita esityksiä. Wotan on niin vaativa ja raskas haaste, että Hakala halusi keskittyä tämän roolin oppimiseen perusteellisesti.

Keväällä 2021 Hakalan piti laulaa Jaroslav Prusin osa Malmössä Leos Janácekin Tapaus Makropulos -oopperassa, mutta siirtynyt Wagnerin Siegfried meni edelle.

Nyt kesällä peruuntui seitsemän Verdin demonisen Jagon rooli Verdin Otellon konserttiesityskiertueella Israelissa.

Neljä pitkää oopperaa käsittävän Nibelungin sormuksen Wotan on vaativimpia tehtäviä, joita sankaribaritonin osalle voi tulla. Laulettavaa on pitkät matkat ja tekstiä paljon.

”Opetteleminen vaatii loputonta toistoa. Kun rooli alkaa olla muistissa ja hallussa, alan harjoitella sitä pianistin kanssa. Sen jälkeen alan katsella eri produktioita. Niistä voi saada hyviä ­ideoita. Oppii myös, mitä kohtia pitää varoa, ettei parin tahdin jälkeen tulee tielle yllättäviä mutkia.”

Kun laulaja on oppinut roolinsa perusteellisesti, hän pystyy vapautumaan ja heittäytymään. Yhtäkkiä hän voi tuntea muuttuvansa näyttämöllä roolihahmokseen.

”Kun esitin Aulis Sallisen Kullervo-oopperan nimiosaa Savonlinnassa, eräs tv-toimittaja haastatteli minua väliajalla Olavinlinnassa. Hän kertoi jälkeenpäin, että piti minua pelottavana. Olin niin voimakkaasti sisällä Kullervon roolissa. Kullervolla oli minuun terapeuttinen vaikutus, sillä sain siinä tykitettyä itsestäni ulos pahaa energiaa. Jokaisessahan meissä on oma pimeä puolensa.”

Kuten kaikki esiintyvät taiteilijat, Hakala on kaivannut kontaktia yleisöön.

”Yleisöstä virtaa energiaa ja siitä syntyy näyttämölle värähtelyjä, jotka aiheuttavat meissä laulajissa psykofyysisiä reaktioita. Yhtäkkiä esitys voi lähteä kulkemaan uuteen suuntaan.”

Hakalan komeaa baritonia on mahdollisuus päästä kuuntelemaan jo sunnuntaina 16. elokuuta Savoy-teatterissa, jossa hänen kanssaan esiintyy kolme muuta laulajaa, tenori Dan Karlström, basso Sami Luttinen ja baritoni Tuomas Pursio.

”Tämä on meidän 200-vuotiskonserttimme, sillä täytämme kaikki 50 tänä vuonna. Jokaisen ura on kestänyt noin 25 vuotta.”

”Ilahduttavaa päästä esiintymään.”