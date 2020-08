Ruotsalainen toimittaja Åsa Linderborg on kirjoittanut ”#metoo-vuoden” kokemuksistaan kirjan Året med 13 månader.

Aftonbladetin kulttuuriosaston päällikön Åsa Linderborgin julkaiseman #metoo-artikkelin nähtiin aiheuttaneen teatterinjohtaja Benny Fredrikssonin itsemurhan. Nyt Linderborg kertoo kauhuvuodestaan Ruotsissa juuri ilmestyneessä kirjassa.

”Herään siihen, että itken unissani. Revin viereeni Ikean pehmokoiran, mutta ikävöin vartaloa, tuoksua, häntä. Bussissa töihin suljen silmäni ravintola Tornetin kohdalla. Töissä viisisataa sähköpostia, joissa minua syytetään Benny Fredrikssonin kuolemasta. Lisää tulee päivän mittaan. Ymmärrän heitä.”

Näin kirjoittaa ruotsalaisen Aftonbladet-iltapäivälehden kulttuuriosaston päällikkö Åsa Linderborg, 20. maaliskuuta 2018, kaksi päivää sen jälkeen, kun hän on saanut kuulla Tukholman kaupunginteatterin johtajan Benny Fredrikssonin itsemurhasta.

Siihen pidetään välillisesti syynä Aftonbladetin kulttuurisivuilla joulukuussa 2017 julkaistua juttua, jossa Fredrikssonia syytettiin kovaotteisista johtamistavoista.

Artikkelissa 40 Tukholman kaupunginteatterin näyttelijää valitti hänen tiukasta johtamistyylistään ja pelon ja hiljaisuuden ilmapiirin luomisesta sekä seksuaalisen häirinnän sallimisesta.

Linderborg ei aluksi pysty muistamaan, että on kirjoittanut lööpin, jossa kertoo Fredrikssonin painostaneen näyttelijää aborttiin. Eikä siinä vielä kaikki: Linderborg on myös twiitannut asiasta ja puhunut siitä Aftonbladetin tv-lähetyksessä.

Lopulta puolisonsa juuri jättämä Linderborg makaa äitinsä vierashuoneen sängyllä Zopiklon-unilääke vatsassaan ja tietää, että häntä tullaan syyttämään Fredrikssonin itsemurhasta. Kuten hänen mielestään oikein onkin.

Linderborgilla ei ole aavistustakaan siitä, miten voi ikinä elää asian kanssa.

Kaksi ja puoli vuotta tapahtumien jälkeen Åsa Linderborg, 52, julkaisee päiväkirjansa, jotka ulottuvat syksystä 2017 syksyyn 2018.

Juuri ilmestyneessä, lähes 500-sivuisessa Året med 13 månader (”Kolmentoista kuukauden vuosi”) -päiväkirjassa käydään läpi ensin Göteborgin kirjamessujen sananvapauskiista, sitten Yhdysvalloista maailmanlaajuiseksi levinnyt, etenkin kulttuurialojen seksuaalista ahdistelua paljastanut #metoo-liike.

Sitten seuraa Fredrikssonin itsemurha, Ruotsin akatemian romahdus, äärioikeiston läpimurto Ruotsin vaaleissa ja Aftonbladetin paheneva taloudellinen ahdinko.

”Journalistit kovin harvoin myöntävät virheitään. Se on yksi syy, miksi monet inhoavat journalisteja. Se myös syö median uskottavuutta”, sanoo Linderborg Skype-yhteyden välityksellä Tukholmasta.

Hän on juuri palannut lomaltaan takaisin Aftonbladetiin kotimaantoimittajaksi.

”Mielestäni meidän pitäisi myöntää virheemme ja kirjoittaa avoimemmin siitä, miten ja millaisissa olosuhteissa jutut syntyvät. #Metoo on vallankumouksellinen liike, mutta journalistien tulisi pysyä kriittisinä eikä toimia tuomareina.”

Linderborg sanoo kirjoittaneensa #metoo-jutussaan ”järkyttäviä asioita, joita ei missään tapauksessa olisi saanut kirjoittaa”.

Benny Fredriksson (1959–2018)

Ruotsin Julkisen sanan neuvostoa vastaava Pressens Opinionsnämnd antoi Fredrikssonia koskeneesta artikkelista langettavan päätöksen.

Linderborg myös siirrettiin pois Aftonbladetin kulttuuriosaston johtajan paikalta viime kesänä. Sen jälkeen hän on työskennellyt Aftonbladetissa toimittajana.

”Ikäviä paljastuksia saa tehdä. Peräänkuulutan vain oikeanlaista tapaa tehdä se. On eri asia kertoa, mitä joku on tehnyt, kuin kirjoittaa otsikko, jossa nimittää ihmistä pyöveliksi.”

Asiasta tekee Linderborgille vielä kivuliaamman se, että hän oli alusta saakka ensimmäisiä, jotka myös kritisoivat #metoo-journalismia, mutta lähti siihen sitten kuitenkin mediakilpailun huumassa mukaan.

Syksyllä 2017 lähes kaikki Ruotsin mediatalot saivat langettavia tuomioita Pressens Opi­nionsnämndiltä.

Keskeisin ongelma liittyi siihen, että media­talojen oli vaikea perustella, miksi joidenkin ihmisten nimiä julkaistiin #metoo-kirjoituksissa.

Pitkään Ruotsissa asunut media­tutkija Anu Koivunen on analysoinut Suomen ja Ruotsin #metoo-journalismin eroja yhdessä Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen professorin Johanna Kantolan kanssa.

Heidän yhteisen analyysinsa mukaan Ruotsissa poliitikot ja toimittajat osallistuivat #metoo-liikehdintään ja vaikuttivat sen etenemiseen, kun taas Suomessa poliitikot ja journalistit – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – istahtivat katsomoon seuraamaan tapahtumien kulkua.

Suomessa #metoossa oli kyse nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä, kun taas Ruotsissa se otettiin vastaan feminismin ­uutena aaltona.

Keskeiset poliitikot tarttuivat #metoo-liikkeeseen tärkeänä tasa-arvoasiana, jonka esiin nostamat ongelmat piti ratkaista poliittisesti. Poliitikot puhuivat ahdistelun vastaisen työn tärkeydestä ja ­aiheesta tehtiin tutkivaa journalismia.

#Metoo-journalismin ylilyönneistä on Koivusen mukaan puhuttu Ruotsin mediassakin jo joulukuussa 2017 lähtien. Kesäkuussa 2020 ”#metoo-syksystä” julkaistiin tutkiva raportti Uthängd! – om medieetik efter #metoo, jossa vaadittiin medialta kykyä säilyttää väärinteoista syytettyjen ihmisyys.

Koivusen mukaan Ruotsissa journalistit harjoittavat ylipäätään koko ajan julkista kritiikkiä ajankohtaista journalismia kohtaan – näkökulmien valintoja, ­aiheita ja päätöksentekoprosesseja tuoreiden juttujen takana avataan ja niistä keskustellaan kriittisesti.

”Suomessa journalismikritiikki kuuluu vain joihinkin poikkeustiloihin. Ruotsissa jatkuva kovasanainenkin kritiikki ja riita sekä julkinen toimituksellisista valinnoista keskusteleminen on normaalitila”, hän sanoo.

Ruotsissa journalismi on yhteisen etiikan säätelemää ja lehdet puolueista riippumattomia, mutta silti oikeisto–vasemmisto-akselilla vahvasti poliittisesti kantaaottavia. Pääkirjoitustoimittajat – myös kulttuurin – ovat avoimesti vahvoja poliittisia vaikuttajia eri tavoin kuin Suomessa.

Anu Koivunen on pitkään Ruotsissa asunut mediatutkija.

Koivunen muistuttaa, että oli sitten kyse kulttuuripolitiikasta tai maahanmuutosta, ajankohtaisohjelmiin ei Ruotsissa tuoda kahta ulkopuolista asiantuntijaa, vaan poliitikot eli asianosaiset väittelemään. Suomessa väittelyt kuuluvat ennen muuta vaaleihin, mutta Ruotsissa ne ovat arkipäivää.

Mediaa koskeva lainsäädäntö ja eettiset ohjeet ovat Suomessa kutakuinkin samanlaiset. Pääkirjoitustoimitukset ja mielipidejournalismi vain määrittelevät Ruotsissa poliittisen roolinsa toisin.

Myös Suomen ja Ruotsin #metoo-journalismin eroissa näkyy se, miten erilaisen roolin journalistit politiikassa ottavat.

Åsa Linderborg on ollut hyvin seurattu ja mielipiteitä jakanut hahmo koko kulttuuriosaston päällikkökautensa ajan, sillä kulttuurikeskustelu ei Ruotsissa pysy vain kulttuurialan sisällä.

Kulttuurisivuilla käydään koko ajan isoja yhteiskunnallisia ja poliittisia kamppailuja. Siten sitoutumattomasti sosiaalidemo­kraattinen Aftonbladet, joka on Pohjoismaiden luetuin iltapäivälehti, pystyy nostamaan jopa runokritiikin kuumaksi puheen­aiheeksi julkkisjuorujen sekaan.

”En ole koskaan aikaisemmin pitänyt omaa kehoani poliittisena asiana, nyt on kuitenkin toisin”, Linderborg sanoo Skype-puhelussa.

Heti Året med 13 månaderin ensimmäisessä luvussa hän kuvailee sitä, miten menee aamusuihkuun ja hänen miehensä sperma valuu hänen reittään pitkin viemäriin.

Hän huomaa menettäneensä viehätysvoimansa, kun lukijapalautteessa mieskirjoittajat eivät enää toivo jonkun raiskaavan häntä vaan vain väittävät häntä hulluksi. Miesystävä vaihtaa vähän nuorempaan.

Linderborg tosin muistaa myös millainen pirulainen hän itse on suhteissaan ollut. Hän pilaa vapaaillan, kun mies ei ole ajanut partaansa eikä näytä tarpeeksi hyvältä. Päiväkirjassa kuvataan tilanteita, joissa Linderborg painostaa miehiä seksiin.

”Halusin lisätä #metoo-journalismiin nyansseja, koska se on näyttänyt naiset vain uhreina”, Linderborg sanoo haastattelussa.

Året med 13 månader -kirjassa ulkonäköään sureva Linderborg myös pohdiskelee, ”ilmiannetaanko seksuaalinen häiritsijä vain silloin, jos tämä on ruma”.

Tällainen epäkorrektius on Koivusen mukaan Linderborgin tavaramerkki. Ruotsissa kun ”intellektuelli” ei voi liittyä julkiseen keskusteluun olemalla samaa mieltä muiden kanssa, vaan hänen täytyy tarjota ­keskusteluun uusi kulma.

#Metoo-journalismia pohjusti Ruotsissa jo kymmenen vuotta sitten #prataomdet-keskustelu seksiin suostumuksesta. Se myös ennakoi Koivusen mukaan nykyistä post-#metoo -keskustelua seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvistä nyansseista ja harmaista alueista.

Näitä asioita kuvataan esimerkiksi paljon huomiota saaneessa brittiläisessä I May Destroy You -tv-sarjassa, ja samaan keskusteluun Linderborginkin kritiikki kuuluu.

Syksyn 2018 jälkeenkin Linderborgille on ehtinyt tapahtua. Hän sai toisenkin langettavan päätöksen Pressens Opinionsnämndiltä joulukuussa 2019, nyt koskien Nato-vastaisen mieli­pidekolumninsa lähteiden tarkastusta. Tästä asiasta hän ei vielä suostu puhumaan medialle.

Viime aikoina Linderborg on lisäksi kritisoinut myös feministejä ja antifasisteja uusliberalismikritiikin unohtamisesta sekä kulttuurivasemmistoa siitä, että he Linderborgin mukaan ”halveksivat työväenluokkaa”.

Koivusen mielestä Linderborgin analyysit ovat linjassa sen kanssa, että tämä on pitkään seurannut sitä, mitä ruotsalaiselle keskustelulle tapahtuu, kun se ei liiku enää vain oikeisto–vasemmisto-akselilla.

Kulttuuripuheen portinvartijana toiminut Linderborg pyrkii Koivusen mukaan kirjoituksillaan muotoilemaan ”antielitistisen” vaihtoehdon ­oikeistopopulismin kansapuheelle sekä linjaamaan sitä, mitä intersektionaalisuus tarkoittaa vasemmiston näkökulmasta.

Åsa Linderborgin mielestä oli oikein, että häntä syytettiin Benny Fredrikssonin itsemurhasta.

Linderborg on Ruotsissa kuuluisa myös siitä, että hän on kirjoittanut yhden maansa rakastetuimmista työväen­luokan kuvauksista: August-palkitun omaelämäkerrallisen Ingen äger mig -romaanin vuonna 2007 (Minua ei omista kukaan, Like 2008).

Året med 13 månader -kirjassaan Linderborg muistelee, miten työtön isä köyhtyy ja hänen hampaansa tippuvat. Isä alkaa kannattaa ruotsidemokraatteja.

”Siinä minä, uusista veronalennuksista nauttiva keskiluokkainen tutkija esitelmöin hänelle, että Ruotsi on rikas, että maahanmuuttajat ovat kaikkein huonoimmassa asemassa. Ongelmat ovat työehdoissa ja rakenteissa, eivät etnisissä taustoissa”, Linderborg kirjoittaa kirjassaan.

Linderborg esitelmöi näin nöyryytetylle isälleen, mutta mietti myöhemmin, miten totaalisesti hän häpäisi tämän.

”En halunnut kohdata häntä. Osoitin, että kaikki, mitä hän oli, oli väärin. Se oli väärin tehty, minun olisi pitänyt keskustella”, Linderborg sanoo haastattelussa.

Työväenjuuristaan Linderborg on kirjoittanut Året med 13 månader -teokseensakin moneen kohtaan, tosin useimmiten rivien väleihin. Linderborg palaa esikoisteoksen tutuiksi tulleisiin hahmoihin ja kertoo, mitä heille sekä hänelle, alkoholisti-isän tyttärelle, sitten tapahtui.

Linderborgin julkinen kuva on monille hyvin tuttu, mutta yksityinen dokumentti #metoo-vuodesta antaa siihen aivan toisen näkökulman. Päiväkirjat ovat täynnä työn mukanaan tuomaa turhautumista, vihaa ja ahdistusta.

Mutta Linderborg on myös äiti, tytär, ystävä ja rakastettu, ja tekstissä on lämpöä silloin, kun siinä kuvataan hänen lähimpiä ihmissuhteitaan.

Åsa Linderborgin täytyy #metoon seurausten jälkeen miettiä moni asia elämässään uusiksi, ja hän käy läpi sitä, miten on elämänsä elänyt. Benny Fredrikssonin itsemurha järkyttää hänen mielenterveyttään, puolison lähteminen särkee sydämen.

Päiväkirjat eivät selitä hänen tekemiään ylilyöntejä, mutta antavat Ruotsin kulttuurielämää järkyttäneeseen tapahtumaan yhden siitä puuttuneen palan.

Året med 13 månaderissa Linderborg ei ole kirjoittanut loppuun asti mietittyä esseetä siitä, mitä mieltä hän oli tapahtumista, vaan avoimen päiväkirjan.

Esikuvina ovat toimineet ruotsalaiskirjailijoiden Ulf Lundellin ja Lars Norénin vanhenemista ja ajan kulumista pohtivat päiväkirjat, jotka ovat pohjimmiltaan kaunokirjallisia teoksia.

Miksi Linderborg valitsi juuri tämän muodon vaikeiden asioiden käsittelyyn?Linderborg sanoo, että se oli hänen tapansa käsitellä asioita.

Omaelämäkerrallisuus on hänelle myös kaunokirjallinen metodi.

”Lisäksi halusin näyttää, millainen ihminen olin sinä vuonna, jolloin jouduin käsittelemään kahta tragediaa yhtä ­aikaa – julkista ja yksityistä. Olin töissä johtaja, mutta kun menin kotiin, olin yksin ja surullinen, jätetty ja vanheneva nainen.”