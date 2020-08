Arthur ja Minimoit ★★

(Ranska 2006) Kymmenvuotias Arthur (Freddie Highmore, äänenä Henri Piispanen) pääsee vierailemaan Minimoi-nimisen lilliputtiheimon luona vuonna 1960. Luc Bessonin lastenelokuvassa ei ole magiaa. (K7)

MTV3 klo 13.00

Autot 3 ★★

(USA 2017) Kilpa-auto Salama McQueen (äänenä Owen Wilson) saa nuoren kilpailijan (äänenä Armie Hammer). Pixar-studion animaatioiden sarjan kolmas osa kertoo ikääntymisestä.

Nelonen klo 18.50

The Runner ★

(USA 2015) Kongressiedustaja (Nicolas Cage) sotkeutuu seksiskandaaliin. Draama edustaa Cagen uran aallonpohjaa. Teemana on idealismin ja opportunismin kädenvääntö politiikassa. (K12)

Hero klo 19.10

T2 Trainspotting ★★

(Britannia 2017) Mark Renton (Ewan McGregor) palaa 20 vuoden poissaolon jälkeen Edinburghiin. Danny Boyle ohjasi jatko-osan narkkarilössin vaiheista kertovalle mustalle komedialleen. Siinä missä ykkösosa uudisti vallankumouksellisesti elokuvakieltä, kakkososa ratsastaa nostalgialla ja kertaa vanhaa. (K16)

Sub klo 21.00

The Purge – The Election Year ★★

(USA 2016) Presidenttiehdokas (Elizabeth Mitchell) haluaa luopua puhdistuksesta eli siitä, että rikokset ovat laillisia 12 tunnin ajan kerran vuodessa. James DeMonaco ohjasi kauhuelokuvien sarjan kolmannen osan. Mistä ihmisen murhanhimo johtuu? Kysymykselle ei suoda ajatustakaan, vaan sen sijaan juhlitaan väkivaltaorgioita. (K16)

Kutonen klo 21.00

Ja saapuu oikea yö ★★

(Suomi 2012) Nuorukaisen (Jarkko Niemi) kihlattu (Jemina Sillanpää) pyytää häntä tappamaan tulevan appensa (Martti Suosalo). Jyri Kähösen esikoisenaan ohjaaman jännärin juoni on jämähtää nopeasti paikoilleen. (K16)

Ava klo 21.00

Polkupyörävaras ★★★★

(Italia 1948) Duunari (Lamberto Maggiorani) tarvitsee työssään polkupyörää ja joutuu vaikeuksiin, kun se varastetaan. Vittorio De Sican ohjaama draama on italialaisen neorealismin kulmakivi. Humaanin moraalitutkielman teemat – työttömyys, köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäytyminen – ovat yhtä ajankohtaisia kuin elokuvan syntyhetkellä. Teoksen suomenkielisessä nimessä on virhe: alkuperäisteoksen nimi on monikossa ja varkauteen osallistuukin kokonainen lähiö.

Teema & Fem klo 21.06

Cloverfield ★★★

(USA 2008) Kaveriporukka (mm. T.J. Miller) kuvaa videokameralla, kun jättiläishirviö valloittaa Manhattanin. Matt Reevesin ohjaama ja J.J. Abramsin tuottama found footage -katastrofielokuva on onnistunut.

Fox klo 22.00

Harry Potter ja salaisuuksien kammio ★★★

(Britannia 2002) Velho-oppilas Harry Potterin (Daniel Radcliffe) on selvitettävä, kuka on avannut salaisen kammion, josta kaikki paha on päässyt valloilleen. Chris Columbuksen ohjaama fantasiaelokuvien sarjan toinen osa on aikuistenkin mieleen. (K12)

Sub klo 23.15