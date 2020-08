Bertel Gardbergin elämäntyötä esittelevä näyttely sopii hyvin Tuomiokirkon kryptaan.

Taiteen historia koostuu teoksista ja niiden julkisuudesta. Yksittäinen tapahtuma, itse näyttelykokonaisuus, voi sekin saada taiteellisen merkityksen.

Fiskarsin Ruukissa huhtikuussa 2018 päättynyt taiteen akateemikko Bertel Gardbergin (1916–2007) elämäntyötä esitellyt näyttely oli sellainen tapaus.

Kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana Fiskarsin näyttelyä ehti olla jo ikävä. Nyt se on rakennettu ­uudelleen, Helsinkiin. Näyttelyn toinen tuotantokausi on vähintään yhtä ajatuksia herättävä kuin ensimmäinen. PonnistuksenSen takana on työryhmä, johon kuuluvat myös taiteilijan lapset Carina von Koskull ja Måns Gardberg.

Akateemikko Bertel Gardbergin elämäntyötä esittelevää näyttelyä on Tuomiokirkon kryptaan laajennettu myös kirkollisilla teoksilla.

Näyttelyn kuraattorit ja arkkitehdit Antti Siltavuori ja Barbro Kullvik hallitsevat suomalaisen taideteollisuuden esityskäytännöt. Aineisto on ryhmitelty selkeiksi kokonaisuuksiksi. Fiskarsissa Gardberg-kokoelma esiteltiin tehtaassa, nyt kirkon alla. Lasikaapit ovat kuin alttareita. Kiviveistokset ja korut alkavat näyttää arkeologisilta. Sakraalihopea, eli pyhän toimituksen instrumentit, hohtaa pehmeänä.

Ehtoolliskannu, hopea, Herttoniemen kirkko, 1958.

Näyttelyn uutta versiota on laajennettu myös kirkollisilla teoksilla. Gardbergin kirkko­hopeaa on 40:ssä suomalaisessa kirkossa. Niistä 15 on Helsingissä. Tässäkin olisi näyttelyn ­ainekset. Se kertoisi, miten konstruktivismi pujahti käpertyneeseen taidemaailmaan ensin kirkkoarkkitehtuurin ja alttari­esineiden muodoissa.

Valittu näyttämö herättää ajatuksia. Kuten: mitä on teologia? Ehkä kuvittelun logiikkaa? Yksi fiktion lajityyppi muiden joukossa? Olipa Jumala totta tai ei, käsitteeseen liittyvät tunteet ovat. Liikutaan välitilassa.

Ja mitä on kirkkotaide? Ehkä yritys löytää ilmaisuja palvonnan vietille? Tutuin esittävä ikuisuuskuvasto on useimmiten noudatellut kansankirkon ja seurakuntaneuvostojen makua. Moderni tekstiili- ja hopeasepän­taide on ollut helpommin hyväksyttävissä. Geometria ja uskontunne ovat hyvä pari.

Gardbergin Espoon siunauskappelin (1963) saliin toteuttama veistos Elämän kiertokulku koettiin silti epäkristilliseksi ja sitä vaadittiin sensuroitavaksi.

Pahempi šokki taiteilijalle oli Meilahden kirkon (1954) ruotsalaiseen seurakuntaan (Tomas församling) tehty ryöstö 1980. Varkaat ehtivät silputa osan alttarihopeista pieniksi paloiksi. Tuhottujen esineiden tilalle kirkko ei tilannut uusia. Kalustoa täydennettiin Kirkon Hankintakeskuksen kautta tilatuilla osilla.

Bertel Gardbergin suunnittelema ehtoolliskalusto tuhoutui osittain murron yhteydessä vuonna 1980. Korvaavat osat tilattiin muualta, mutta ne kulkevat yhä virheellisesti Gardbergin nimissä.

Meilahden kirkon nettisivuilla alttarikaluston suunnittelijaksi mainitaan Bertel Gardberg. Viikontakaisessa messussa alttarille tuotu esineistö ei silti ollut Gardbergin valmistama.

Gardbergin suunnittelemat alttariristit ja ehtoolliskalustot ovat myötäilleet tarkasti ja silti omaperäisesti kirkkojen arkkitehtuuria.

Aarno Ruusuvuoren Hyvinkään kirkon (1958–61) hurja betonikartio pelastuu ainoastaan Gardbergin vahvan vaakaristin armosta. Kirkon sisätilan täpärä tasapaino on modernin kirkkotaiteemme mystinen täysosuma.

Hyvinkään kirkon risti, 1961.

Kristian Gullichsenin suunnitteleman Kauniaisten kirkon (1983) kääntyvässä rautaristissä nauloista puhkeaa hopearuusuja. Alttarilla risti näyttää läpi­näkyvältä. Ristissä oli kaikuja niin kelttiläisestä ornamentiikasta kuin katolisen kirkon symboliikasta. Gardberg piti ristiä kirkollisten teostensa synteesinä. Sen yhteydessä hän käytti sanaa mysteeri.

Ammattiinsa vihkiytynyt Gardberg olisi voinut olla keskiaikainen luostariveli. Käsien ja materiaalien välisestä kommunikaatiosta hän puhui kuin rukoilusta.

Työhuoneen oven avaaminen oli mestarin paras hetki. Työhönsä unohtunutta puurtajaa ­piti kutsua syömään useampi kerta. Linnan kutsuille tälläytyminen oli ilmiselvä koettelemus.

Bertel Gardbergin työpöytä.

Gardberg oli myös pasifisti. Hän halusi olla ja saada elää rauhassa. Sodassa läheltä nähty harkittu julmuus vei uskon ihmiseen lajina. Atomipommin jälkeen tiedekään ei hänen mukaansa merkinnyt edistystä, vaan uhkaa.

Omasta kodista, 1700-luvun sotilastorpasta ympäristöineen, tuli yksityinen turva­satama. Itse istutetut katajat muistuttivat vartijoita.

Näyttelyvieraan voi olla vaikea aistia Gardbergin materiaalilähtöisiä teoksia kuten pitäisi, taiteeksi täydellistyneenä käsityönä. Teosten syy ei ole taidetta maisteleva yleisö, vaan oman osaamisen ja havaitsemisen ilo.

Töiden tuntoaistiin perustuva ulkonäkö voi näppäilyn ja surffailun puuduttamalle diginatiiville jäädä jopa vieraaksi.

Onhan kyse käsin käsittämisestä. Lähes kaikkia esillä olevia töitä pitäisi voida pitää kädessään, ranteissa tai kaulalla. Se miltä lopputulos tuntuu kehoa vasten, oli tekijälle lopullisen muodon ja vastaanoton perusta. Tiettyjä Gardbergin veistoksia ei sopinut katsella eikä kommentoida, ennen kuin niitä oli ensin pidellyt kämmenissään.

Kastikekulho ja kauha, hopea ja tiikki, 1955.

Gardberg etsi hyvän ja kauniin salaisuutta luonnosta, lähinnä merten rannoilta. Näyttelyn merenjumala Neptunusta esittävä riipus on Gardbergin ­ainoa ihmishahmoinen teos.

Kosketukseen perustuva muoto on Gardbergin mukaan ajaton kuin aaltojen hioma ranta­kivi – yksi taiteilijan suosikki­materiaaleista. Gardberg hioi kivistä esiin 300 miljoonaa vuotta vanhoja elämän jälkiä, fossiileja. Hän etsi pyhän kokemusta planeetan menneisyydestä.

Gardbergin sukupolveen verrattuna teknoihminen on toinen laji. Aikamme tavallisin tavara on data. Kuka tarvitsee hopeista kahvikannua, sokerisirotinta tai kermanekkaa? Muumimuki riittää.

Digilähtöinen elämäntapa on häivyttänyt käden taitojen käytännöt. Läppärillä voi sämplätä ja printata oman betonitalon.

Gardbergin etoolliskannu ja -pikarit, Malmin uusi kirkko, 1981.

Kahdenkeskisissä verstas­keskusteluissa Gardberg kuulosti Pentti Linkolalta. Äijissä pesi sama vimma. Muovi, plast, oli akateemikon suussa kirosana. Niinpä näyttelyn jokainen työ on myös omakätinen vastalause poropeukaloisten elämäntyylille. Tässä mielessä kokonaisuus on virkistävän ideologinen. Tai yhdentekevä, itse kunkin digi­pitoisuuden mukaan.

Gardberg oli taideteollisuuden komentokeskuksen ikioma Carl Fabergé. Suomen Taideteollisuusyhdistystä, Artekia ja Arkkitehtiliittoa lähellä olevat naiset erotti Gardbergin rannekoruista.

Elämänsä aikana Gardbergilla ehti olla monta vaativaa asiakasta, myös miljardöörejä – ja Kekkonen. Jugo­slavian presidentti Tito sai vuonna 1963 valtiovierailulahjaksi tammesta ja hopeasta tehdyn ryyppykaluston.

Taideteollisuusyhdistyksestä hän puhui kuin Vatikaanista. Oppilaitaan ja suojattejaan hän muisteli lämmöllä. Milanon Triennalessa hehkuteltuja teollisuusnationalismin tähtiä hän piikitteli leikkisästi. Omista Triennale-voitoistaan hän vaikeni (kaksi kultaa ja kolme hopeaa 1954, 1957, 1960). Silti hänen muotoilemiensa käyttöesineiden ja korujen paljous ovat suomalaisen taideteollisuuden – ja taidekäsityön – aarreaitta.

Bertel Gardbergin elämäntyö, Tuomiokirkon krypta, 30.8. saakka. Ma–la 11–17, su 12–17. Vapaa pääsy.