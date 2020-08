Jarkko Antikaisen kesämökki Lohjansaaressa on nimetty Villa huvilaksi. Nimi viittaa Antikaisen uraan vaatealalla, etenkin laadukkaiden neuleiden valmistajana.

Jarkko Antikaisen ja hänen vaimonsa Laura Antikaisen kesämökillä Lohjansaaressa näkyvät avioparin elämän eri vaiheet. Seinällä on aikakauslehti, jonka kannessa he poseeraavat 1970-luvun alussa. Kehystettynä on myös Toivo Kärjen lähettämä kohtelias kirje, jossa säveltäjä tarjoaa laulujaan duon esitettäviksi.

Mökin nimi Villa huvila viittaa Jarkko Antikaisen varsinaiseen työuraan. Vaikka hän nousi julkisuuteen laulajana Jarkko ja Laura -duossa 1960-luvulla, säännöllinen keikkailu kesti vain vähän päälle parikymppiseksi. Sen jälkeen Antikainen työskenteli 30 vuotta vaatteiden – etenkin villaneuleiden – myynnin ja valmistuksen parissa.

”Aikoinaan jo tiesin, ettei esiintymisestä tule varsinaista ammattia. Emme eläneet suo­sion ylläpitämisellä, vaan keikkailu oli vain uutta ja kivaa, jota oli ihana tehdä”, Antikainen kertoo.

Musiikkiharrastus oli alkanut lapsena Cantores Minores -kuorossa. Teini-iässä Antikainen oli Helsingin folkpiirien keskeinen toimija, sillä hän veti Steinerkoulun lauluiltoja.

”Helsingissä oli 1960-luvulla kolme folkklubia, ja sama porukka kiersi niissä laulamassa. Siinä olivat muun muassa Hector, Anki, Päivi Paunu, Jukka Kuoppamäki sekä Hootenanny Trion porukka. Lauloimme myös Lauran kanssa näissä klubeissa.”

Monet nuoret folklaulajat pääsivät levyttämään, ja näin kävi myös Antikaiselle. Hän oli vasta 16-vuotias, kun Jarkon ja Lauran ensisingle Meidän laulumme ilmestyi.

Se oli hitti, kuten oli myös sitä seurannut Kuin pieni tyhmä, suomennos Somethin’ Stupid -ikivihreästä.

”Levy-yhtiö keksi meille sen heti perään. Kun siitä tuli hitti, oikea folkporukka alkoi karsastaa meitä, koska lauloimme iskelmiä. Mutta se sopi meille hirveän hyvin, ja suosio oli aika kovaa 1970-luvun alkuun asti.”

Keväällä 1969 Jarkko ja Laura edustivat Suomea euroviisuissa. Laulu-uran kovin pyöritys osui saman vuoden kesään. Nuoria esiintyjiä vietiin juhannuksena lentokoneella keikalta toiselle.

Jarkko Antikainen on esiintynyt laulajana vain vaimonsa Lauran kanssa. Yhdessä he olivat 1960-luvun lopun suosikkiduo Jarkko ja Laura. ”Olemme puhuneet, että esiintyminen onnistui meiltä yhdessä, mutta olisiko meistä kumpikaan yksin lähtenyt minnekään.”

”Se oli sellainen maailma, johon emme olleet tottuneet, vaikka olimme keikkailleet ympäri Suomea. Mikä oli mainiointa, kukaan ei tullut sanomaan, että pärjäsimme euroviisuissa huonosti, vaikka tulimme kahdenneksitoista eli olimme keskitasoa. Nautimme kovasti ja keikkoja tuli.”

Jokaviikkoiset esiintymiset jatkuivat vuoteen 1974, mutta vaihtuivat sitten yrittäjyyteen tekstiilialalla. Antikainen oli jo lapsena ollut apuna isovanhempiensa vaatekaupassa. Isä valmisti vaatteita tehtaissa Helsingissä ja Hartolassa.

Ura alkoi kauppaamalla karjakkotakkeja postitse kerrostalon kellarista käsin. Isänsä tehtaan ostettuaan Antikainen ryhtyi valmistamaan merkkituotteeksi muodostuneita laadukkaita villaneuleita. Niitä käyttivät 1980- ja 1990-luvuilla myös tavaratalojen ja lentoyhtiöiden työntekijät, jopa ministerit ja Ruotsin kuninkaalliset.

”Tekstiiliteollisuus oli aivan vuoristorataa, mutta yleensä silloin, kun muilla meni huonosti, meillä meni hyvin. Kunnollinen tuote saa maksaa vähän enemmän, ja huonoina aikoina ihmiset tuntevat turvaa ostaessaan jotain kunnollista.”

Vuonna 2003 Antikainen myi yrityksensä. Kotimaassa vaatteita valmistavien pienten yritysten tulevaisuus näytti epävarmalta, ja koneetkin olisi pitänyt uudistaa.

Hän hakeutui mentorkoulutukseen ja aloitti työt yrittäjien mentorina. Toiminta on jatkunut pian parikymmentä vuotta. Antikainen kuuntelee yrittäjien pulmia ja pyrkii keskustelemalla auttamaan heitä oivaltamaan ratkaisun.

”Tykkään työstä todella paljon. Mentori ei välttämättä ole neuvonantaja vaan mielenliikuttaja. Yrittäjät soittavat minulle, ja sitten puretaan asioita pois. Minä en koskaan soita heille, sillä en häiritse heidän touhujaan.”

Jarkko ja Laura -duo on jatkanut toimintaansa avioparin muun elämän rinnalla. Tänä kesänä Antikaisten oli tarkoitus pitää Lohjansaaressa lauluiltoja, joissa he esittävät omia kappaleitaan ja johtavat yhteislaulua.

Korona siirsi suunnitelmat tuonnemmaksi. Antikainen uskoo kuitenkin, että oma pieni yleisö löytyy taas aikojen parantuessa.

Tulevilta vuosilta hän toivoo lähinnä elämänilon säilymistä.

”Ja maailmaan rauhaa ja rakkautta. Olen kuitenkin 1960-lukulainen.”

Valokuvaus on pysynyt Jarkko Antikaisen harrastuksena läpi elämän. Uusin hankinta on nettikaupasta löytynyt 1950-luvun puolivälin Rolleiflex-kamera, joka on täydessä toimintakunnossa.