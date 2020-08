Kirjoittiko Tove Jansson itsestään? Merkit viittaavat siihen.

Essee Kavala lastenkirjailija julkaistiin Horisont-lehdessä vuonna 1961. Kehyshenkilö on kirjailija, joka piilottelee syitään kirjoittaa lapsille. Lopulta kuitenkin paljastuu tukku motiiveja: itsekeskeisyys, todellisuuspako, sopimattomuus aikuisten yhteiskuntaan.

Ja kaikista suurimpana syynä oma lapsellisuus, joka on ”näppärä naamio”. Esseen henkilö on löytänyt lastenkirjojen kautta ”vihdoin ja viimein sallitun ja toisinaan arvostetun kaatopaikan sille naiiviudelle, joka on ollut kiusallinen sekä hänelle itselleen että hänen läheisilleen”. Siksi hän on kirjoittanut lastenkirjan. Sellaisen, jossa kaikki ovat kilttejä toisilleen.

Kuulostaa tutulta!

Tove Jansson (1914–2001) ei mielellään puhunut roolistaan lastenkirjailijana. Ei, vaikka siitä häneltä usein kysyttiin ja pyydettiin kirjoittamaan.

Kesäkuulle 1956 päivätyssä kirjeessään Tuulikki Pietilälle hän kertoi kirjoittaneensa Svenska Dagbladetiin ”kammottavan artikkelin” siitä, millaista on kirjoittaa lapsille. ”Yritin maustaa sitä muksujen omalla terveellä kiinnostuksella kaikkea makaaberia, itsestään selvää ja häikäilemätöntä kohtaan, ja kirjoittaa mahdollisimman vähän itsestäni ja siunatusta vanhasta peikostani.”

Kiinnostava suhtautuminen itseensä lastenkirjailijana.

Ensimmäinen muumikirja julkaistiin vuonna 1945. Jo sitä ennen Jansson oli kuvittanut useita lastenkirjoja, hän oli tunnettu piirtäjä ja kuvittaja, ja häntä pidettiin lupaavana taidemaalarina. 1930-luvulla Jansson kirjoitti novelleja aikuiselle lukijakunnalle.

Mutta miksi hän päätyi kirjoittamaan juuri lastenkirjoja?

Kuvanveistäjä Viktor Janssonin ja kuvittaja-piirtäjä Signe Hammarsten-Janssonin tyttären taiteellinen ura alkoi varhain. Tove Jansson kiinnostui piirtämisestä nuorena, ja vuonna 1929 poliittinen pilalehti Garm julkaisi hänen ensimmäisen kuvituksensa.

Koko elämänsä hän oli pohjimmiltaan taidemaalari, se oli hänelle aina tärkeintä. Mutta 1940-luvulla, sodan alussa hän tunsi olonsa epätoivoiseksi – ja alkoi kirjoittaa satua. ”Ryömin epätodennäköisyysmaailmaan, missä kaikki oli luonnollista ja ystävällistä.”

Muumitarinat olivat eskapismia, pakoa todellisuudesta. Sota oli runnellut Suomea ja koko maailmaa. Kun atomipommit pudotettiin elokuussa 1945 Hiroshimaan ja Nagasakiin, 31 vuotta täyttävä Jansson kirjoitti toista muumikirjaa. Vuotta myöhemmin ilmestyneessä teoksessa Muumipeikko ja pyrstötähti hehkuva tulipallo lähestyy maata. Maailmanlopun uhka on lähellä.

Ei kovin pieni aihe, etenkään lastenkirjalle.

Kaikkiaan muumiromaaneja ilmestyi yhdeksän, viimeisenä Muumilaakson marraskuu vuonna 1970. Kirjoissa sekä brittiläisen The Evening News -iltapäivälehden sarjakuvissa (jotka olivat aikuissatiiria toisin kuin romaanit) seikkailevat hahmot tekivät Janssonista kansainvälisesti tunnetun. Tämä tuntui Janssonista lopulta rasitteelta, sillä hän tunsi olevansa tunnettu vain muumien vuoksi.

Kaikkia olennot eivät kuitenkaan miellyttäneet. Muumeja paheksuttiin jo ensimmäisen kirjan ilmestymisvuonna 1945. Kriitikoiden mielestä lastenkirjoissa – jos ne muka sellaisia olivat – piti olla sanomaa; kasvattavaa tai opettavaa tendenssiä. Närää herättivät myös liian porvarillinen perhekäsitys, liika boheemisuus – eihän muumeilla ollut vakituista työtäkään! Kaiken huippuna olivat sopimaton kielenkäyttö ja huonot tavat. Ei lastenkirjoissa voitu polttaa tupakkaa, saati juoda palmuviiniä. Muumit demoralisoivat lapsia, haittasivat heidän moraaliaan!

Mutta Jansson sanoutui kasvatuksellisista tendensseistä irti. Ei sellaisia ole, hän sanoi.

Silti ikuisuuskysymys on: lapsille vai aikuisille? Romaanien ilmestymisaikaan vallalla oli ajatus, että kirja ei voi sopia sekä lapsille että aikuisille. Helppoa ei tunnu olevan nykyäänkään, kun muumikirjojen kohderyhmää yritetään tulkita.

Suosittu teoria on jakaa kirjat kahteen ryhmään. Sisältö ja sävy ratkaisevat, sanotaan.

Esimerkiksi Sirke Happonen määrittelee väitöskirjassaan Vilijonkka ikkunassa (2007), että tuotannon alkupään kirjat Vaaralliseen juhannukseen (1954) saakka ovat seikkailullisia, enemmän lapsille sopivia. Sen sijaan talven ja syksyn maisemiin tai ulkosaariston loppukesään sijoittuvat Taikatalvi (1957), Muumipappa ja meri (1965) ja Muumilaakson marraskuu (1970), sekä novellikokoelma Näkymätön lapsi (1962) ovat teemoiltaan vakavammat. On ikävää, on masennusta, on yksinäisyyttä. Ne sopivat Happosen mukaan puolestaan paremmin aikuisille.

Mitä Jansson itse sanoisi? Kenelle kirjoitat, häneltä kysyttiin usein.

Itselleni, hän vastasi vuonna 1964. Ei niinkään lapsille, ainakaan ensisijaisesti. ”Mutta jos kertomukseni vetoavat johonkin tiettyyn lukijaan, niin luultavasti tuittuun.” Ihmiseen, jonka on vaikea sopeutua, joka on ”ulkopuolella”.

Kuten Tuula Karjalainen kirjoittaa Janssonin elämänkertateoksessa Tee työtä ja rakasta (2013), luultavasti tämän takia muumien lukijat hakevat ja löytävät turvaa ja lohdutusta satumaailmasta.

Mutta lasten lisäksi sitä voivat löytää aikuiset.

Esseessään Kavalasta lastenkirjailijasta Jansson kirjoittaa, että ”saattaa olla, että kirjailija kummastuksekseen tapaa lukijoissaan myös aikuisia. Sillä onhan mahdollista, että samaan tapaan kuin kiellettyä aggressioita puretaan lukemalla murhakirjoja, sopimatonta ja noloa kiltteyttä voidaan kanavoida lukemalla lastenkirjoja”.

Lukijat, ovatpa he lapsia tai aikuisia, voivat siis etsiä lastenkirjoista samoja asioita kuin ”pueriili [poikamainen, lapsellinen] kirjailijakin”: ”Maailmaa, jossa ystävyys ja julmuus, turva ja vaara ovat rauhoittavasti puhtaan valkoisia ja sysimustia. Maailmaa, jossa harmaa ei koskaan ole alakulon väri, vaan pelkkää perspektiivin luomaa utua kätketyn edessä.”

Kirjallisuuden professori Boel Westinin mukaan (Familjen i dalen 1988 ja Ord, bild, liv, 2007) Kavalan lastenkirjailijan hahmo yrittää luoda jotain uudelleen kokeakseen kadotettua tai saavuttamatonta. Hän etsii jotain mennyttä, joka puolestaan liittyy Westinin mielestä muumikirjojen salaisuuksiin; kyse voi olla yrityksistämme murtautua rooleista tai odotuksista, unelmistamme olla joku muu tai sulautua jonkun toisen elämään. Ja mitä tulee Janssonin eskapismiin, joka herätti monissa epäluuloa, se on kertomusta meistä itsestämme. Ihmisyydestä, sen luonteesta.

Tässä siis neuvo. Toisinaan on hyvä jättää tilaa mielikuvitukselle ja kiinnostua asioista, joita on vaikea selittää. Vaikka kaaos ja maailmanluokan katastrofit eivät ratkea satuja lukemalle, voivat tarinat tarjota pakopaikan peloillemme.

