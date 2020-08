Jännitysviihdettä on varsinkin viime aikoina kritisoitu siitä, että lähes sarja kuin sarja lähtee liikkeelle nuoresta nais­uhrista. Toisaalta siinä on valitettavan paljon realismia. Miehet ovat väkivaltaisia naisia kohtaan.

Sen sijaan on jäänyt vähemmälle huomiolle, että naiset ovat viihdesarjoissa usein yliedustettuina väkivallan tekijöinä, siis esimerkiksi murhaajina. Se on tietysti perimmältään vanha hämäyskikka, tuttu jo Agatha Christielle. Naisia ei tule ensimmäisenä epäiltyä.

Kun pyritään realismiin, on syytä palata tosiasioihin eli miesten väkivaltaisuuteen. ”Perhe­väkivallalla” tarkoitetaan useimmiten sitä, että mies hakkaa vaimonsa. Tai jopa tappaa.

Brittiläinen Epäilyksen siemen -minisarja vaikuttaa ensin tavanomaiselta trilleriltä. Pienessä skotlantilaiskylässä tapahtuu järkyttävä tulipalo. Päähenkilöinä nähdään kaksi pariskuntaa, jotka ovat olleet läheisiä ystäviä.

Paljastamatta syyllistä tai juonta muutenkaan sarjasta voi kertoa, että siinä näkökulma siirtyy toiselle naisista Jessille, joka alkaa vähitellen nähdä molemmat miehet raadollisemmassa valossa. Miesten tarve määräillä ja kontrolloida pakottaa naiset joustamaan, järjestelemään, antamaan periksi. Välttämään konflikteja, suojelemaan lapsia. Jesskin ymmärtää joutuneensa manipulaation uhriksi.

Pahimmillaan kyse on narsismista ja lopulta väkivallasta. Sarja näyttää, miten tuhoisaa valtataistelu on myös miehille.

Samoja teemoja näkyy parhaillaan monissa muissakin uutuussarjoissa, mikä ei tietenkään ole sattumaa. Ylen esittämän Eroja ja avioeroja -sarjan kakkoskaudella seurataan julkkispariskuntaa, jossa mies on nöyryyttänyt vaimoaan pitkään, ja nyt vaimo yrittää saada avioeroa.

Netflixin belgialaisessa Kaksitoista-sarjassa yksi päähenkilöistä, valamiehistön jäsen, on täysin alistunut miehensä kontrollinhalulle ja mustasukkaisuudelle. Sarjassa pohditaan tasapuolisesti myös naisten narsistisia häiriöitä. HBO:n rohkea I May Destroy You keskittyy suostumuksen harmaaseen alueeseen.

Epäilyksen siemen -sarjan pääosissa nähdään David Tennant ja Cush Jumbo. Tennant on nähty ennenkin ikävissä rooleissa. Monipuolinen Jumbo on vahvasti nousussa muun muassa amerikkalaisessa Good Fight -lakisarjassa ja pian myös Dome Karukosken tulevassa sarjassa.

Sarjan käsikirjoittaja Daisy Coulam tunnetaan parhaiten Grantchester-sarjasta.

Epäilyksen siemen TV1 klo 21 ja Yle Areena