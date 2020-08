Peter Johansson: Haluan että on hyvin selvää, mistä tässä on kyse, 2020, yksityiskohta.

Näistä ei puhuta

Marja Kolun ”autogrilli” antaa tilaa Peter Johanssonin taalainmaanpunaiselle teokselle, joka puhuu vakavista asioista suoraan: iloisten ruotsalaiskliseiden takana ovat pienyhteisön vaietut salaisuudet.

Läski sulaa / Fläsket brinner 30.8. saakka Galleria Sculptorissa (Eteläranta 10). Ti, ke, pe 12–17, to 12–19, la–su 12–16.

Rauha Mäkilä: Life Is Life, 2020, akryyli.

Taiteilija työnsä ääressä

Rauha Mäkilä tekee maalauksia itsestään, rakkaistaan ja taiteen tekemisestä. Tämän lisäksi hänen värillisesti vahvoista teoksistaan löytyy monia viittauksia tunnettuihin naismaalareihin.

Dear 30.8. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Rita Jokiranta: At the Water’s Edges, 2020, videoinstallaatio.

Elämää veden äärellä

Koronan rinnalla on toinenkin uhka ja se on ilmastonmuutos. Rita Jokirannan viipyilevä videoteos seuraa elämää veden äärellä New Yorkin liepeillä. Tunnelmat vaihtelevat idyllisestä uhkaavaan.

At the Water’s Edges 30.8. saakka valokuvagalleria Hippolytessa (Yrjönkatu 8–10). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Mikko Kallio: Taivaan avaaja, 2020, sekatekniikka.

Rouheat kollaasit

Sadan vuoden takaiset kubismi ja dadaismi saavat 2000-luvun asun Mikko Kallion rouheissa esinekoosteissa ja kollaaseissa, joissa materiaaliksi näyttää kelpaavan melkein mikä tahansa.

Hylätyn maan tarinoita 16.8. saakka Galleria Huudossa (Eerikinkatu 36). Ti–su 12–17.

Antti Laitinen: Hawthorn Piece, 2020, orapihlaja.

Uusi tapa piirtää

Piirtää voi tuhannella tavalla. Antti Laitinen on löytänyt uuden ja omaperäisen: hän toteuttaa ilmeeltään graafiset teoksensa pajun, syreenin ja orapihlajan oksia taivuttamalla ja leikkaamalla.

Broken Landscape 30.8 saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.