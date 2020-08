Itsestään vähän liikoja luulevien hienostelijoiden ja teeskentelijöiden pilkkaaminen on komedian perusainesta, mutta vastakarvaisessa irvailussa on myös riskinsä.

Kuten uudessa espanjalaissarjassa One Way or Another (Por H o por B), jossa tekijöiden hampaissa ovat hipsterit, nuo ultraurbaanista muoti-ilmiöstä arkipäiväisiksi muuttuneet yltiöyksilöllisyyden tavoittelijat. Mitä naurettavaa heissä voi olla vielä nyt, 2020?

Viisikymppisen Manuela Burló Morenon kirjoittamaa ja ohjaamaa komediaa lieventää toki se, että hankalasti määriteltävien hipstereiden piikittely ei vaikuta olevan varsinainen päämäärä. He ovat pikemminkin päähenkilöiden peili – se piiri, joka kehystää kahden Madridin hipsterialueella asuvan ystävän arkielämää.

Kymmenosaisessa sarjassa kolmekymppiset Belén (Saida Benzal) ja Hache (Marta Martín) ovat päätyneet baarien ja klubien Malasañaan itsenäisesti omia teitään, eivät edes suunnitellusti. Hache muutti sinne poikaystävän perässä ja Belén etsiessään Hachea, jota hän ei ollut tavannut riidan takia viiteen vuoteen.

Yhdellä tasolla One Way or Another (Por H o por B) onkin tarina vanhasta ystävyydestä, jonka elämässään ajelehtivat ja paikkaansa etsivät naiset löytävät vähitellen uudestaan.

Matkalle osuu tietysti monenlaisia kulttuurisia kommelluksia ja kummallisia kohtaamisia, sillä hipstereiden maailma on hyvin kaukana heidän omastaan. He ovat varttuneet nopeasti kasvaneessa Madridin satelliittikaupungissa, josta matka ydinkeskustan Malasañaan on paljon pidempi kuin esimerkiksi Keravalta Kallioon tai Porvoosta Punavuoreen.

Itsensä ranskalaiseksi esittelevä hipsterivalokuvaaja Oli (vas., Brays Efe) ystävystyy Belénin (Saida Benzal) ja kirjakaupassa työskentelevän Hachen (Marta Martín) kanssa.

Hanttihommilla kituuttavat ystävät yrittävät silti sopeutua erilaisuutta korostavien ärsyttävien poseeraajien joukkoon. Mutta siitä ei tule heidän taustallaan pidemmän päälle mitään, koska he edustavat väärää viiteryhmää ja stereotyyppiä, keskiluokkaisten hipstereiden vastakohtaa.

Hache ja Belén ovat ”huonon maun” omaksuneita työväenluokkaisia choneja, kouluja käymättömiä ja ammattitaidottomia.

Sarjan idea perustuu Morenon kirjoittamaan ja ohjaamaan, Goya-ehdokkaana olleeseen lyhytelokuvaan Pipas (2013), jossa samat roolihahmot keskustelivat rappusilla ja ajautuivat verbaaliseen vääränkäsitykseen. Tarkasti kirjoitettua puhetta on nytkin todella paljon, mutta osa hauskuuksista katoaa käännettäessä.

Siksi One Way or Another (Por H o por B) – espanjankielinen nimi on jo kahden tason sanaleikki – voi vaikuttaa paikoin ponnettomalta ja tyhjäkäyntiseltä. Eivätkä tapahtumatkaan kannattele aina episodimaista kerrontaa, joka korostaa loppujen lopuksi vanhanaikaista aitoutta.

One Way or Another (Por H o por B), HBO Nordic