Euroviisuista eli Eurovision-laulukilpailuista aiotaan tehdä Yhdysvaltalainen versio. Asiasta kertoo Variety-lehti.

The American Song Contest -nimellä työstettävän ohjelman ensiesitystä suunnitellaan vuoden 2021 joulun tienolle. Euroviisujen tavoin ammattimuusikot ja yhtyeet voivat osallistua kilpailuun säveltämillään kappaleilla. Eri maiden sijaan amerikkalaiskilpailuun valitaan 50 eri osavaltion edustajat.

Formaatin suunnitellaan sisältävän sarjan karsintoja, joiden voittajat siirtyvät semifinaaliin ja lopulta finaaliin. Tuotantoyhtiö Propagate Content aikoo perustaa The American Song Contest Academy -raadin, johon kuuluu eri tyylilajeja ja taustoja edustavia yhdysvaltalaisia musiikkiammattilaisia. Raatilaiset ja paikalliset katsojat tulevat valitsemaan osavaltion edustajat kilpailuun.

Ohjelman tuottajiin kuuluu muun muassa ruotsalainen Christer Björkman, joka edusti vuonna 1992 Euroviisuissa kotimaataan kappaleella I morgon är en annan dag. Björkman on tuottanut Ruotsin Euroviisu-edustajakilpailua Melodifestivalenia vuodesta 2002 ja tuottanut myös maassa järjestetyt vuoden 2013 Euroviisut. Hän on myös kuulunut useiden maiden Euroviisu-tuomaristoihin.

The American Song Contestin vastaavana tuottajana toimii Ben Silverman, joka on tuonut Yhdysvaltoihin aiemmin brittikomediasarjan The Office sekä tosi-tv-formaatit Big Brother ja Heikoin lenkki. Silvermanin mukaan Euroviisujen tuominen Yhdysvaltoihin on ollut haastavaa.

”Olen tavoitellut tätä 20 vuotta”, Silverman kertoo Varietylle.

Tuottajat toivovat saavansa uudesta laulukilpailusta Euroviisujen kaltaisen, suuria katsojalukuja keräävän mediaspektaakkelin. Tekijät näkevät myös, että ohjelmalla on potentiaalia tuoda ihmisiä yhteen.

”Kyseessä on kilpailu, jossa kannustat osavaltiotasi ja kotikaupunkiasi, eivätkä muut ohjelmat tee samaa”, Björkman sanoo Varietylle.