Sarjakuvat

Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla. Otava. 40 s.

Tatu ja Patu -lastenkirjoja on myyty satoja tuhansia kappaleita. Ainakaan kymmeneen vuoteen tuskin muut kuin Mauri Kunnaksen kirjat ovat olleet suositumpia. Välillä Aino Havukaisen ja Sami Toivosen sarja on kiilannut vuositilastoissa ykköseksi jopa Kunnaksen ohi.

Kerrontakeinot ovat vaihdelleet. Välillä on oltu lähellä tietokirjaa, toisinaan runoa. Uusin Tatu ja Patu, Kovaa menoa kiskoilla on muodoltaan silkkaa sarjakuvaa. Oikeastaan on kumma, että vasta nyt. Sarjaa on julkaistu jo 2000-luvun alkupuolelta.

Havukainen ja Toivonen ovat julkaisseet Himaset-sarjakuvaa ja Toivonen aloitti uransa sarjakuvilla, sai jopa Kritiikin kannukset -palkinnon vuonna 1989 ensimmäisenä sarjakuvataiteilijana.

Myös monien muiden Tatujen ja Patujen kerronta on ollut usein hyvin sarjakuvamaista. Mukana on vain ollut tekstiä, joka on selittänyt ja jarruttanut menoa. Nyt juttu kulkee kuin pikajuna.

Tarina on suoraviivainen. Simo-setä kutsuu Tatun ja Patun kylään Hääppölään, jonne heidän pitää mennä junalla. Outolan pojat eivät tiedä junista tuon taivaallista. He eivät ole kuulleet edes legendaarisesta junan vessasta ja murehtivat, mikä eteen, jos tulee hätä.

Poikien loputtoman uteliaisuuden ja pohjattoman tietämättömyyden absurdi yhdistelmä on sarjasta ennestään tuttu. Sen puolesta Tatu ja Patu vaikuttavat usein kolme–nelivuo­tiailta. Heidän itsenäisyytensä tuntuu jo vähän varttuneempien vaiheelta.

Kun tekstikappaleet eivät ole tiellä ja tarina etenee kuvien ja vuoropuhelun varassa, komiikka yltyy fyysiseksi. Se muistuttaa mykkäkomedioiden ja klassisten animaatioiden anarkistista vipellystä.

Havukainen ja Toivonen ovat aina tehneet Tatut ja Patut huolellisesti. Nyt kuin kiskoilla kiitäen sujuva lukukokemus voi antaa ymmärtää toisin, mutta vauhdikkuus tuskin syntyy vähemmällä vaivalla kuin rauhallisemmin etenevät kirjat.

Sen huomaa viimeistään, jos malttaa keskittyä yksityiskohtiin. Esimerkiksi junaa kansoittavat sivuhahmot on piirretty niin eläviksi, että helposti alkaa miettiä, keitä todellisia ja tunnettuja ihmisiä ne muistuttavat.

Suvantoa ei oikeastaan synny edes, kun ipanat nukahtavat hetkeksi. Meno jatkuu Tatun ja Patun näkemässä unessa.

Myös yhteinen uni on surrealistinen yksityiskohta, joka todistaa tekijöiden ehtymättömästä mielikuvituksen virrasta.