Elsa Töllin kirjan sanoma on, että hauska ei tule helpoimman kautta, vaan elämällä mahdollisimman täydesti ja negatiivista kieltämättä.

Runot

Elsa Tölli: Fun Primavera. Omakustanne. 51 s.

Lavarunous on ollut viimeisen kymmenen vuoden tärkein runousliike. Esitetty runous on omalakisensa asia, joka ammentaa kirjallisen perinteen lisäksi paljon esimerkiksi rapista ja spoken wordista, mutta keskeisintä sille on ainakin Suomessa ollut osallistumisen matala kynnys.

Lavarunotapahtumissa kuka vain on voinut olla runoilija, ja tämän liikkeen seuraukset voivat vielä olla poliittisestikin merkittävät. Lavarunotapahtuma on eräs paikka, jossa (muun muassa) nuoriso oppii käyttämään omaa ääntään.

Vaikka Aura Nurmen ja Harri Hertellin tapaiset skenestä ponnistavat tekijät ovat julkaisseet kiitettyjä kirjoja, itse lavarunoilmiöltä on toistaiseksi puuttunut kirjallinen ilmiasu. Miten jäljentää paperille keikalla vuodatetut hiki ja kyyneleet, takahuoneen tiivis betonintahmeus, glitterin kimallus ja se yhteisöllinen kotikutoisuus, joka tapahtumissa on läsnä?

Nuoren mutta kokeneen lavarunoilija Elsa Töllin omakustantama esikoisteos on yksi vastaus tähän kysymykseen. Tähtiä tippuu syliin heti kirjaa avatessa.

Sattuvasti Fun Primavera ilmestyi vähemmän hauskana keväänä 2020, jolloin lavarunouden nauttiminen liveolosuhteissa oli mahdotonta. Teos tuntuu hauskalta mutta haikealta objektilta menneestä maailmasta, jossa esiintyminen ja ihmiskontaktit olivat täysin ongelmattomia juttuja.

Menneeseen viittaa myös esineen skannattu zine-luonne, muinaisista alakulttuuritouhuista tuttu leikekirjatyyli, jossa random-sälä on yhtä olennaista kuin mikään alleviivattu viesti. Tai viesti on siinä, että elämä mahtuu mukaan epämääräisyydessään ja monitulkintaisuudessaan.

Fun Primavera -kokoelman ulkoasu on leikekirjamainen.

Menneisyyden kaiuista huolimatta Fun Primavera on kotoisin tulevaisuudesta. Sen lukeminen saa huomaamaan, miten hiljainen ja jähmeänarvokas on perinteinen tapa julkaista runot vain mustina merkkeinä valkealla paperilla. On kuin punk olisi taidemaailmaa valloittaessaan jättänyt Etelä-Helsingin kivilinnoissa piileskelleen kirjallisuuden väliin ja vuosikymmenten mittaan patoutunut viettienergia vapautuisi tämän kirjan sivuilla.

Runossa Taivaasta maahan esitetty ”toive maailmasta,/ joka olis kutsuva, käsin lähmittävä eikä sellainen/ epätodellisuuteen perustuva nuoruuden laulu, joka lukion käytävillä kaikuu” on toteutunut ainakin kirjamuodossa.

Sutattujen värien ilotulitus ei kaltaiseni mustavalkoisen kirjallisuuden maailmaan ehdollistuneen lukijan näkökulmasta ole yksinomaan positiivinen asia, mutta ehdottomasti tarpeellinen tämä kirja on.

Koska Fun Primavera muuttaa kirjallisuuden koodia, siis julkaisuympäristöä ja tapaa olla esillä, ei sitä myöskään voi arvioida perinteisen runokirjan kriteereillä.

Jos runo on jäänyt viimeistelemättä tai rivit pyyhitty pois, kun parempia on tullut mieleen, niin sen kuuluu tämän kirjan maailmassa ollakin.

Fun Primavera ei ole täydellisyyttä tavoitteleva taide-esine, vaan erään hetken pysäytyskuva. Jokainen kopio on uniikki ja omistettu lukijalleen, itse sain 2. painoksen kappaleen 133/150.

Fun Primavera saa muotonsa psykiatri William Glasserin jaottelemista ihmisen geneettisistä perustarpeista: vapaus (freedom), selviytyminen (survival), voima (power), rakkaus (love), kuuluminen johonkin (belonging) ja hauskuus (fun).

Töllin kirjassa hauska muodostuu kaikkien muiden yhdistelmästä.

Sanoma on siis, että hauska ei tule helpoimman kautta, vaan elämällä mahdollisimman täydesti ja negatiivista, traumaa, kieltämättä.

Masennus, kun edes runous ei kiinnosta tai lohduta, on läsnä yhtä lailla kuin innostuksen huiput.

Lavarunoutta on tapana pitää minäkeskeisenä, ja on totta, että Töllikin levittää kirjaan itsensä lapsuudenkuvia myöten ja kirjoittaa lähinnä minämuodossa. Silti tämän runoilijan kohdalla minäpuhe on myös tapa kätkeytyä – runon lukija ei opi tietystä ihmisestä juuri mitään tiettyä, mutta ihmisyydestä hän voi oppia paljonkin.

Hänen kielessään sosiaalisuus muovaa ympäristöä erityislaatuisella tavalla, välillä surrealismiin asti, ja minästä tulee keskipisteen sijaan tapahtumien kokija: ”Nauroimme yhtä nuottia niin että tila oli täynnä hammasta.”

Fun Primavera ei kaipaa ylisanoja tai tarkkaa analyysia, sen on parempi vain antaa olla sellainen kuin on. Vaikka kyynikko minussa sanoo, että kirjan ajatukset ovat kaikkea muuta kuin uusia, sen vilpittömässä uskossa maailman muuttumiseen yksilö kerrallaan on jotain innostavaa.

”Se on äimistynyt, koko lailla kummallinen – mutta repussaan huomisen ideoita joiden kauneutta ei kukaan meistä voi edes aavistaa.”

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.