Rikosromaani

Markku Ropponen: Kuhala ja salaiset seuralaiset. Tammi. 366 s.

Työtä ja tehtävää aina piisaa Otto Kuhalalla, joka on kirjailija Markku Ropposen (s. 1955) koomisesti korostuvien rikosromaanien keskushahmo. Jyväskyläläinen yksityisetsivä rakastaa mitä tulisimmin vaimoaan Anastasiaa, kazakstanilaista lääkäriä, vaikka enimmäkseen hän tykkääkin kuljeskella ja filosofeerata koiransa Hipun kanssa.

Dekkari on syvän keski-iän helposti hengästyvää mieslajia. Pohjimmiltaan lempeä kaveri vaikka vaadittaessa aivan armoton.

Kuhala ja salaiset seuralaiset -romaani on Kuhala-seikkailusarjan 17. osa. Vaaroissa on oltu, ja ollaan taas kerran, kun yksityisetsivä – koirineen tai ilman – viilettää ympäri Jyväskylän raitteja ja lähimaakunnan metsiä. Siihen nähden, miten laiskan tahmeasti Kuhala toimeksiantoihin myöntyy, hän tuppaa ajautumaan perin ennakoimattomiin tilanteisiin. Sehän on osa joidenkin ihmisten karmaa.

Nuorehko mies on ammuttu juoksulenkillään, ja murhatapauksen taustoja setvivän Kuhalan on taas sotkeuduttava keskisuomalaisten pikkukonnien porukoihin. Hän ottaa vastaan kovia laakeja ja juuttuu pahoihin paikkoihin, mutta totta kai putkahtaa lähestulkoon eheänä seuraavaan taistoon. Jännitettä koituu myös Kuhalan ja rikospoliisien omituisista suhteista.

Ei ole mieltä referoida rikosjuonellisia kurveja. Ropposellahan ne toimivat lähinnä ihanana tekosyynä laittaa Otto Kuhala aina erilaisiin kiipeleihin, minkä varjolla voi passelisti karrikoiden kuvata taas uusia ihmistyyppejä, tunnelmia ja ympäristöjä. Tai puhtaasti vain naljailla ja heittää huulta.

Ropposta on siunattu sikäli monipuolisin kirjallisin avuin, että syntyy kyllin ilmavaa verbaalista akrobatiaa. Ominaisuus, joka on kaikkea muuta kuin selviö suomalaisdekkaristien parissa.

Sivuseikka on, että Kuhala-tarinoinnit pysyvät loitolla pitävästä tosiasiapohjasta. Sehän on tarkoitus. Kyse on pikemmin rikosviihteen laveasta kirjallisuuslajista kuin poliisi- ja rikosmaailman umpirealistisesta raportoinnista.

Ja mikseipä Etsivätoimisto Kuhala & Hipun seurassa hyvinkin virkistyisi kesäisenä hellepäivänä – ainakin se käy varmemmin kuin monen totisen kovaksikeitetyn ”tosidekkarin” parissa.

Kuhalassa ja salaisissa seuralaisissa on yksi tahaton hupaisa lapsus. Kun keskisuomalainen Ropponen sivuaa Keski-Suomen kuuluisimpia poliisisurmia, hän kirjoittaa Kuhalan mieleen nousevan ”hurjailmeisen Mikko Niskasen ja Seitsemän surmanluotia”.

Hei, Pihtiputaalla luoteja ammuttiin kahdeksan! Jukolassa veljiä temmelsi seitsemän.