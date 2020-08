Lady Gaga on yksi artisteista, jonka kappaleita Youtube-nimimerkki Hildegard von Blingin’ on versioinut.

Medievalismi eli keskiajasta inspiroituminen on nyt pop – ainakin jos Youtuben miljoonia kertoja katsottuja videoita on uskominen. Keskiaikaishenkiset versiot Lady Gagan, Aviciin ja Foster the Peoplen kaltaisten artistien ja yhtyeiden hittikappaleista ovat videopalvelussa suuressa suosiossa.

Etenkin kuluvan vuoden kesäkuusta lähtien eri käyttäjät ovat ladanneet versioita, joissa kuuluu yksinkertaisen rummun, tamburiinin, luutun ja huilun kaltaisia ääniä. Osa bardcore-soittajista käyttää oikeita instrumentteja, toiset luottavat tietokoneohjelmiin ja valmiisiin sampleihin.

Käyttäjä Hildegard von Blingin’ esimerkiksi soittaa videoillaan muun muassa kelttiläistä harppua. Nimimerkillään hän viittaa oikeaan keskiaikaiseen henkilöön, 1100-luvulla eläneeseen saksalaiseen abbedissaan ja säveltäjään Hildegard Bingeniläiseen.

Onko bardcorena ja taverncorena tunnettu genre lainkaan uskollinen varsinaiselle keskiajan musiikille? Kovin tarkasti tätä ei pystytä arvioimaan, sillä tieto vuosisatojen takaisista kappaleista on puutteellista.

”Mehän emme voi tietää, miltä se on kuulostanut. Meillä on [ajalta] tiedossa tietyt nuotit ja soittimet sekä soittotavat, mutta kaikki [varsinainen musiikki] joudutaan kuvittelemaan”, toteaa Sibelius-Akatemian musiikinhistorian emeritusprofessori Veijo Murtomäki.

Youtubeen keskiaikaispoppia lataavien kuvitelmat ovat kuitenkin luultavasti melko kaukana aikakauden todellisesta musiikista, arvioi Sibelius-Akatemian musiikinhistorian professori Markus Mantere.

Mantere toteaa lyhyen kuuntelun perusteella, että kuten keskiajasta kertovissa elokuvissa, myös bardcoressa saa enemmän selkoa tekijöiden mielikuvista kuin itse keskiajasta.

Joitain yhtymäkohtia löytyy: myös autenttiseen keskiaikaiseen musiikkiin kuului tietynlainen arkaaisuus eli muinaisaikaisuus ja toisteiset rytmi-ostinatot, eli muutaman tahdin mittaiset melodiset tai rytmiset kuviot.

”Esimerkiksi 2000-luvun pophitin harmoninen rakenne ja sen käyttämä tasavireinen viritysjärjestelmä ovat kuitenkin jotain aivan muuta kuin mihin keskiajan musiikin kuulija oli tottunut”, Mantere toteaa.

Aiheiltaan bardcore-kappaleissa ja keskiajan musiikissa voi olla jotain samaa. Aikakaudelta tunnetaan myös erilaisia laulutyyppejä, jotka kuulostavat nykyajan popmusiikin kuulijalle jokseenkin tutuilta.

”Oli esimerkiksi naisen palvontaan liittyviä, protestityyppisiä ja oman tilan surkutteluun liittyviä lauluja. Oli myös naisten lauluja, joissa naiset urputtavat siitä, että aviomiehet ovat olleet petollisia tai eivät muuten vaan ota heitä huomioon”, Murtomäki luettelee.

Romantiikka, sydänsurut ja kohtalon surkuttelu ovat läsnä myös bardcoressa. Esimerkkinä toimivat Lady Gagan Bad Romance, Dolly Partonin Jolene ja Haddawayn What is Love, joista viimeisin on tosin toteutettu instrumentaaliversiona.

Historiallinen tarkkuus ei näytä olevan bardcore-kappaleiden tekijöille genren ytimessä.

”Se on leimallisesti verkossa välittynyttä, postmodernia nopean julkaisusyklin musiikkia, jossa paistaa jonkinlainen ’tämäkin voidaan tehdä’ -mentaliteetti”, Mantere kuvaa.

Professorit Murtomäki ja Mantere eivät näe omintakeista ”keskiaikaishenkistä” musiikkia minkäänlaisena ongelmana. Videoiden huumori ei esimerkiksi Mantereen mielestä ole pahantahtoista tai pilkallista.

”Ympäriltä otetaan vain aineksia siitä, mitä on saatavilla ja mikä kuulostaa hauskalta – välittämättä sen kummemmin autenttisuuksista tai muista rasitteista. Jonkinlaista media-ajan mosaiikkia”, Mantere summaa.

Murtomäki myös muistuttaa, että koko musiikinhistoria on täynnä erilaisia sovituksia ilman rajoituksia.

”Jos kerran Bachista on voitu tehdä myös Moog-sovituksia, toki bardcorekin on ok.”

Erilaisten vaikutteiden kierrätys ja uudelleenversiointi olivat myös keskiajan musiikin ytimessä. Monet soittimet ja melodiat saatiin vaikutteina Lähi-idästä ja Afrikasta muun muassa ristiretkien kautta.

”Nykyään hengissä olevat soittotraditiot Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa antavat jotain vihjettä siihen suuntaan. Arabialaisten vaikutus länsimaiseen kulttuuriin on valtava”, Murtomäki sanoo.

Linkki mantereiden välillä löytyy myös bardcoresta. Yhtenä tämänhetkisen trendin aloittajana pidetään saksalaisen Youtube-käyttäjän sävellystyötä, joka kytkeytyy afrikkalaiseen arkunkantajaryhmään ja venäläiseen tanssimusiikkikappaleeseen.

Huhtikuussa 2020 sosiaalisessa mediassa kiersi monia huumorivideoita, joissa vaarallisen käytöksen seurausta, eli kuolemaa, kuvaamaan on leikattu kuvaa arkunkantajista. Videon taustalla soi venäläisen elektronisen tanssimusiikkiartistin Tony Igyn kappale Astronomia.

Videolla esiintyvä ghanalainen tanssiva arkunkantajaryhmä sai valtavasti näkyvyyttä. Ryhmää haastatteli uudelleen myös BBC African toimitus.

Huumorivideon ollessa suosituimmillaan saksalaisen ohjelmistokehittäjän ja peliharrastajan Cornelius Linkin peliryhmään jaettiin piirroskuva arkunkantajista. Ryhmäläisten silmään se näytti keskiaikaiselta kirjailulta. Tästä syntyi idea, että olisi hauskaa laittaa arkunkantajien taustalle soimaan keskiaikainen musiikki, jonka Link sitten sävelsi.

Kappale sai osakseen suursuosion: linkin keskiaikaistyylistä Astronomiaa on kuunneltu Youtubessa nyt yli kolme miljoonaa kertaa.

Miljoonan katselukerran rajapyykki on rikki myös monilla muilla bardcore-videolla. Videoiden kommenteissa kiitellään tekijöitä ja käännetään lyriikkaa aikakaudella puhutulle keskienglannille.

Samanlaista kuuntelijakuntaa keskiajan soittajat tuskin ehtivät elinaikanaan saavuttaa, mutta suosiota ja arvostusta muusikot kyllä saivat.

”Kansa piti heistä todella paljon, muusikot soittivat torilla ja teillä, kaikenlaisissa tapahtumissa ja jopa kirkollisen messun osana. Heidän taitonsa olivat niin hienot, että jos he ilmaantuivat keskikäytävälle soittimineen, ei heitä suinkaan sieltä pois heitetty”, professori Murtomäki kertoo.

Arvostetulla ammattiryhmällä oli monta nimeä. Pohjoismaissa puhuttiin esimerkiksi leikareista ja piipareista, saksassa terminä oli pfeifer ja kelttiläisissä kulttuureissa Brittein saarilla oli bardeja – viimeisimmästä juontaa uuden Youtube-genren nimi.