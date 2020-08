Fiskars

Musiikki soi taas Suomen kesässä! On kaikki niin kuin ennenkin!

Tällainen vaikutelma ainakin syntyi viime viikolla Fiskarsissa, kun vanhalle seuraintalolle Lukaaliin kokoontui Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita sekä musiikinopiskelijoita ja maailmanluokan kapellimestareita pitämään kapellimestarikurssia. Vain siellä täällä näkyi kasvomaskeja, jotka muistuttivat korona-ajan erikoisuudesta.

Tiistaina lounastauon jälkeen Lukaalin saliin käveli melkoinen määrä kovimman kaliiberin suomalaismuusikoita: Jukka-Pekka Saraste, Pekka Kuusisto, Sakari Oramo, Klaus Mäkelä, Tero Latvala, Marko Ylönen ja monia muita.

Sitten sisään astui Jorma Panula, suomalaisen kapellimestarikoulutuksen suurnimi, joka on kouluttanut suuren osan maamme huippukapellimestareista jo 1970-luvulta alkaen. Tänään maanantaina Panula täyttää 90 vuotta.

Tästä oli kyse: Jukka-Pekka Sarasteen perustama uusi Lead-säätiö järjesti viime viikolla ensimmäistä kertaa kapellimestarikurssin, jonka osallistujat saivat musiikkiopetuksen lisäksi uraopetusta. Viikon mittaan Saraste, Oramo, Panula ja vierailevat opettajat antoivat neuvoja orkesterinjohtamisesta. Muusikot, esimerkiksi Ylönen ja Latvala, kommentoivat oppilaiden johtamista orkesterin näkökulmasta.

Xiaobo Hu johti keskiviikkona Sibeliuksen Rakastava-jousiorkesteriteosta.

Opetustilanteessa opettajat seurasivat oppilaiden otteita sivusta ja antoivat ohjaavaa palautetta omalla tyylillään. Saraste ja Oramo antoivat harkittuja täsmäohjeita: ”Olet liian kiinni partituurissa, siksi musiikki hidastuu”, kommentoi esimerkiksi Sakari Oramo erään oppilaan Haydn-tulkintaa.

Panula kulki milloin orkesterin keskellä, milloin johtamisvuorossa olevan oppilaan takana ja hiillosti kokelaita tarvittaessa armotta kitkeäkseen huonoja tapoja: ”Älä tömistä sitä koroketta, et sinä ole Bernstein!” Tai kommentoi puikkotekniikan nykivyyttä: ”Ongit liikaa!”

”Too much” on Panulan yleinen kommentti lähes kaikille oppilaille – moni yrittää näyttää soittajille liian yksityiskohtaisia ohjeita tai käyttää tarpeettoman laajoja eleitä soitettavaan musiikkiin ja kokoonpanoon nähden. ”Too much! Liikaa saatana truiskii”, Panula äksyili.

Jorma Panula täyttää 90 vuotta maanantaina 10. elokuuta.

Nuorella kapellimestarilla henkinen paine on totta kai kovimmillaan juuri orkesterin edessä seisoessa, eikä ankara kommentointi ainakaan vähennä painetta. Harva pystyy muuttamaan vaivalla harjoittelemaansa lyöntitekniikkaa lennosta ja jättämään ylimääräisiä eleitä pois. Sen Panulakin myöntää.

”Se on niin lujassa, että ei sitä yhdessä viikossa opi pois. Siihen pystyy ehkä yksi sadasta”, Panula sanoi harjoituksen jälkeen.

Jukka-Pekka Saraste, Sakari Oramo ja Klaus Mäkelä pitivät tiistain harjoituksen päätteeksi palauteistunnon kapellimestarioppilaille. Saraste antoi nuorille neuvoja Panulan kirosanojen maustaman ja tuiskahtelevan pedagogiikan kohtaamiseen.

”Hän on sellainen kuin hän oli jo 50 vuotta sitten. Yrittäkää siis ottaa kommentit retrokokemuksena, ei henkilökohtaisesti. Tällaista kommentointia voi tulla orkestereista silloin kun nuori kapellimestari joutuu orkesterin eteen, ja silloin sitä täytyy osata käsitellä oikein eikä ottaa itseensä”, Saraste sanoi oppilailleen.

Lead-säätiö vie tavallaan Panulan perintöä eteenpäin, vaikka Panula toki itsekin pitää edelleen kursseja omassa Panula-akatemiassaan. Sen hän perusti vuonna 2014 lopetettuaan kurssien pitämisen Sibelius-Akatemiassa. Saraste, Oramo ja Klaus Mäkelä ovat kaikki olleet Panulan oppilaita, ja monet Fiskarsin kurssilla opiskelevista oppilaista ovat osallistuneet jo aiemmin Panula-akatemian kapellimestarikursseille.

Jukka-Pekka Saraste opetti keskiviikkona Roman Reznikiä.

Lead-säätiön taiteellisena johtajana toimiva Jukka-Pekka Saraste ei kuitenkaan itse halua painottaa perinteen jatkamista vaan uuden näkökulman luomista.

”Ajattelen tätä kurssia enemmän Lead-säätiön pohjalta, jonka tarkoituksena on luoda oppilaille kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä on olla kapellimestari. Ei siis pelkkää käsityötaitoa, vaan myös neuvoja uravalintojen tekemiseen. Kapellimestarit joutuvat miettimään uraa usein paljon enemmän kuin monet muut muusikot ja joutuvat pohtimaan, mitkä ovat vaarallisia valintoja”, Saraste sanoo.

Uraneuvoja oppilaille antoi säätiön toinen perustaja, Jukka-Pekka Sarasteen puoliso Sarah Osa, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa orkesterihallinnossa ja managerina.

”Alun perin suunnitelmana oli ottaa kurssille enemmän muusikko-opiskelijoita kapellimestarioppilaiden lisäksi. Koronavirusepidemian vuoksi budjettimme kuitenkin pieneni, joten pystyimme tällä kertaa keskittymään enimmäkseen kapellimestareihin”, Sarah Osa kertoo.

Sarah Osa kuuluu kurssin järjestäneen Lead-säätiön perustajiin.

Pyrkimyksenä on kuitenkin jatkaa kursseja Fiskarsissa tulevinakin vuosina, ja silloin luultavasti pystytään tekemään sitäkin, mikä tänä vuonna ei onnistunut. Sarah Osa kertoo, että tavoitteena on tehdä kurssista osa Fiskarsin kulttuurielämää. Siihen liittyvät julkiset konsertit, joita on toki järjestetty jo tänäkin vuonna koronavirusrajoitusten puitteissa sekä Fiskarsissa että Lohjalla.

Tänä vuonna Fiskarsissa järjestettiin kamarimusiikkikonsertteja sekä Suomalaisen kamariorkesterin juhlakonsertti Jorma Panulan syntymäpäivän kunniaksi, ja kapellimestarikurssin oppilaat esittivät viikon aikana harjoiteltuja teoksia Lohjan kaupunginorkesterin kanssa Lohjalla ja Fiskarsissa.

Koronaviruspandemia vaikutti myös oppilaiden mahdollisuuksiin osallistua kurssille. Yhdysvalloista ja Venezuelasta kurssille hyväksytyt oppilaat eivät voineet saapua paikalle, ja eurooppalaistenkin Fiskarsin-matkassa oli omat mutkansa. Esimerkiksi Britanniasta saapuneelta opiskelijalta edellytettiin karanteenijaksoa ja koronatestiä, jotta hän pystyi osallistumaan opetukseen.

Suurin osa kurssin yhdestätoista opiskelijasta oli tällä kertaa miehiä. Mukana on vain kaksi naista. Toinen heistä on suomalais-ranskalainen Aliisa Barrière (s. 1995), joka hänkin kertoo menneensä varmuuden vuoksi kahdeksi viikoksi karanteeniin ennen kurssia.

”En halunnut ottaa sitä riskiä, että tartuttaisin täällä ketään”, hän kertoo.

Kapellimestariopiskelija Aliisa Barrière Fiskarsin Lukaalin salissa keskiviikkona. Taustalla Jorma Panula (vas.), Pekka Kuusisto, Sakari Oramo ja Ilya Ram.

Barrière aloittaa syksyllä toisen vuotensa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kapellimestariluokalla, jossa hänen professorinsa on Sakari Oramo. Hän on myös opiskellut Jorma Panulan kanssa Panula-akatemiassa.

”Olen tosi tyytyväinen siihen, että saan täällä opetusta myös Jukka-Pekka Sarasteelta, jonka kanssa en ole ennen opiskellut”, Barrière sanoo.

”He selittävät asiat eri tavoin. Jukka-Pekka on vielä aika lähellä Jorman koulua, Sakari on jo vapautunut siitä – hän on päättänyt, ettei ole joistakin asioista samaa mieltä. Mutta kyllähän heistä huomaa, että he ovat selvästi samaa koulukuntaa.”

Barrièren tavoin myös Tarmo Peltokoski (s. 2000) on Oramon oppilas Sibelius-Akatemiassa ja on opiskellut aiemmin Panula-akatemiassa.

”Olen todella tyytyväinen”, Peltokoski sanoo. ”Tällaista kurssia ei tämän jälkeen enää tule. On todella harvinaista, että kaikki nämä kapellimestarit ovat opettamassa samassa huoneessa. He ovat omia persooniaan ja voivat olla eri mieltäkin asioista.”

Tarmo Peltokoski kuunteli Roman Reznikin Stravinsky-tulkintaa keskiviikkona.

Peltokoski pitää tärkeänä myös sitä, että neuvoja tulee uransa eri vaiheissa olevilta ammattikapellimestareilta, 90-vuotiaasta Panulasta 24-vuotiaaseen Klaus Mäkelään.

”On hyvä, että he edustavat eri sukupolvia. Sarastekin on 40 vuotta vanhempi kuin Mäkelä.”

Kurssin päätteeksi keskiviikkoiltapäivänä orkesterin eteen astui Pekka Kuusisto, joka toimi kurssilla paitsi viulusolistina, myös kapellimestarioppilaana. Nuottitelineellä oli Igor Stravinskyn Dumbarton Oaks -kamarikonsertto.

Kuusisto löi musiikin käyntiin, Panula seurasi takana ja korjasi heti pystyssä sojottavan pikkusormen asennon. Sormi pysyi jatkossa tunnollisesti tahtipuikossa kiinni, vaikka lisää korjattavaa tuli melkein heti.

Pekka Kuusisto sai Jorma Panulalta neuvoja Stravinskyn Dumbarton Oaks -konserttoon.

Kuusisto johti Stravinskyn rytmisesti eläväistä musiikkia pikkutarkasti, näyttäen orkesterille jokaisen tahdin jokaisen iskun.

Panulalle tämä ei kelvannut, vaan hän ohjeisti Kuusistoa näyttämään huomattavasti vähemmän, lähinnä tahtien vahvat iskut.

”Kaikki vispaa liikaa”, Panula kommentoi.

Kuusisto mietti hetken ja kokeili tekniikanvaihdosta. ”Jos mä lyön näin, niin pystyykö ne soittamaan sen toisen --?”

”Ne perkele pystyy”, tokaisi Panula ja häipyi takavasemmalle.

Uusi yritys, kapellimestarikorokkeelta huomattavasti taloudellisempaa liikekieltä. Musiikki soi edelleen tarkasti, ehkä myös hieman vapautuneemmin.

Saraste ja Oramo nyökyttelivät vieressä.

Jorma Panula johtaa maanantaina 10.8. Vantaan viihdeorkesteria 90-vuotisjuhlakonsertissaan Temppeliaukion kirkossa Helsingissä kello 19 alkaen. Laulusolisteina ovat Olga Heikkilä ja Elja Puukko. Konsertin voi katsoa jälkikäteen Helsingin kaupunginorkesterin mobiilisovelluksessa ja verkkosivuilla.