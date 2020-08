Sarjan painopiste jää länsimaiseen tanssiin, mutta mukana on myös keskeisiä tekijöitä Afrikan mantereelta ja Aasiasta.

Kuva nykyajan tanssitaiteesta on varmasti kapea täällä Suomen perukoilla, joten peräti viisiosainen sarja on muhkea annos jo pelkästään siksi, miten monta eri näkökulmaa se pystyy tarjoamaan esittelemiensä tekijöiden kautta. Suurin osa heistä on maailmankuuluja ja merkittäviä edelläkävijöitä.

Sarjan nimi on Miksi tanssimme?, mutta se on lähinnä filo­sofinen kysymys.

Viisi vastausta kuuluu: ker­toaksemme tarinoita, rikkoaksemme rajoja, koskettaaksemme sielua, ollaksemme osa suurempaa, seksuaalisuuden vuoksi. Sarjaa luotsaa brittiläinen koreografi Akram Khan, jonka kulttuuriset juuret ovat Bangladeshissa.

Lähtökohtana on esittävä tanssitaide, mutta loppua kohden tavataan tekijöitä, jotka rikkovat rajoja nimenomaan ”tavisten” tanssikokemuksen suuntaan. Esimerkiksi klubien tanssijoita on käytetty tanssi­teosten inspiraationa, ja taviksia on osallistettu teoksiin.

Sarja alkaa aika sovinnaisesti tarinallisesta tanssitaiteesta, ja siinä korostuu baletti.

Aloitusjaksossa käydään historiassa niinkin kaukana kuin Marius Petipan alkuperäisessä Joutsenlampi-koreografiassa, josta on tehty tarkka rekonstruktio.

Painopiste jää länsimaiseen tanssiin mutta ei kuitenkaan häiritsevästi. Mukana on myös keskeisiä tekijöitä Afrikan mantereelta ja Aasiasta, ja toisaalta pohditaan ylipäätään ei-valkoisten tanssijoiden asemaa tanssiteoksissa.

Skaala on siis valtavan laaja, ja jokainen löytää varmasti omat suosikkinsa, ehkä myös inhokkinsa, koska monet tekijöistä ovat hyvin provokatorisia, kuten belgialainen Jan Fabre ja ranskalainen Olivier Dubois.

Omia elämyksiäni sarjassa ovat muun muassa intialainen Aditi Mangaldas, joka on modernisoinut kathak-tanssia, amerikkalainen Alonzo King, joka korostaa tanssijoiden persoonallisia ominaisuuksia, taiwanilainen meditatiivinen Lin Hwai-min, Amelia Rudolph, jonka ryhmä tanssii luonnon keskellä vaijerien varassa.

Oikeastaan sarjan ainoa miinus on mieskoreografien selvästi suurempi osuus, tai ainakin se on aihe, joka jää huonolle käsittelylle. Vasta viimeisessä seksuaalisuusjaksossa tavataan intialainen Padmini Chetturi, joka selittää, miksi kyllästyi perinteisen tanssin alistuvaan naiskuvaan, ja näyttää samalla, miten hän murtaa sitä. Myös saksalainen Sasha Waltz puhuu aiheesta hienosti.

Kokonaisuutena sarja kasvattaa tanssisivistystä ja ymmärrystä taidemuodon rajattomuudesta.

Miksi tanssimme? Teema klo 20 ja Yle Areena