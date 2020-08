Kun kuningatar Beatrix tökkäsi sormensa taideteokseen – takavuosien kesänäyttelysuosikki Retretti katosi kartalta, mutta nyt luolastot täyttyvät taas taiteesta

Oli aika, jolloin siellä kävivät ”kaikki”. Se oli ilmiö, mieleenpainuva kokemus ja poikkeuksellinen nähtävyys. Kolmenkymmenen vuoden ajan Punkaharjun Retretti oli paikka, jonne taiteesta kiinnostuneet suomalaiset matkasivat joka kesä. Vuosina 1983–2012 toiminnassa ollut Retretti oli aikoinaan Pohjoismaiden suurimpia ja tunnetuimpia näyttelykeskuksia ja niin suosittu, että se rikkoi monena vuotenaan kävijäennätyksensä.

Sen ehdoton vetonaula oli suuri taiteelle pyhitetty luolasto.

Etelä-Savossa sijainnut Retretti oli niin houkutteleva kulttuurikohde, että presidentitkin veivät sinne mielellään arvovaltaisia valtiovieraitaan.

Ruotsin kuningatar Silvia ja kuningas Kaarle Kustaa vierailivat Savonlinnassa ja Punkaharjun Retretissä vuonna 1989 ja pääsivät purjehtimaan presidentti Mauno Koiviston ja Tellervo Koiviston kanssa.

Vuonna 1989 Mauno ja Tellervo Koivisto matkasivat Retrettiin mukanaan Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia. Seuraavana vuonna presidenttipari vei Retrettiin Japanin prinssi Takamadon, ja vuonna 1995 oli Hollannin kuningatar Beatrixin vuoro. Silloin presidenttinä oli Martti Ahtisaari.

”Retretin luolien hämyssä kuningatar tutustui Heijastumien virta -näyttelyyn. Häntä kiehtoi etenkin Kai Rentolan teos Kirjokannet. Beatrix innostui kastamaan sormensa sen veteen nähdäkseen heijastuksen teoksen pohjalla. ’Hauskaa’, hän totesi ja kehotti Ahtisaartakin kokeilemaan.

Presidentti kastoi oman sormensa veteen ja tarjosi kuningattarelle nenäliinaa sormen kuivaamiseksi”, Helsingin Sanomat raportoi vierailusta paikan päältä.

Japanin prinssi Takamado tutustuu Retretin taiteisiin vuonna 1990 seuranaan presidentti Mauno Koivisto.

Retretti vakiinnutti asemansa kesänäyttelynä, jonka kävijöille oli tarjolla kansainvälisen kuvataiteen klassisia nimiä sekä kotimaisen muotoilun ja taidegrafiikan tuoreita aikaansaannoksia.

Edvard Munchin taidenäyttely oli Retretissä vuonna 1999.

Vuosien saatossa siellä nähtiin muun muassa Salvador Dalín, Edvard Munchin, Ilja Repinin, Henri Matissen, Marc Chagallin ja Wassily Kandinskyn näyttelyt.

Mutta sitten tuli konkurssi, josta Retretti ei enää selvinnyt. Lappu pantiin luukulle vuonna 2012.

Nyt vuosien hiljaiselon jälkeen paikkaa ollaan jälleen herättelemässä henkiin.

Nimikin on uusi: Saimaan Taideluola, Art Cave Saimaa.

”Se luola vähän niin kuin tipahti minun syliini”, Sinikka Mäkelä sanoo.

Hän on entisen Retretin luolaston ja sen maanpäälliset alueet ja kiinteistöt omistavan Tuunaansaaren Luola oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Saimaan Taideluolan kehittäjä ja vetäjä.

Taiteesta ja kulttuurista kiinnostunut Sinikka Mäkelä on halunnut palauttaa Retrettinä aiemmin tunnetun taidekeskuksen entiseen loistoonsa. Kuva: Jonne Heinonen / HS

Yhtiö on osa Mäkelä-konsernia, jonka omistaa Sinikka Mäkelän puoliso, sijoittaja Kai Mäkelä. Sinikka Mäkelä alkoi hoitaa konsernin liikeasioita hänen puolisonsa sairastuttua viisi vuotta sitten.

Taiteesta ja kulttuurista kiinnostunut Sinikka Mäkelä halusi palauttaa taidekeskuksen entiseen loistoonsa.

”Kyllähän se on ollut surullinen asia, että se luolasto on ollut pimennossa. Olen surrut sitä ihan oikeasti. Ja jotainhan sille täytyy tehdä. Se täytyy joko myydä tai yrittää kunnostaa.”

Luolasto kätkee sisäänsä suuria saleja ja labyrinttimaisia käytäviä lähes puolentoista kilometrin matkalta. Tilaa maan alla on 5 500 neliömetrin verran.

Kai Mäkeläkin ehti Retretin konkurssin jälkeen miettiä luolastolle erilaisia käyttökohteita, mutta mikään suunnitelma ei koskaan oikein saanut tulta alleen.

”Muun muassa ortodoksikirkko oli kiinnostunut. He olisivat tehneet siitä pyhiinvaelluskirkon”, Sinikka Mäkelä kertoo.

Sinikka Mäkelä päätti aloittaa luolaston remontoimisen viimein vuonna 2018. Jo vuosi sitten kesällä taidetoimintaa käynnisteltiin hyvin pienimuotoisesti Art up -nimisellä kulttuurifestivaalilla.

Saimaan Taideluolan avajaisia oli tarkoitus viettää isosti jo tänä kesänä mutta muun muassa koronavirusepidemian aiheuttama epätietoisuus on viivästyttänyt saneerausaikataulua. Silti osa taideluolastosta ja maanpäällisestä kulttuuripuistosta päätettiin avata yleisölle pika-aikataululla nyt heinäkuussa.

Luolastossa on esillä muun muassa kiinalais-suomalaisen taiteilijan Canal Cheong Jagerroosin, Meeri Hiltusen, Suvi Parrillan sekä Anni Murtosaaren teoksia. Maan päällä on paikallisen Ars Nova ry:n taiteilijoiden ja ympäristötaiteilijoiden teoksia. Taideluolan lyhyt kausi alkaa olla tältä kesältä pian ohi, sillä se sulkee ovensa 14. elokuuta.

Yksi keskeinen osa Saimaan taideluolan tämän kesän näyttelyä on Kalevala-teema, jota käsitellään luolastossa näyttävästi modernin digitaiteen avulla täydennettynä klassisilla digitaalisesti esille tuoduilla teoksilla

Yksi keskeinen osa tämän kesän näyttelyä on Kalevala-teema, jota käsitellään luolastossa näyttävästi modernin digitaiteen avulla. Juuri digitaalisuus on se suunta, johon Mäkelä haluaa luolaansa johdattaa.

Digitaide mahdollistaa Mäkelän mukaan uusia asioita ja sopii hyvin luoliin. Siksi Saimaan Taideluolasta suunnitellaankin nimenomaan digitaalista elämyskeskusta, joka olisi avoinna ympäri vuoden.

”Luolasto on sen verran kostea, että siellä ei voi ripustustaidetta ollakaan, mutta klassista taidettahan voi esittää myös digitaalisesti. Luolastossa voi olla veistoksia, keramiikkaa tai digitaidetta. Digitaide ja valotekniikka mahdollistavat kaikenlaisia kokeiluja ja luola näyttää aina erilaiselta, kun eri taiteilijat tulevat sinne”, Mäkelä sanoo.

Hologrammi-Apocalyptica esiintyy Saimaan taideluolan konserttisalissa.

Uuden tekniikan myötä luolastoon kuuluvassa Kalliosalissa on esimerkiksi voinut tänä kesänä seurata Apocalyptican hologrammikeikkoja.

Kuuluisa Kalliosali oli jo Retretin aikana ahkerassa konserttikäytössä, ja vuodesta 2018 siellä on järjestetty taas säännöllisesti keikkoja paikallisen Luola Eventsin toimesta.

Luolasto ehti olla tyhjillään yhteensä kuusi vuotta. Sitä on koko ajan perushuollettu, mutta silti sen ottaminen uudelleen käyttöön vaatii massiivisen remontin. Siksi lähes puolet luolastosta on edelleen suljettuna.

Toimitusjohtaja Pekka Nurmisen mukaan ensi kesään mennessä luolastossa on tarkoitus saada valmiiksi tarvittavat kattojen lujitukset, toteuttaa sprinklerijärjestelmä ja muut turvallisuusvarmistukset sekä uusia luolaston LVIS-tekniikka. Luolasto myös varustetaan projektoreilla, kameroilla ja muilla pc- ja av-laitteilla.

Anni Murtosaaren Roots-teos.

Mäkelän mukaan remonttiin on tähän mennessä uponnut runsaat kolme miljoonaa euroa, ja lopullinen saneerauskustannus on arviolta noin kuusi miljoona euroa.

Viime vuonna alueelta purettiin iso osa vanhoista maan päällä olleista, jo huonokuntoisista rakennuksista. Niiden tilalle suunnitellaan tulevaisuudessa uutta kulttuurikeskusta ja hotellia.

Mäkelä myöntää, että luolan kunnostushanke ei vielä vuoden alussa tuntunut yhtä uhkarohkealta suunnitelmalta kuin nyt.

”Sen jälkeen kun koronavirus tuli, se on alkanut vaikuttaa hullulta. Mutta päädyttiin kuitenkin siihen, että kun ollaan aloitettu, niin eiköhän se luolasto nyt kunnosteta. Olisi hirveän sääli, jos se jäisi käyttämättä, kun se on niin ainutlaatuinen.”

Jos kaikki saneeraukset saadaan tehtyä talven aikana suunnitelmien mukaan, Taideluolan virallisia suuria avajaisia vietetään uusin näyttelyin ensi kesänä.

Retretin taidekeskuksen perusti aikoinaan Pekka Hyvärinen. Sen ensiaskeleet otettiin 1970-luvun lopulla, jolloin Hyvärinen järjesti taidenäyttelyitä aluksi Punkasalmen ala-asteella. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin jo toisena kesänä 1979, että Retretin näyttelyn kunnianhimoisena tavoitteena on kehittyä maan suurimmaksi taidekeskukseksi ja valtakunnalliseksi edustustapahtumaksi Savonlinnan oopperajuhlien rinnalle.

Lidia Yovleva (vas.), Riitta Uosukainen ja Raija Rymin Ilja Repin -näyttelyn avajaisissa vuonna 1989.

Jo kolmantena kesänä Punkaharjulla oli esillä esimerkiksi Salvador Dalín teoksia, mikä oli siihen aikaan harvinaista.

Heti alusta asti näyttelyt saivat kehuja hyvästä tasosta, mutta koulurakennukseen viritettyjä näyttelytiloja moitittiin huonoiksi. Oli selvää, että teokset tarvitsivat kunnolliset puitteet.

Retretin taidekeskuksen ensimmäiset omat tilat saatiin viimein käyttöön 1983, jolloin uusi aika alkoi Albert Edelfeltin näyttelyllä.

Ruotsin kuninkaallisetkin tuotiin katsomaan Retrettiä jo heti avajaiskesänä.

”Punkaharjulla ei kuningasparille jäänyt epäselväksi, kuka on suomalaisten mielestä ainoa tosi taiteilija. Vielä tiistaina ei kuningas Kaarle XVI Kustaa tuntenut Albert Edelfeltiä, mutta viimeistään Retretissä vieraille valkeni kosmopoliitin porvoolaispojan, monien Euroopan monarkioiden hovimaalarin värikäs elämäntyö”, Helsingin Sanomat kirjoitti.

Presidentti Mauno Koivisto (vas.) esittelee vasta avattua Retretti Ruotsin kuningasparille, kuningatar Silvialle ja Kuningas Kaarle Kustaalle vuonna 1983.

Seuraavana vuonna Pekka Hyvärinen alkoi suunnitella ja rakennuttaa Retretille lisätiloja kallion sisään.

Hän oli innostunut maailmalla olevista erilaisista kallioluolista ja saanut niistä virikkeitä omalle idealleen. Ainakaan siihen aikaan ei tiettävästi ollut olemassa samanlaista puhtaasti taiteelle louhittua ja taiteen ehdoin suunniteltua luolaratkaisua.

Retretin kävijämäärät kasvoivat jatkuvasti vuosikausia. Yksi huippuvuosista oli 1989, jolloin Ilja Repinin näyttelyn näki noin 235 000 vierasta. Kaksi vuotta aiemmin ollut Rubens-näyttely houkutteli sekin paikalle muhkeat 190 000 vierasta.

Retretin historiaan mahtuu useampia konkursseja ja omistajavaihdoksia.

Vähitellen kävijämäärät alkoivat hiipua, sillä rahaa houkuttelevien näyttelyiden kasaamiseen alkoi olla käytössä entistä vähemmän. Lopulta päärahoittaja Nordea lopetti tuen kokonaan. Punkaharjun kunnalle konkurssi tuli yllätyksenä ja Retretin tarun päättymistä kuvailtiin ”kansalliseksi katastrofiksi”.

Vuonna 1996 Retretin kesän päänäyttely esitteli aarteita tsaarien Venäjältä: kruununjalokiviä, koruja, aseita, ikoneita ja ruhtinaallisia pukuja.

Retretti-tuotenimen omisti taidekeskuksen toiminta-aikana Campus Artis -säätiö. Tätä nykyä nimi kuuluu Retretti oy:lle, jonka omistaa Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö. Se ei ole toistaiseksi ollut innokas luovuttamaan Retretti-nimeä Mäkelän perustamalle taide- ja kulttuuritoimintaa jatkavalle Art Up Kulttuuriyhdistykselle.

”Olisimme olleet halukkaita ostamaan tai saamaan sen nimen tai tekemään yhteistyötä, mutta jostain syystä sitä ei haluttu meille luovuttaa. Syytä en tiedä. Kävimme neuvotteluja hyvässä hengessä, mutta silti vastaus oli aika tyly. Siinä asiassa ei päästy eteenpäin”, Mäkelä kertoo.

Kuntoutussairaalasäätiön toimitusjohtaja Hannu Ronkainen sanoo, että Retretin toiminnalle olisi hyväksi kolmen asian toteutuminen: Punkaharju, luolasto sekä kansainvälisesti korkeatasoiset ja tunnetut näyttelyt.

”Ne ovat meidän mielestämme asioita, joihin Retretti liittyy, ja haluamme sen nimen brändiarvon säilyvän”, Ronkainen sanoo.

”Olemme pitäneet hyvin tärkeänä, että tunnettua taidetta pystyttäisiin tuomaan esille. Nythän se on lähinnä ollut sitä, että tuodaan uutta taidetta esille, mikä on arvokasta ja tärkeää sekin. Mutta näemme myös, että klassisia taideteoksia pitäisi pystyä esittämään Retretti-nimen alla, kuten aikoinaan on tehty.”

Ronkaisen mukaan heillä ei ole mitään yhteistyötä vastaan, vaan he ovat valmiita harkitsemaan asiaa uudelleen, kunhan saavat lisäinformaatiota.

”Olemme aina valmiita keskustelemaan ja neuvottelemaan, mutta osapuolten pitää päästä asiassa yhteiseen näkemykseen”, hän sanoo.

”Ajattelemme asiaa myös liiketaloudellisesti. Meidän on pystyttävä varmistumaan, että jos annamme Retretin nimen käyttöön, sen alla toiminnan on oltava taloudellisesti kestävää. Toki riskejä liittyy aina, mutta toiminnalle täytyy olla riittävä rahoitus.”

Kuvanveistäjä Olavi Lanun 1980-luvulla tekemiä veistoksia on yhä nähtävillä. Tässä Lanun kivimies valaistuna luolastossa.

Mäkelän mukaan tämä kesä tulee olemaan heille tappiollinen osittain koronaviruksen takia ja osittain siksi, että tieto Saimaan Taideluolasta ei ole vielä levinnyt tarpeeksi. Hän uskoo silti vahvasti, että ihmiset tulevat kyllä tulevaisuudessa löytämään paikan.

”Ne, jotka ovat löytäneet, ovat olleet ihastuneita ja kertoneet kavereilleen. Se vain vie aikaa. Minkä tahansa uuden asian kanssa pitää pari vuotta lämmitellä. Nimi Saimaan Taideluola on vielä ihmisille outo. Jos se olisi Retretti, moni tietäisi.”

Olavin Lanun 1987 valmistunut isokokoinen veistos Siirtolohkare on yhä entisellä paikallaan Retretin junaseisakkeella. Se toimii matkustajien sadekatoksena.

Punkaharjulla Mäkelä kertoo viettäneensä aikaa joka kesä 1970-luvulta lähtien, joten lähes kaikki Retretin näyttelytkin on tullut aikoinaan koluttua. Niistä hänen ehdoton suosikkinsa oli Ilja Repin. Se oli jotain mykistävää, Mäkelä sanoo.

”Myös Ekku Peltomäen valoshow jäi mieleen, se oli vaikuttava. En tiedä, olisiko se alitajuisesti vaikuttanut siihen, että nämä valot nyt kiinnostavat minua.”

Mäkelälle Saimaan Taideluolan luotsaaminen ja kehittäminen on ollut hyppäys uuteen maailmaan, sillä oman päivätyönsä hän on tehnyt aivan eri alalla kuin miehensä, psykoterapeuttina. Hän on tehnyt paljon töitä etenkin vauvaperheiden hyvinvoinnin eteen ja on yksi viisi vuotta sitten syntyneen Vauva-Suomi ry:n perustajista.

Mäkelä kokee siirtymisen bisnesmaailmaan sujuneen häneltä yllättävän helposti.

”Minulla on asiantuntevia ihmisiä tiimissä mukana ja työntekijöitä, jotka ottavat selville asioita ja pystyvät ratkaisemaan erilaisia kysymyksiä, ettei kaikkea tarvitse ratkaista itse.”

Saimaan Taideluola on avoinna 14.8. saakka päivittäin klo 10–18.

Kalevala-teema on esillä Saimaan taideluolassa.