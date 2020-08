Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy ehti lyhyen virkakautensa aikana pitämään ­useamman historiaan jääneen puheen.

Virkaanastujaisissaan hän kehotti amerikkalaisia kysymään mitä nämä voisivat tehdä maansa puolesta sen sijaan, että kysyisivät, mitä maa voi tehdä heidän puolestaan.

Berliinissä puheen päätti lausahdus ”Ich bin ein berliner”.

Dokumentissa Kennedyn viimeinen puhe (JFK The Last Speech, USA 2018) muistellaan JFK:n viimeiseksi jäänyttä puhetta. Sen presidentti piti lokakuussa 1963 Amherst Collegessa, kuukausi ennen salamurhaa.

Puhe oli kunnianosoitus samana vuonna kuolleelle runoilija Robert Frostille.

Iäkäs runoilija oli kuulunut JFK:n tukijoihin, ja presidentti oli vuorostaan mielellään siteerannut tätä omissa puheissaan.

Yleissivistävä, yksityinen oppilaitos edusti Kennedylle jonkinlaista opinahjon ideaalia: se valmisti opiskelijoitaan näkemään elämän laajempana kokonaisuutena.

Tai näin ainakin collegen alumnit haluavat asian dokumentissa nähdä. Heille Kennedyn puhe oli ikimuistoinen. Useimmilla se vaikutti elämänpolun valintaan.

Moni uskaltautui valitsemaan sen vähemmän kuljetun, vähän kuin Frostin runossa The Road Not Taken.

Dokumentti ei jumitu retoriikan analyysin, ja hyvä niin. Puheen ympäriltä paljastuu paljon kiinnostavaa. Entisten opiskelijoiden tarinoihin tosin uppoudutaan vähän liikaakin, ja Kennedy haihtuu jonnekin taustalle.

Kennedyn ja Frostin suhteesta dokumentti kertoo yllättäviä puolia. Senkin, että kaksikolle tuli pieni välirikko hieman ennen Frostin kuolemaa.

