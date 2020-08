Whitesnake- ja Black Sabbath -muusikot muistavat sunnuntaina kuollutta tuottajaa

Muusikot surevat sosiaalisessa mediassa Martin Birchiä, brittiläistä musiikkituottajaa, joka työskenteli muun muassa Deep Purplen, Iron Maidenin ja Black Sabbathin kanssa. Birch kuoli sunnuntaina 71 vuoden ikäisenä.

Whitesnake-yhtyeen laulaja David Coverdale sanoi Birchin olleen valtava osa hänen elämäänsä.

Osaa otti myös Black Sabbathin Geezer Butler, jonka mukaan Birch oli loistava tuottaja.

Ronnie Dion leski Wendy Dio kirjoitti puolestaan Birchin olleen legendaarinen tuottaja ja hänen edesmenneen miehensä hyvä ystävä. Anthrax-rumpali Charlie Benante sanoi Birchin tuottaneen hänen elämänsä soundit.

Birch aloitti uransa 1960-luvulla Fleetwood Macin äänimiehenä. Myöhemmin hän erikoistui raskaaseen rockiin ja työskenteli muun muassa Iron Maiden -yhtyeen kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Klassikkolevy Number of the Beast on hänen käsialaansa.

Lempinimellä ”Rehtori” tunnettu tuottaja työskenteli myös Rainbow’n, Blue Oyster Cultin ja Whitesnaken kanssa. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1992.