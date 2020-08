Kouvolan kaupunki harkitsee maakuntaorkesteri Kymi Sinfoniettan saamien avustusten leikkaamista tai jopa lakkauttamista. Asia käy ilmi Kouvolan Sanomien haltuunsa saamasta ohjausryhmän luonnospaperista, jossa on kaavailtuna kaikkiaan 52 säästöesitystä.

Säästöesitysten listalla on Kouvolan ja Kotkan kaupunkien yhteisorkesteri Kymi Sinfonietta. Kaupunginhallituksen asettaman ohjausryhmän loppuraporttiluonnoksen liitteissä Kymi Sinfoniettalle esitetään kolmea vaihtoehtoa: orkesterin saamaa kaupungin avustusta pienennettäisiin 20 prosenttia tai 50 prosenttia, tai avustus poistettaisiin kokonaan.

Kouvolan kaupungin avustus Kymi Sinfoniettalle oli vuonna 2019 suuruudeltaan 642 000 euroa.

Säästöehdotukset ovat toistaiseksi luonnostasolla. Mahdollisia päätöksiä puidaan myöhemmin syksyllä.

Kymi Sinfoniettan toimitusjohtajan Riikka Luostarinen kertoo, ettei itse ole nähnyt raporttiluonnosta, jossa säästöjä ehdotetaan. Käytännössä orkesterin saaman tuen pienentäminen tarkottaisi kuitenkin sitä, ettei Kymi Sinfonietta voisi toimia enää nykyisessä muodossaan ja kokoonpanossaan.

”Jos toinen omistajista näin merkittävästi vähentää, se tietää, ettei orkesteri voisi jatkaa nykyisen kaltaisena.”

Luostarisen mukaan orkesterin perusrahoituksesta leikkaaminen pienentäisi palkkoihin käytettävissä olevaa summaa, mikä tarkottaisi kokoonpanon pienentämistä.

Kun orkesterin rakenne muuttuu, muuttuu myös ohjelmisto.

Palkkakustannuksista leikkaaminen voisi lisäksi johtaa ikävään kierteeseen, sillä orkesterien valtionosuudet määriytyvät palkkakustannusten mukaan, Luostarinen sanoo.

Ongelmaksi muodostuisi myös yhteisomistus Kouvolan ja Kotkan kaupunkien välillä, koska kaupunkien avustusten on oltava sovitussa suhteessa.

”Yhteisomistuksen vuoksi toinen kaupunki ei voi maksaa huomattavasti vähemmän kuin toinen”, Luostarinen sanoo.

Tällä hetkellä Kotka osuus Kymi Sinfoniettan avustuksista on 55 prosenttia ja Kouvolan on 45 prosenttia.

Jo täksi vuodeksi Kouvolan kaupunki on leikannut orkesterin rahoitusta 10 prosentilla. Luostarinen toteaa, että rahoitusta on jo vuosien ajan vähitellen leikattu tai se on pysynyt samana. Vuosi 2018 oli poikkeus, jolloin rahoitusta lisättiin. Toimitusjohtaja toteaa, että orkesteri on aina toiminut niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista.

”Ei meidän budjetissamme ole ylimääräisiä rahoja, joista voisi leikata”, Luostarinen sanoo.