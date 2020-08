Kerrostalon parkkipaikalla Etelä- ja Pohjois-Haagan rajamailla seisoo hämmästynyt viisikko. Roskiksien takaa leijailee joutseneksi pukeutunut balettitanssija, joka nousee kärkitossuilleen asvaltoidulla parkkipaikalla. Taustalla soi Camille Saint-Saënsin Joutsen. Kansallisbaletin tähtitanssija Minna Tervamäki liihottaa tutu päällään muutaman minuutin mittaisen Kuolevan joutsenen koreografian.

Päivi Otranen on sanaton ja pyyhkii hämmentyneenä kostuneita silmäkulmiaan.

”Vau”, hän huokaa.

On Taidelahja-viikonlopun sunnuntai ja Tiina Sund on tilannut tädilleen lahjaksi taide-elämyksen. Minna Tervamäellä on viikonlopun aikana yhteensä 16 miniesitystä. Viikonlopun aikana 18 eri taidealojen ammattilaista kiertävät ympäri Helsinkiä antamassa taide-elämyksiä ihmisten kotipihoilla. Yhteensä lahjoja annetaan noin 300. Mukana on niin tanssijoita, runonlausujia, sirkustaiteilijoita kuin muusikoitakin.

Sund kertoo tilanneensa Helsingin juhlaviikonlopun ja Helsingin Sanomien yhteistyössä järjestetyltä tapahtumalta kotipihalleen lahjan tädilleen sekä tämän miehelle. He ovat saapuneet Imatralta kylään.

Ennen esitystä Päivi ja Arto Otranen ovat odottaneet jännittyneinä sisällä. Sund oli paljastanut, että jokin yllätys on hetken päästä luvassa ja että nenäliinat kannattaa napata mukaan. Heidän lisäkseen taidehetkestä ovat paikan päällä nauttimassa Sundin lapset Meri ja Linn.

”Tää on mun keikkabussi”, balettitanssija Minna Tervamäki tokaisi. Kärkitossut hän joutui riisumaan ajomatkojen ajaksi.

Kansallisbaletista vuonna 2012 eläköityneelle Minna Tervamäelle asvaltti ei ole tutuin tanssialusta, mutta se menettelee.

”Asvaltti toimii ihan hyvin. Joutsenkaan ei voi aina vaatia, mihin hän laskeutuu”, Tervamäki sanoo ja pitää roolinsa yllä koko kohtaamisen ajan.

Hän pitää tärkeänä, että taideteoksia tuodaan ihmisten luokse.

”Ihminen, joka ei voisi kuvitella menevänsä katsomaan balettia, voi tätä kautta saada sytykkeen eri lailla taiteeseen.”

Tervamäen mukaan Taidelahjojen intiimit kohtaamiset ovat merkityksellisiä myös tanssijalle itselleen.

”Tämä on todella elämyksellistä myös taiteilijalle.”

Seuraavaksi vuorossa on sirkusta Vartiokylänlahden lähellä. Leevi Eerikäisellä on 18-vuotissyntymäpäiväjuhlat menossa. Aamu alkoi brunssilla Helsingin keskustassa ja nyt omakotitalon terassille ovat saapuneet Arja-mumma ja Juha-vaari kahvittelemaan juhlan kunniaksi.

Isä Juha Eerikäinen kertoo, että hän halusi muistaa poikaansa myös aineettomalla lahjalla. Leevi Eerikäinen on harrastanut klassisen kitaran soittoa yli kymmenen vuotta, minkä vuoksi taidelahja tuntui isästä sopivalta muistamiselta. Juha Eerikäinen ei kuitenkaan saanut tietää etukäteen, kuka taiteilija tai mikä taidelaji olisi luvassa. Taidelahjojen ideana onkin, että esiintyjä pysyy salaisuutensa siihen hetkeen saakka, kunnes taiteilija astelee kotipihaan.

Jonglööri Olli Vuorinen (oik.) taiteili Leevi Eerikäisen (oik. alhaalla) 18-vuotispäivillä. Esitystä ihastelivat myös Arja Lanu (vas.), Juha Lanu, Juha Eerikäinen ja Satu Lanu.

Paikalle porhaltaa jonglööri Olli Vuorinen, joka esittää kaksi lyhyttä esitystä keilojen ja kuuden renkaan avulla. Esityksen jälkeen isovanhemmat hukuttavat ihastuksissaan taiteilijan kysymyksiin. Vuorinen kertoo joukolle aloittaneensa sirkusharrastuksen noin kymmenvuotiaana. Intohimo vei hänet opiskelemaan nykysirkusta Ranskaan korkeakoulutasoiseen oppilaitokseen.

Perhe tarjoaa useaan otteeseen synttärikakkua ja kahvia esiintyjälle. Vuorinen joutuu kieltäytymään, sillä sormet punertavat yhä edellisessä paikassa tarjotun mustikkapiirakan jäljiltä.

Äiti Satu Lanu pakkaa kuitenkin pieneen pussukkaan matkaevääksi Veera-tyttären leipoman kauralastun ja palan taatelikakkua.

Tanssija Katja Koukkula esiintyi omenapuiden alla Lady F:n hahmossa cembalomusiikin soidessa taustalla.

Länsi-Pakilassa omakotitalon ulkoseinällä loistavat noin puolen metrin korkuiset, puiset kirjaimet. Talon isäntä Jorma Ryynänen on taiteillut siihen rakkaudenosoituksen: E sydän J. Kodin seinällä loistavat toukokuussa 45-vuotishääpäiväänsä juhlistaneen avioparin etunimien alkukirjaimet.

”Me olemme Helsingin toiseksi onnellisin pariskunta. Jos joku haluaa olla kaikkein onnellisin, niin meille riittää kakkossija”, isäntä kertoo hymyssä suin.

Jorma Ryynänen on tilannut vaimolleen Eliisa Ryynäselle lahjaksi taide-esityksen. Pari saa nauttia Katja Koukkulan cembalomusiikkiin tekemästä tanssiesityksestä.

Jorma Ryynänen oli tilannut taidelahjan vaimolleen Eliisa Ryynäselle. Pari juhli 45-vuotishääpäiväänsä keväällä.

Eliisa Ryynänen kertoo aluksi hieman jopa säikähtäneensä, kun kuuli miehensä tilaamasta lahjasta. Jännitys muuttui kuitenkin esityksen jälkeen ihastukseksi. Taidelahja on parille yksi tapa juhlistaa 45-vuotista avioliittoaan.

Mikä on parin pitkän suhteen salaisuus?

”Samanlaiset arvot, yhteinen suunnistusharrastus sekä myös omat harrastukset”, Eliisa Ryynänen kertoo.

Jorma Ryynänen lisää, että heillä on yhteinen tausta. Molemmat ovat kotoisin maaseudulta ja molemmille koulutus on ollut aina tärkeä asia.

Sirkustaiteilija Miradonna Sirkka kertoo lajikseen muoviputket. Sirkka sanoo, että hänen esityksensä on enemmän läsnäoloa ja kohtaamista painottava performanssi kuin ”temppukonemainen” sirkusesitys. Sameli Sivoselle taidelahjan tilasi hänen hyvä ystävänsä.