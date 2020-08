Taukohuoneen pöydällä on persikka. Turkoosiasuinen sairaanhoitaja ottaa siitä haukun.

”Anteeksi, syöt persikkaani”, sanoo toinen sairaanhoitaja samanlaisessa univormussa.

Persikansyöjä vastaa, ettei nähnyt hedelmässä nimeä. ”Kuka niin tekisi? Laittaisi nimen persikkaan?” sairaanhoitaja kysyy.

Tilanne kuumenee. Persikansyöjä nousee tuolilta sairaanhoitajan eteen ja kysyy kädet puuskassa, mitä hän aikoo tehdä asialle. ”Oletko kuuro!”.

”En”, sairaanhoitaja vastaa ja räpäyttää kerran silmiään. ”Mietin vain kaikkia niitä asioita, joita aion tehdä asialle.”

Koomisen kylmäävä kohtaus on Ryan Murphyn uuden Ratched-sarjan trailerista. Syyskuun 18. päivä Netflixissä alkava sarja kertoo yhdestä elokuvien tunnetuimmasta pahiksesta, Yksi lensi yli käenpesän ylihoitaja Mildred Ratchedista. Sarjassa sadistihoitaja Ratchedia esittää muun muassa American Horror Story -sarjasta tunnettu näyttelijä, Emmy-palkittu Sarah Paulson.

Persikan vienyt sairaanhoitaja ei ole suinkaan ainoa, joka joutuu sarjan trailerissa Ratchedin pelottelun kohteeksi.

Supertuottajaksi tituleerattu Ryan Murphy on kertonut Ratchedin olevan prologi Ken Keseyn vuoden 1962 klassikkoromaanille Yksi lensi yli käenpesän ja Miloš Formanin samannimiselle elokuvalle vuodelta 1975.

Formanin elokuva voitti parhaan elokuvan, miespääosan, naispääosan, ohjauksen ja käsikirjoituksen Oscar-palkinnot. Suomessa Yksi lensi yli käenpesän oli katsotuin elokuva vuoteen 1998 asti, kunnes Titanic ohitti sen katsojamäärissä.

Elokuvassa Jack Nicholsonin näyttelemä Randle McMurphy keplottelee itsensä mielisairaalaan välttääkseen vankilan. Nopeasti McMurphy huomaa, ettei mielisairaala ole sen parempi paikka.

Nyt pääosassa on McMurphyn sairaanhoitaja Mildred Ratched. Miten sairaanhoitajasta syntyi sadistinen hirviö?

Louise Fletcher voitti Oscar-palkinnon Mildred Ratchedin roolistaan vuoden 1975 elokuvasta Yksi lensi yli käenpesän.

Ryan Murphy kertoi Vanity Fairille, että hän halusi luoda Ratchedille oman tarinan. Formanin elokuvassa Louise Fletcherin esittämästä kieroutuneesta hoitajasta tuli synonyymi institutionaaliselle vallan väärinkäytölle. Murphy halusi mennä syvemmälle.

”Kun ihmiset ajattelevat Ratchedia, he ajattelevat hänen olevan sulkeutunut, julma ja piittaamaton. Oli mielenkiintoista luoda hänestä tunteellinen hahmo, miettiä jokainen pieni yksityiskohta hänen lapsuudestaan, suhteistaan ja seksuaalisuudestaan”, Murphy kertoi lehdelle heinäkuussa.

Tarinan luominen elokuvapahikselle on eittämättä Ryan Murphyn erityisalaa. Ohjaaja Brad Falchukin kanssa yhteistyössä luotu American Horror Story -kauhusarja keräsi uskollisen fanijoukon. Sarjasta on tekeillä 10. kausi, jonka on määrä tulla ulos vuonna 2021.

Muun muassa Basic Instinct -elokuvista tuttu Sharon Stone näyttelee Ratchedissa rikasta perijätärtä.

Trailerin perusteella Ratched muistuttaa vahvasti American Horror Storyä värimaailmaltaan, musiikiltaan, hahmoiltaan ja vinoutuneelta huumoriltaan.

Rooleissa nähdään Paulsonin ja Judy Davisin lisäksi muun muassa Sharon Stone, joka esittää omalaatuista perijätärtä Lenore Osgoodia. Neljällä American Horror Story -kaudella näytellyt Finn Wittrock esittää massamurhaajaa, ja Jon Jon Briones esittää lääkäriä, joka määrää potilaansa kyseenalaisiin hoitoihin. Sinkkuelämää-sarjan Mirandana tunnettu Cynthia Nixon on myös keskeisessä roolissa.

Ratched valmistuu osana Ryan Murphyn ja Netflixin 300 miljoonan dollarin eli reilun 250 miljoonan euron arvoista viiden vuoden jättisopimusta. Vuonna 2018 solmittu sopimus on arvokkain, mitä television historiassa on tiettävästi koskaan tehty yhden tekijän kanssa. Murphyä on siksi kutsuttu ”television vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi”.

Netflix selvästi luottaa Murphyyn, eikä ihme. 54-vuotias ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja luonut on luonut monia katsottuja sarjoja, kuten Gleen, American Crime Storyn, Feudin ja Posen. Läpimurtonsa Murphy teki vuonna 2003 Muodon vuoksi -sarjallaan. Plastiikkakirurgeista kertova sarja voitti yhden Emmyn ja Golden Globen.

Tuottelias Murphy teki musikaalikomedia Gleetä yhteensä kuusi kautta, ja plastiikkakirurgeista kertova Muodon vuoksi pyöri televisiossa niin ikään kuuden kauden verran vuosina 2009–2010. Netflixille Murphy on tehnyt jättisopimuksensa aikana jo kaksi kautta The Politiciania, sekä minisarja Hollywoodin.

Murphyn sarjoissa on tunnistettava, omalaatuinen tyyli. Tavaramerkkinä voi pitää jonkunlaista vinksahtaneisuutta, eriskummallisia hahmoja ja suureellisuutta niin miljöössä kuin musiikissa. Murphyllä on myös tapana kierrättää samoja näyttelijöitä eri sarjoissa.

Kiitosta hän on saanut etenkin siitä, miten hän esittää sarjoissaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Esimerkiksi 1980-luvun ballroom- ja drag-kulttuurista kertovaan Poseen otettiin merkittäviin rooleihin tuntemattomia nimiä, jotta transhahmoja esittävät näyttelijät, jotka ovat itsekin transihmisiä.

The Guardianin haastattelussa Murphy kertoo, että häntä on aina kiinnostanut kertoa tarinoita vähemmistöön kuuluvista ihmisistä, sillä hän itsekin koki syrjintää uransa alussa. Murphy ei saanut omia käsikirjoituksiaan läpi, koska niiden sanottiin olevan ”liian homomaisia”.

”Kirjoitin tai loin sellaisia sarjoja, joita todella halusin katsoa. Niissä oli väistämättä homo- tai transhahmoja ja muita vähemmistöjä. Tein heistä päähenkilöitä sivuroolien sijaan, koska niin tein omassa elämässänikin”, Murphy sanoi.

Aina hän ei ole ollut yhtä tiedostava kuin nykyään. Siinä missä Pose on saanut kiitosta transhahmojen esittämisestä tavalla, jossa he ovat yhtä tärkeitä ja kokonaisia ihmisiä siinä missä muutkin, on Muodon vuoksi -sarjaa kritisoitu transfobisuudesta. Sarjassa Julian McMahonin esittämä plastiikkakirurgi pahoinpitelee Famke Jenssenin esittämän Ava Mooren sen jälkeen, kun saa tietää tämän olevan trans.

Tänä syksynä Netflixiin on tulossa Ratchedin lisäksi American Crime Storyn kolmas kausi, joka käsittelee presidentti Bill Clintonin seksiskandaalia. Tosielämän rikoksia käsittelevän sarjan ensimmäinen kausi kertoi ex-urheilutähti O.J. Simpsonin murhaoikeudenkäynnistä. Toinen kausi käsitteli muotisuunnittelija Gianni Versacen murhaajan pakomatkaa vuonna 1997. Molemmat kaudet saivat kiitettävät arviot.

Toisin kävi toukokuussa julkaistulle Hollywood-minisarjalle, joka kertoo showbisneksestä 1940-luvulla. The Guardianissa sarjaa kutsuttiin fantasiaksi, joka jätti tarttumatta moneen mielenkiintoiseen asiaan, kuten korruptioon ja ennakkoluuloihin. BBC kutsui sarjaa katastrofiksi ja antoi sille yhden tähden. The Rolling Stonesin oli suopeampi ja antoi kolme ja puoli tähteä.

Tämä on tyypillistä: Murphyn töiden laatua usein moititaan epätasaisuudesta. Sarjoja joko ylistetään tai lytätään. Netflixin kanssa tehdyn jättisopimuksen ensimmäistä, lukion oppilaskunnasta kertovaa sarjaa The Politiciania on moituttu sekavaksi. Lukiomusikaali Gleen ensimmäinen kausi nousi ilmiöksi, mutta menetti otteensa myöhemmillä kausillaan. Myös antalogiasarja American Horror Storyn kaudet ovat olleet kriitikoiden ja katsojien mielestä joko totaalisia floppeja tai jättimenestyksiä.

Syyskuussa nähdään, miten pärjää Ratched. Traileri ainakin vakuuttaa tutusta murphymäisyydestä.