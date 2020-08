Viime viikonloppuna Suomessa järjestettiin useita festareita, jotka kokosivat yhteen tuhansia ihmisiä. Seinäjoella järjestettiin Vauhtiajot, Joensuussa Rock In The City, Tampereella Saarihelvetti, Vaasassa Vaasa Festival...

Kaikki tapahtumat iloitsivat viikonlopun päätteeksi onnistuneesta tapahtumasta.

”Tunnelma tapahtumassa oli uskomaton. Niin yleisöstä kuin tapahtuman henkilökunnasta huokui into palata live-musiikin äärelle”, julistettiin Vaasa Festivalin Facebook-päivityksessä.

Joensuun Rock In The City puolestaan tiedotti myyneensä loppuun kaikkien päivien liput.

”Oli hieno huomata kuinka onnellisia kaikki olivat päästessään live-musiikin äärelle taas takaisin”, Vauhtiajot kirjoitti Instagram-julkaisunsa yhteydessä.

Viikonloppuna sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja päivitysten perusteella voisi kuvitella, että kyseessä oli lähes tulkoon täysin normaali elokuinen viikonloppu.

Sosiaalisessa mediassa jaetuissa kuvissa suomalaiset suositut artistit ja yhtyeet Paula Vesalasta Lauri Tähkään ja Popedasta Eppu Normaaliin kiertävät keikkalavoilla, ja tiiviisti ahtautunut festarikansa juhlii lavan edustalla. Artistien festareilta jakamissa kuvissa muusikot poseeraavat lavalla, ja taustalla näkyy tiivis yleisömeri.

Samaan aikaan koronavirustartunnat ovat kääntyneet Suomessa elokuun alussa merkittävään nousuun, ja asiantuntijat ovat sanoneet pitävänsä uusia tartuntalukuja huolestuttavina. Puhe toisesta aallosta on kiihtynyt.

Tässä tilanteessa satojen – jopa tuhansien – ihmisten kokoontuminen yhteen tiiviille alueelle ilman turvavälejä on herättänyt huolta kulttuurialan ihmisissä. Keskustelu kesäfestareiden järjestämisestä koronavirusepidemian aikana muuttui kiihkeämmäksi maanantaina viulisti Pekka Kuusiston julkisessa Facebook-päivityksessä.

Kuusisto jakoi kirjoituksessaan kuvan Seinäjoen Vauhtiajoilta, joissa yleisö on Popedan keikan aikana pakkaantunut tiiviin näköisesti lavan edustalle ilman turvavälejä. Päivityksessään Kuusisto hämmästelee sitä, miten tämänkaltaisia tapahtumia voidaan järjestää tällä hetkellä. Kirjoitus on kerännyt satoja kommentteja ja jakoja Facebookissa.

Kuva on otettu lavalta yleisöön päin, mikä voi saada yleisön näyttämään olevan vielä tiiviimmin yhdessä kuin he oikeasti olivat.

Vauhtiajojen tuottaja Toni Ruohonen sanoo HS:lle olevansa tietoinen Kuusiston Facebook-päivityksestä käynnistyneestä keskustelusta. Hän sanoo ymmärtävänsä, että tapahtumille tulee kritiikkiä. Ruohosen mukaan Vauhtiajojen järjestämisessä kaikki on pyritty kuitenkin tekemään viranomaisohjeistusten mukaisesti.

”Myös yksilöillä on vastuu käytöksestään.”

”Pyrimme tekemään alueen, jossa on hyvin tilaa olla. Olin itse koko ajan festarialueella, enkä joutunut kertaakaan tungokseen. Siellä oli paljon ihmisiä, jotka istuivat väljästi”, Ruohonen sanoo.

Ruohosen mukaan festarijärjestäjä ei voi järkevästi vaikuttaa ihmisten käytökseen – esimerkiksi lavan eteen ahtautumiseen – muuten kuin tarjoamalla heille tarpeeksi tilaa, muistuttamalla turvaväleistä ja mahdollisuuden kasvomaskin käyttöön.

Etukäteen Vauhtiajojen järjestämistä mietittiin Ruohosen mukaan paljon.

”Olemme olleet maaliskuusta lähtien niin sanotusti työttöminä. Kun nyt pääsemme töihin, olemme tehneet jopa enemmän kuin ohjeistukset vaativat muun muassa tarjoamalla jokaiselle asiakkaalle kasvomaskit ja käsittelemällä pinnat antibakteerisilla aineilla. Emme ole sellaisia, ettemme piittaisi mistään. Myös yksilöillä on vastuu käytöksestään.”

Yksi kesän ja viime viikonlopun tapahtumajärjestäjistä on RH Entertainment, joka järjesti Rock In The City -tapahtuman Joensuussa. Yrityksen toimitusjohtaja Riki Huhtala on sitä mieltä, että viime aikojen keskustelussa tapahtuma-ala on joutunut ”suurennuslasin alle”, vaikka vastaavia kysymyksiä turvallisuudesta voi herätä esimerkiksi ravintoloissa tai kaupoissa.

”Totta kai olen huolissani tilanteesta. Ihan samalla tavalla olen huolissani siitä, minkälainen tilanne on esimerkiksi kaupoissa tai ravintoloissa. Ihmiset joutuvat nyt arvioimaan sitä, mikä on heille tärkeää. Toisilla on tarve nähdä Eppu Normaali, toisilla on tarve ostaa ruuvimeisseli.”

Viikonlopun päätteeksi RH Entertainment ilmoitti peruvansa Porvoo Soi -tapahtuman ja Jyväskylän Rock In The City -festivaalin ensi viikonlopulta. Syyksi kerrottiin huonontunut koronavirustilanne ja uudet viranomaismääräykset. Toistaiseksi on epävarmaa, miten käy 21.–22. elokuuta Poriin suunnitellulle Rock In The City -tapahtumalle.

”Osan mielestä olemme hulluja, kun järjestämme festarin. Osan mielestä on väärin, kun perumme tapahtuman.”

Huhtalan mukaan tilanne on tukala. Heinäkuussa järjestäjille annettiin lupa tapahtumien pitämiseen, kun koronavirustilanne oli hellittänyt Suomessa. Sen jälkeen järjestäjät ovat yrittäneet toimia viranomaisten ohjeistuksen mukaan, hän sanoo.

”Ei tapahtumajunaa voi hetkessä pysäyttää ja arpoa edestakaisin, pidetäänkö tapahtuma vai ei. Olisi kiva, että nyt päättäjät antaisivat jonkin virallisen kannanoton siitä, voiko tapahtumia edelleen järjestää vai ei. Jos palattaisiin 500 hengen rajoitukseen, se olisi meille selvä tilanne”, Huhtala sanoo.

”Nyt olemme löyhässä hirressä. Osan mielestä olemme hulluja, kun järjestämme festarin. Osan mielestä on väärin, kun perumme tapahtuman.”

Koronaviruspandemian puhkeamisesta lähtien tapahtuma-ala on ollut yksi suurimmissa vaikeuksissa olleista toimijoista.

Huhtikuussa hallitus ilmoitti kieltävänsä kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat heinäkuun loppuun saakka. Se tarkoitti sitä, että käytännössä kaikki Suomen suuret festarijärjestäjät joutuivat perumaan isot tapahtumansa.

Muutaman tuhannen ihmisen festareita alettiin suunnitella uudestaan siinä vaiheessa, kun selvisi, että yli 500 hengen yleisötapahtumat sallitaan elokuun alusta lähtien. Vaatimuksena tapahtumien järjestämiselle oli se, että tapahtumajärjestäjät noudattavat THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia.

Huhtala sanoo, että Joensuussa järjestetyssä Rock In The City -tapahtumassa noudatettiin kaikkia viranomaisohjeistuksia.

”Sen mukaan menemme, mitä meidät määrätään tekemään. Emme voi itseä keksiä sääntöjä. Olemme järjestäneet pöytäpaikkoja, tuoneet käsidesipisteitä ja laittaneet jonoihin turvavälimerkkauksia. Olemme tehneet paljon enemmän kuin monet muut toimijat.”

Huhtalan mukaan ei ole kuitenkaan mahdollista, että festari järjestettäisiin niin, että kaikki ihmiset yleisössä pysyisivät varmasti turvavälin etäisyydellä toisistaan.

”Me olemme luoneet mahdollisuuden siihen, että festarialueella voi olla turvallisesti ja pysyä turvavälin etäisyydellä toisistaan, mutta on ihmisten itsensä vastuulla pitää etäisyys.”

Huhtalan mukaan kuvissa tilanne myös näyttää helposti pahemmalta kuin se oikeasti on.

”Jos esimerkiksi otetaan lavalta päin kuva yleisöstä, se näyttää herkästi siltä, että kaikki ovat aivan kiinni toisissaan. Ylhäältä päin kuvattuna tilanne näyttäisi toisenlaiselta. Viikonloppuna meidän tapahtuma-alueella liikkuessa näytti siltä, että muutama ensimmäinen rivi lavan edessä ovat tiiviisti, mutta sitten ihmisten väleissä oli hyvin tilaa liikkua.”

Husin dosentti ja apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo olevansa hyvin huolissaan yli 500 hengen yleisötapahtumien järjestämisestä tällä hetkellä.

”Kyllä tämä vaikuttaa huolestuttavalta.”

Hän sanoi HS:ssa jo heinäkuun lopussa, että olisi odottanut pidempään ennen kuin olisi sallinut isot tapahtumat.

Ruotsalaisen mukaan tilanne on nyt Husin alueella samanlainen kuin kesäkuun alussa, ja tapausmäärät ovat nousseet tasaisesti. Suuret yleisötapahtumat ovat Ruotsalaisen mukaan yksi kolmesta suuresta riskitekijästä koronatapausten kasvuun yhdessä ulkomaanmatkailun ja yökerhojen kanssa.

”Festivaaleilla ei pidetä useinkaan turvavälejä eikä käytetä kasvomaskeja. Ihmiset saattavat laulaa ja puhua kovaan ääneen musiikin päälle, jolloin pisaroita leviää herkemmin. Silloin ei auta sekään, että ollaan ulkotilassa, kun turvaväleistä ei ole huolehdittu.”

Ruotsalainen sanoo, että festarit keräävät myös herkästi ihmisiä ympäri Suomesta, jolloin festarin järjestäminen esimerkiksi Seinäjoella tai Joensuussa ei ole merkittävästi turvallisempaa kuin Helsingissä, koska paikalle tulee todennäköisesti yleisöä myös korkeamman koronailmaantuvuuden alueelta Uudeltamaalta.

Ruotsalainen uskoo, että mikäli tapausmäärät jatkavat viikkotasolla nousuaan, yleisötapahtumien kohdalla tulisi harkita yli 500 hengen tilaisuuksien perumista.

Tiede- ja kulttuuriministeriksi viime viikolla palannut Annika Saarikko (kesk) sanoi tiedotustilaisuudessa viime torstaina, että tarvittaessa rajoitusten palauttaminen aloitettaisiin tapahtumista, koska niiden kokorajoitukset purettiin viimeisten joukoissa.

Sunnuntaina Saarikko ei STT:n haastattelussa luvannut tapahtumajärjestäjille uutta rahallista tukea, vaikka tapahtumia jouduttaisiin perumaan.

”Vielä tässä vaiheessa on mahdotonta ottaa kantaa rahallisiin korvauksiin, koska teemme kaikkemme, että siihen pisteeseen ei jouduta”, Saarikko sanoi.