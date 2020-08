Albumi/fado

Carla Pires: Cartografado. Ocarina Music.

Iso Huvila-kaiho nousi pintaan Carla Piresin erinomaista fadolevyä kuunnellessa.

Näihin aikoihin elokuussa Töölönlahdella Huvila-teltan rakentaminen on yleensä pitkällä. Normaalisti pimenevässä illassa voisi pian kääriytyä säveliin, joita harvemmin täällä tulee tarjolle livenä, ja ehkä vilttiin, jos sää sitä vaatii.

Juhlaviikoilla on kuultu ilahduttavan paljon musiikkia myös portugalinkielisestä kulttuuripiiristä, esimerkiksi Kap Verdeltä. Cesária Évoran lisäksi Huvilassa on esiintynyt muun muassa Simentera, ja Juhlaviikot toteutti myös Brasilian laulumusiikin suuruuksiin kuuluvan Caetano Veloson ainoan Suomen-keikan. Se oli vuonna 2010.

Évora on kuollut, Simenterasta ei ole hetkeen kuulunut mitään, eikä Huvilaa nyt ole.

Levyjen (ja suoratoistopalveluiden) avulla voi sentään yrittää loihtia korvikehuvilan kotioloihin.

Fadon nykynimiin kuuluva Carla Pires julkaisi uusimman albuminsa Portugalissa huhtikuussa, ja se löytyy esimerkiksi Spotifysta. Carto­grafado avaa fadon maisemaa moniin ilmansuuntiin, mutta pysyy riittävästi kiinni maailman musiikkikulttuurien hienostuneisiin ja omaperäisiin aarteisiin kuuluvan fadon parhaissa ominais­piirteissä.

Koskettava tunnerekisteri on hallussa, ja Piresin ääni välittää sen eri vivahteet niin, että välillä kylmät väreet kulkevat selkäpiissä.

Kitaristit ovat oikealla paikallaan: portugalilaista kitaraa soittaa Bernardo Couto, klassista kitaraa André M. Santos ja kontrabassoa João Novais. Sovituksia on välillä rikastettu viuluin ja välillä jousi­kvartetin kera. Toimii.

Cartografado-albumin tekijä­kaartiin kuuluu esimerkiksi mosambikilaissyntyinen Amélia Muge (s. 1952), itsekin fadolaulajana hyvin tunnettu. Mugen sävelet kuljettavat Tudo o Que Não Há -raitaa, jonka alkutahdit soittaa kirkassointinen ­cavaquinho, pieni ukulele-tyyppinen kielisoitin. Raita päästää muutenkin kielisoittimet hellimään kuuloluita, kuten tapahtuu myös perinteisessä Viajar Assim -fadossa, jonka tempo on pidättelyn ja ryöpsähtelyn nautinnollista ja eläväistä vuorottelua, kuin Alfamassa fadokuppilassa istuisi.

Surumielistä kaihoa pursuava ­fado syntyi monen kulttuurin hedelmöittämänä 1820-luvun paikkeilla, ja tunnetuimman Lissa­bonin fadon lisäksi on olemassa yliopistostaan tunnetun Coimbran fadon perinne. Suurin osa Suomessa kuullusta fadosta on Lissabonin fadoa, ja sitä edustaa myös Carla Pires.

Carla Pires on esiintynyt paljon myös Euroopan ulkopuolella. Kuva on konsertista Teatro Sólisissa Montevideossa Uruguayssa kesäkuussa 2014.

Albumin perinteisistä fadoista uljaimpiin kuuluu Sozinha Comigo, jolla Pires sukeltaa synkempiin sävyihin ja antaa taukojen puhua ja puhutella.

Date a Volarin teksti on Alfon­sina Stornin tunnettu runo, joka kuullaan levyllä osittain ja espanjaksi. – Mainittakoon, että Storni (1892–1938) on juuri se Alfonsina, jonka traaginen elämä antoi aiheen surulliselle laululle Alfonsina ja meri (Alfonsina y el mar), joka kertoo argentiinalais­runoilijan itsemurhasta. Laulun teki tunnetuksi argentiinalainen Mercedes Sosa (1935–2009), ja suomeksi sen on levyttänyt muun muassa Anneli Saaristo.

Levyllä on myös yksi ranskan­kielinen laulu Ta Bouche Aux Lèvres D’Or. Sen Amélia Muge on säveltänyt surrealistina tunnetun runoilijan Paul Éluardin (1895–1952) tekstiin.

Vaikka kuulija ei ymmärtäisikään tekstien finessejä, itse musiikissa on valtavasti tarttumapintaa; laulu välittää tunteet, kielen sointi suhuässineen on nautinnollista ja ilmavat sovitukset ja tuotanto ymmärtävät antaa tälle kaikelle tilaa.

Carla Pires aloitti laulajanuransa vuonna 1993, ja hän sai kokemusta ja nostetta esittäessään kolme vuotta fadon kuningatarta Amália Rodriguesia (1920–1999) musikaalissa. Ensilevynsä Ilha do Meu Fado Pires teki vuonna 2004 portugalilaiselle levy-yhtiölle, jolle hän levyttää edelleen.

Maine on kiirinyt. Cartografado on parhaillaan radiotoimittajien elokuun World Music -listan kolmosena, ja Pires on tehnyt kier­tueita esimerkiksi Japanissa, josta löytyy innokas fadoyleisö.

Innokas fadoyleisö on syntynyt Suomeenkin. Amália Rodrigues ei koskaan laulanut Suomessa, mutta 2000-luvulla täällä on kuultu keskeisiä tähtiä Marizasta Mísiaan, Cristina Brancosta António Zambujoon. Ehkä Carla Piresinkin nimen voi liittää tuon joukon jatkoksi, kun elämä toivottavasti joskus normalisoituu ja elävä musiikki pääsee elävässä elämässä sille paikalle, jolle se kuuluu.

Kriitikon valinnat: Pyörryttävä tangokvintetti, Akkapelimannien debyytti ja maistiaisia Caetano Veloson ja Eva Dahlgrenin tulevilta albumeilta

Albumi / tango

El Qachivache Quinteto: Tiempos Extraños.

Argentiinalainen nyky­tangoa soittava El Cachi­vache Quinteto esiintyi viime lokakuussa Tampereella Womex-tapahtumassa ja vei jalat alta musiikillaan, johon on soviteltu myös punk-tangon määritelmää. Tallenne keikasta löytyy edelleen Yle Areenasta. Omakustanteena juuri ilmestynyt albumi on kestoltaan lyhyt, mutta sisällöltään pyörryttävä. Albumi löytyy Spotifysta, ja yhtye myy sitä kotisivujensa kautta.

El Cachivache Quinteto.

Yhdeksästä tangosta neljä on omia sävellyksiä, loput vanhempaa omaan tyylin tulkittuna. Sähkökitara soi hyvin bandoneonin rinnalla, aksentit ovat kohdallaan ja muusikot todellakin tietävät, mitä tarkoitetaan dynamiikalla. Tiempos Extraños: outoja aikoja, mutta musiikki auttaa.

Albumi / kansanmusiikki

Akkapelimannit: Kaustinen.

Alba.

Akka­pelimannit syntyi Kaustisella 1980-luvun alussa, kun sittemmin barokkimusiikin eksperttinä tunnettu viulisti Kreeta-Maria Kentala suivaantui pelimanniporukoiden miesvaltaisuuteen.

Onneksi suivaantui – ja onneksi Akkapelimanneja pääsee vihdoin kuulemaan myös levyllä. Viiden viulistin, kahden harmooninsoittajan ja basistin valtti on paitsi taito – kaikki ovat kouliintuneita ammattimuusikoita – myös perinpohjainen perinteen tuntemus, yli sukupolvien kantava.

Akkapelimanneissa soittavat viulua Kreeta-Maria Kentalan lisäksi Minna Järvelä, Kaija Saarikettu, Maria Pulakka ja Leenakaisa Sandberg ja bassoa Jaana Virkkala. Merja Wirkkala ja Kaarina Nisonen soittavat harmonia. Kaikki ovat musiikin ammattilaisia, Saarikettu esimerkiksi viulumusiikin professori Sibelius-Akatemiassa ja Pulakka ja Sandberg Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin viulisteja.

Tuttuakin tutumpien kaustislaisten perinnemelodioiden sekä Wiljami Niittykosken (1895–1985) musiikin ja Konsta Jylhän (1910–1984) sävellysten rinnalla kuullaan Suvun omia -osastossa marssia, valssia, jenkkaa ja polkkaa. Kreeta-Maria Kentalan Mosalan Olokan flikuleeri notkahtelee nautittavin kääntein ja kumartelee barokin suuntaan. Minna Järvelän Tiskivalssi on nimeltään arkinen, mutta arkeen mahtuu iloja ja suruja, ja sävelmän B-osa käy suoraan sydämen kaiho-osastoon, kevyesti keinahdellen.

Tangoja levyllä on kaksi: Angel Villoldon Tulisuudelma ja Valto Tynnilän Pieni sydän, molemmat laulusovituksina.

Akkapelimannit yhteiskuvassa. Seisomassa takana Kreeta-Maria Kentala, Jaana Virkkala, Kaarina Nisonen, seisomassa edessä Kaija Saarikettu, Maria Pulakka, Merja Wirkkala. Istumassa Minna Järvelä, Leenakaisa Sandberg.

Vahvinta antia levyllä ovat instrumentaalit. Purppuri, kaustislaiseen hääperinteeseen kuulunut moniosainen tanssi, rullaa hypnoottisesti, ja silmä kostuu paitsi Kruunu-Marjaanan polskassa myös omissa sävellyksissä kuten juuri Tiskivalssin mehevissä sointukäänteissä.

Single / bossa nova

Caetano Veloso & Tom Veloso: Talvez. Altafonte.

Brasilialainen Caetano Veloso, 77, otti hiljattain kantaa kotimaansa poliittiseen kaaokseen The Guardianin sivuilla: ”Todellinen painajainen, sulaa hulluutta”, hän kommentoi oikeisto­fanaatikkojen vaatimusta sotilasvallan paluusta, presidentti Bolsonaro johtajanaan.

Veloson uran alku liittyy vahvasti niin kutsuttuun tropicalismo- eli tropicália-liikkeeseen, joka 1960-luvulla uudisti Brasilian kulttuuria – ja hänellä on omakohtaista kokemusta sotilasjuntan toiminnasta 1970-luvun alusta.

Veloso ja toinen tropicálian keskeinen tekijä ja ikätoveri Gilberto Gil joutuivat sotilasjuntan hampaisiin, heidät pidätettiin kuukausiksi ja karkotettiin maasta vuonna 1969. He asettuivat Lontooseen ja palasivat Brasiliaan 1972. Molemmat ovat isoja kulttuurivaikuttajia Brasiliassa yhä. Gil toimi hetken jopa kulttuuriministerinä.

Aika näyttää, millä tavalla karu nyky­todellisuus kuuluu Brasilian supertähtiin kuuluvan, poliittisesti tiedostavan Veloson tulevalla albumilla. Kyseessä on paluu studioon kahden vuoden jälkeen, ja kumppanina on muun muassa Veloson poika Tom Veloso, joka on ollut mukana säveltämässä singleksi irrotettua raitaa yhdessä Cézar Mendesin kanssa.

Talvez (suom. ehkä, voi olla) antaa pienen perinteisen maistiaisen ja näyttää, että lauluntekijän hunajainen ääni on priima­kunnossa.

Single / pop

Eva Dahlgren: En bok.

Sony

Eva Dahlgrenin elokuun lopussa julkaistavalta Evalution-studioalbumilta on putkahtanut etukäteen suoratoistopalveluihin kolme singleä, joista En liten sång om flykt oli ensimmäinen, Taxi menevin ja En bok tuorein.

Onneksi Dahlgren on palannut studioon, vaikka harkitsi muutama vuosi sitten – toisen kerran – vakavasti musiikin teon lopettamista, yhtenä syynä koko bisneksen muuttuminen. Ensimmäinen lopetusaie ajoittui vuoteen 1992, En blekt blondins hjärta -albumin suurmenestyksen jälkeiseen aikaan: rock-elkeet olivat tulleet liian suuriksi, julkisuus ei tuntunut yhtään omalta. Tästä hän kertoi viime sunnuntaina Dagens Nyheterissä julkaistussa laajassa haastattelussa, jonka pääotsikko on omiaan ilahduttamaan: Det finns en väldig kraft att bli gammal eli Vanhenemisessa on valtava voima.

Lopettamisaikeet on haudattu, sillä kutsumus on kutsumus. 60 vuotta kesäkuussa täyttäneen Dahlgrenin tuttu ja turvallinen ääni kuljettaa mietittyjä lyriikoita, joissa riittää kerroksia kuorittavaksi pimeneviin loppukesän iltoihin. Kolmen singlen perusteella albumin tyylikirjo vaikuttaa lupaavan vaihtelevalta. Epäonnistunut tuottajakokeilu Yhdysvalloissa on vaihtunut yhteistyöhön kotikonnuilta Uumajan lähistöltä olevan nuorempaa polvea edustavan Johannes Berglundin kanssa.