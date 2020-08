Pakilan Teboil on Kari Hotakaisen kantapaikka.

Istuminen vanhassa kantapaikassa, Pakilan Teboilin kuppilassa on suurinta sosiaalista hulluttelua, mitä Kari Hotakainen, 63, on tehnyt pitkään aikaan. Koko koronakausi kun on kulunut väljissä oloissa ­vapaa-ajan asunnolla Rengossa.

Ihan vapaata siellä ei kuitenkaan ollut. Uusi romaani Tarina piti takoa valmiiksi, ja sitä hän nyt markkinoi Helsingissä.