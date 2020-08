Romaani Kari Hotakainen: Tarina. Siltala. 268 s. – Antti Holman lukema äänikirja ilmestyy syksyllä. Sinulla on kiva kuva. Mutta ennen kaikkea sinulla on kiva keskiluokkainen tarina. Olet siisti, et tupakoi tai biletä, työpaikka löytyy, ja ainoa lemmikkisi on käärmeennahkasalkku.