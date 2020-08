Elokuvafestivaali Espoo Cinén avajaiselokuvana nähdään Christian Petzoldin uutuus Undine – Aallotar. Avajaisiltaa juhlitaan keskiviikkona 2. syyskuuta kolmessa elokuvateatterissa.

Petzoldin ohjaama romanttinen satu tarttuu vedenhengetär Undinen myyttiin ja tuo sen nyky-Berliiniin. Undinen roolia näyttelevä Paula Beer palkittiin Berliinin elokuvajuhlilla parhaana naisnäyttelijänä. Häneen rakastuvan Christophin roolin näyttelee Franz Rogowski. Teatteriensi-iltaan elokuva tulee lokakuussa.

Espoo Cinén kotimaisena juhlaelokuvana nähdään puolestaan Virpi Suutarin dokumentti Aalto, joka kertoo aikaansa edellä olleesta taiteilijaparista Alvar ja Aino Aallosta. Virpi Suutarin haastattelun voi lukea täältä.

Ohjelmistossa on myös useita festivaalisuosikkeja eri puolilta Eurooppaa, kuten Jean-Pierre ja Luc Dardennen Young Ahmed, Unkarin ja Puolan Oscar-ehdokkaat Those Who Remained ja Corpus Christi, sekä Andrei Tarkovskin pojan dokumentti ohjaajamestarista itsestään.

Ohjelmiston ennakkotärppeihin kuuluu myös Ville Jankerin ohjaama Metsäjätti. Festivaalin päättää italialaismaestro Marco Bellocchion mafiakuvaus The Traitor sunnuntaina 6. syyskuuta.

Koska koronavirus on pienentänyt elokuvateatterien kapasiteettia, festivaali on lisännyt näytöksiä ja saleja myös Helsingin puolelle. Luvassa on ensimmäistä kertaa myös läpi yön jatkuvia elokuvanäytöksiä.

Festivaalin lipunmyynti aukeaa keskiviikkona 12. syyskuuta klo 17. Festivaali suosittelee ostamaan liput ensisijaisesti verkosta.