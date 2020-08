Ruotsalaislaulaja Zara Larssonin tuotantoa ei pysty enää kuuntelemaan Apple Music -musiikkipalvelusta Kiinassa.

Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, jonka Kiinassa asuvat kontaktit yrittivät hakea Larssonin musiikkia sovelluksesta. Sovellus ilmoittaa laulajan nimellä tehdyn haun yhteydessä ”no results” eli ei tuloksia.

Larsson on yksi Ruotsin viime vuosien suosituimpia artisteja. Hän on vieraillut myös Suomessa useita kertoja.

Vuonna 2019 Larsson oli kiinalaisen teknologiajätti Huawein mainoskasvo. Yhteistyötä kritisoitiin Ruotsissa, koska Kiinan valtion epäillään käyttävän Huaweita vakoiluun. Huawei ja Kiina ovat kiistäneet syytökset.

Poistamisen epäillään liittyvän Larssonin 4. elokuuta antamaan haastatteluun ruotsalaisen TV4-kanavan aamuohjelmassa. Larsson totesi, ettei mainoskampanja ollut hänen ”fiksuin sopimuksensa”.

”Vaikka Huawei uskoo, ettei heillä ole mitään yhteyksiä asiaan, sitä on vaikeaa todistaa oikeaksi tai vääräksi. Tiedämme, että Kiina ei ole mukava valtio, enkä halua tukea sitä, mitä he tekevät”, Larsson sanoi haastattelussa.

SVT:n tavoittama Larssonin tiedottaja Therese Hädinggård sanoi, että he aikovat keskustella asiasta sisäisesti tiistain aikana eikä heillä ole tällä hetkellä kommentoitavaa. Apple Music ei ole vastannut SVT:n haastattelupyyntöihin.

Maailman suurin verkkolaite­valmistaja Huawei on jo pitkään ollut Yhdysvaltojen ja Kiinan kiristyneiden suhteiden keskiössä. Huaweitä on epäilty turvallisuuspuutteista ja tietovuodoista Kiinan viranomaisille. Yhtiöllä on merkittävä asema muun muassa 5g-matkapuhelinverkon teknologian kehittämisessä.

Kiinan mukaan Yhdysvallat pyrkii mustamaalaamaan kiinalaiset yritykset ja tukahduttamaan niiden liiketoiminnan.

Yhdysvaltojen kehotuksesta useat maat ovat estäneet Huawein pääsyn niiden markkinoille. Muun muassa Britannia ilmoitti heinäkuussa poistavansa kaikki Huawein laitteistot maan 5g-infrastruktuurista. Kiina on uhannut maita vastatoimilla.